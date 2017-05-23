Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23

Stanislav Пан Станислав! Очень интересно полезно узнать о жизни иностранцев в Болгарии. Для меня - из-за жары и христианства - Болгария на много предпочтительнее Турции. Пан Акурт очень подробно описал жизнь в Турции. И там очень много плюсов. Но есть для меня два очень веских минуса. Жара и мусульманство. Болгарию уже рассматривал. Цены заманчивые.

Обратил внимание - что для сдачи удобны квартиры в густонаселенных промышленных центрах - где есть работа. Но там тогда и недвига дорогая очень и как правило нет моря. Пытался выбрать район -но так и не смог. Есть близкие к Турции районы - но там жара как в Турции, море есть -но заселены районы не густо, с транспортом тоже не очень - имею ввиду рейсовые автобусы. Покупать в центре курортного города - там все дорого и смысл особо нет. Хотелось если покупать - то что бы природа близко к натуральной, чистый воздух и тп. Но и до моря не далеко и до супермаркетов и для цивилизации тоже. Рестораны и бары , клубы не нужны. Я тоже не пью, и уважаю спокойную домашнюю жизнь. И так что б не самый жаркие районы. Хотя может это не так и важно в Болгарии? Жару выше 30-35 я плохо переношу, это вопрос здоровья.У меня реально в Ялте был солнечный удар , и не один раз, и тепловые удары. Сориентируйте по районам Болгарии - где лучше покупать ?