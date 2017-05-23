Фото кактусов - чудесные. Что вы все себя фотаете,а фото собаки нет ?
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:10
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
Stanislav Пан Станислав! Очень интересно полезно узнать о жизни иностранцев в Болгарии. Для меня - из-за жары и христианства - Болгария на много предпочтительнее Турции. Пан Акурт очень подробно описал жизнь в Турции. И там очень много плюсов. Но есть для меня два очень веских минуса. Жара и мусульманство. Болгарию уже рассматривал. Цены заманчивые.
Обратил внимание - что для сдачи удобны квартиры в густонаселенных промышленных центрах - где есть работа. Но там тогда и недвига дорогая очень и как правило нет моря. Пытался выбрать район -но так и не смог. Есть близкие к Турции районы - но там жара как в Турции, море есть -но заселены районы не густо, с транспортом тоже не очень - имею ввиду рейсовые автобусы. Покупать в центре курортного города - там все дорого и смысл особо нет. Хотелось если покупать - то что бы природа близко к натуральной, чистый воздух и тп. Но и до моря не далеко и до супермаркетов и для цивилизации тоже. Рестораны и бары , клубы не нужны. Я тоже не пью, и уважаю спокойную домашнюю жизнь. И так что б не самый жаркие районы. Хотя может это не так и важно в Болгарии? Жару выше 30-35 я плохо переношу, это вопрос здоровья.У меня реально в Ялте был солнечный удар , и не один раз, и тепловые удары. Сориентируйте по районам Болгарии - где лучше покупать ?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:27
Погода хорошая, на солнце 32 градуса показывает,море холодное,купаться можно,но очень быстро-напоминает по температуре Чёрное в июне.Отдыхаю,пью виски сам, так как Акурт забоялся встречаться (личка пуста)купил Чивас в Дьюти Фри за 29 евро.Но такое ощущение, что у Акурта йогурт крепче, раз он собрался со мной в центре встречаться,да и ещё в 6,а я об этом не в курсе,то это уже пьяный дерилий))Голоса..они такие)))
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
Так собака может и фоткает
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:29
Лучше Сандальски,до среди земного моря 100 км,природа супер,цены дешевые.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:41
kalinavalera1 Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
sinus Уважаемый,Вы бы хоть карту посмотрели. Сандански это спа-курорт на западе Болгарии,до Греции действительно около 100 км, но не до моря.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:03
Я даже и не подумал - что юридически это может быть не возможно, как в Турции на несколько месяцев. Я имел ввиду спрос есть ли желающие? Это важнее всего. Что бы ехать изучать - нужно уже иметь на примете хотя бы 2-3 района по отзывам. Проездом по всей Болгарии много не узнать, те же климатические особенности и тп. Поэтому у вас и спрашиваю в первом приближении. Понятно что с ваших слов я не стану покупать. Для того что бы ехать - нужно что-т иметь на примете и изучать уже.
Могу о Черногории написать об этом же - остановились в Будве- там промышленный городок и порт. Мне не понравилось. Воздух типичный для промышленного города. Почти все побережье проехали - из Будвы это удобно. Понравился Петровац. Городок тихий спокойный с хорошим пляжем и хвойными деревьями. Снабжение там другое чем в Будве. Много что продают частники, из своего. В Будве же токо оптовые продукты видел. Если покупать недвигу в Черногории - то Петровац я бы рассмотрел , другие места не понравились. Так и от вас хотел бы рекомендаций. Понятно что все потом нужно пристально изучать. Н не все же изучать под ряд ?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:43
Бог накажет дурноголового.
А sinus забздел.
Пустобрех. Как и многие тут.
Я приехал домой после 21-00.
32 градуса сегодня не было - к вечеру хмурилось и был даже дождь.
Хиздит, как Троцкий. И не моргает.
И заметьте - вот это жадное убогое существо еще и киздит, что я его виски выпил.
sinus - все увидели, что ты убогая птичка вида "Не кизди"!
Тут надо радоваться: нам с Вами удалось выявить и распознать убогие брехливые существа без чести, без совести, без тормозов, без будущего.
И это - самое главное достижение.
Надо радоваться. Представьте, что это чмо работает учителем в школе, где учится ваш ребенок.
Напоминаю: я завтра с группой друзей еду на самое грандиозное Авиашоу 2018 года.
Только в Турции. Только в Анталии. Только завтра и послезавтра.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:02
Аkurt"]Прогулялся с собакой... кактусы на фоне цветущих гранатов.[/quote]
Фото кактусов - чудесные. Что вы все себя фотаете,а фото собаки нет ? [/quote]
Так собака может и фоткает[/quote]
Бог накажет дурноголового.
А sinus забздел.
Пустобрех. Как и многие тут.
Я приехал домой после 21-00.
32 градуса сегодня не было - к вечеру хмурилось и был даже дождь.
Хиздит, как Троцкий. И не моргает.
И заметьте - вот это жадное убогое существо еще и киздит, что я его виски выпил.
sinus - все увидели, что ты убогая птичка вида "Не кизди"!
Тут надо радоваться: нам с Вами удалось выявить и распознать убогие брехливые существа без чести, без совести, без тормозов, без будущего.
И это - самое главное достижение.
Надо радоваться. Представьте, что это чмо работает учителем в школе, где учится ваш ребенок.
Напоминаю: я завтра с группой друзей еду на самое грандиозное Авиашоу 2018 года.
Только в Турции. Только в Анталии. Только завтра и послезавтра.[/quote]
Обычно я с подстрекателями и выжившими из ума в диспут не вступаю,как и не вступаю в диалог со своими пациентами,но вам сделаю исключение! Хотели бы встретиться-встретились бы,но перепугагались,правильно так говорят педагоги,а забздели, говорят такие,как вы! В Ларе дождя сегодня не было,гремело дальше, температура скакала от 32 с 11 до 26 после 13. Не буду уподоблятся вашему криминальному сленгу,который вы видимо позаимствовали не в тех вузах страны.Отвечу так-человек,который переходит на личности и боится личной встречи или мошенник или трепач или мой пациент-а всё остальное,засунутьте себе туда,откуда вы его вытащили!
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