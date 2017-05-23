kalinavalera1 написав:

Stanislav написав: kalinavalera1 Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно. Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно.

Я даже и не подумал - что юридически это может быть не возможно, как в Турции на несколько месяцев. Я имел ввиду спрос есть ли желающие? Это важнее всего. Что бы ехать изучать - нужно уже иметь на примете хотя бы 2-3 района по отзывам. Проездом по всей Болгарии много не узнать, те же климатические особенности и тп. Поэтому у вас и спрашиваю в первом приближении. Понятно что с ваших слов я не стану покупать. Для того что бы ехать - нужно что-т иметь на примете и изучать уже.Могу о Черногории написать об этом же - остановились в Будве- там промышленный городок и порт. Мне не понравилось. Воздух типичный для промышленного города. Почти все побережье проехали - из Будвы это удобно. Понравился Петровац. Городок тихий спокойный с хорошим пляжем и хвойными деревьями. Снабжение там другое чем в Будве. Много что продают частники, из своего. В Будве же токо оптовые продукты видел. Если покупать недвигу в Черногории - то Петровац я бы рассмотрел , другие места не понравились. Так и от вас хотел бы рекомендаций. Понятно что все потом нужно пристально изучать. Н не все же изучать под ряд ?