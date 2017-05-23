RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:12

sinus
....ну, слова словами, а де Ваші фотки?
...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось....
....а так, то все халва... халва.... халва!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:24

  Долярчик написав:sinus
....ну, слова словами, а де Ваші фотки?
...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось....
....а так, то все халва... халва.... халва!

Вы фото товара или магазина своего тут уже выкладывали? Или тут кто-то выкладывал? Так зачем мне это надо? Я на этом форуме никому ничего доказывать не собираюсь и не собирался! Я здесь больше выполняю миссию ассенизатора
sinus
 
Повідомлень: 196
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Эх, девчата, после того что было вчера вечером и ночью, даже с утра обычного morning wood не было - так что резвитесь пока безопасно, до вечера, за попки щипать не буду...


камасутра детектед!

фото в студіо! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 01.06.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:55

  greenozon написав:
камасутра детектед!
фото в студіо! :)

Зображення

Пан Долярчик, Ви зрозуміли на прикладі душевнохворого sinus'a, з ким ми разом по вулицях ходимо? Я взагалі-то думаю, що бідолашне пише із СІЗО або вже із колонії.
Злоба та отрута аж тече із зубів...
Хай Бог милує...
Треба перехреститися...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 кві, 2018 22:30, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 12.02.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:16

sinus
Все, - жодних питань немаю! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:46

kalinavalera1

Сорри, хотел фотки Черногории, но что-то с масштабом не получается, то слишком мелко, то так крупно, что часть фото видна .Зображення
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4274
З нами з: 07.05.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 221, 222, 223
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2226 155501
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 22:25
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 391651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16574
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8161)
28.04.2018 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.