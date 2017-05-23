Фото кактусов - чудесные. Что вы все себя фотаете,а фото собаки нет ?
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:10
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
Stanislav Пан Станислав! Очень интересно полезно узнать о жизни иностранцев в Болгарии. Для меня - из-за жары и христианства - Болгария на много предпочтительнее Турции. Пан Акурт очень подробно описал жизнь в Турции. И там очень много плюсов. Но есть для меня два очень веских минуса. Жара и мусульманство. Болгарию уже рассматривал. Цены заманчивые.
Обратил внимание - что для сдачи удобны квартиры в густонаселенных промышленных центрах - где есть работа. Но там тогда и недвига дорогая очень и как правило нет моря. Пытался выбрать район -но так и не смог. Есть близкие к Турции районы - но там жара как в Турции, море есть -но заселены районы не густо, с транспортом тоже не очень - имею ввиду рейсовые автобусы. Покупать в центре курортного города - там все дорого и смысл особо нет. Хотелось если покупать - то что бы природа близко к натуральной, чистый воздух и тп. Но и до моря не далеко и до супермаркетов и для цивилизации тоже. Рестораны и бары , клубы не нужны. Я тоже не пью, и уважаю спокойную домашнюю жизнь. И так что б не самый жаркие районы. Хотя может это не так и важно в Болгарии? Жару выше 30-35 я плохо переношу, это вопрос здоровья.У меня реально в Ялте был солнечный удар , и не один раз, и тепловые удары. Сориентируйте по районам Болгарии - где лучше покупать ?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:27
Погода хорошая, на солнце 32 градуса показывает,море холодное,купаться можно,но очень быстро-напоминает по температуре Чёрное в июне.Отдыхаю,пью виски сам, так как Акурт забоялся встречаться (личка пуста)купил Чивас в Дьюти Фри за 29 евро.Но такое ощущение, что у Акурта йогурт крепче, раз он собрался со мной в центре встречаться,да и ещё в 6,а я об этом не в курсе,то это уже пьяный дерилий))Голоса..они такие)))
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
Так собака может и фоткает
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:29
Лучше Сандальски,до среди земного моря 100 км,природа супер,цены дешевые.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:41
kalinavalera1 Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
sinus Уважаемый,Вы бы хоть карту посмотрели. Сандански это спа-курорт на западе Болгарии,до Греции действительно около 100 км, но не до моря.
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