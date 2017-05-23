sinus
....ну, слова словами, а де Ваші фотки?
...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось....
....а так, то все халва... халва.... халва!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:12
sinus
....ну, слова словами, а де Ваші фотки?
...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось....
....а так, то все халва... халва.... халва!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:24
Вы фото товара или магазина своего тут уже выкладывали? Или тут кто-то выкладывал? Так зачем мне это надо? Я на этом форуме никому ничего доказывать не собираюсь и не собирался! Я здесь больше выполняю миссию ассенизатора
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
камасутра детектед!
фото в студіо!
+50грн !
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:55
Пан Долярчик, Ви зрозуміли на прикладі душевнохворого sinus'a, з ким ми разом по вулицях ходимо? Я взагалі-то думаю, що бідолашне пише із СІЗО або вже із колонії.
Злоба та отрута аж тече із зубів...
Хай Бог милує...
Треба перехреститися...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 кві, 2018 22:30, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:16
sinus
Все, - жодних питань немаю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:46
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