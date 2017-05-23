Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus ....ну, слова словами, а де Ваші фотки? ...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось.... ....а так, то все халва... халва.... халва!
Долярчик написав:sinus ....ну, слова словами, а де Ваші фотки? ...елеменарно, можете ВСЕ ЛЕГКО ВСІМ ДОКАЗАТИ, клацнувши пару фоток, на фоні якихось турецьких закладів, чм ще чогось.... ....а так, то все халва... халва.... халва!
Вы фото товара или магазина своего тут уже выкладывали? Или тут кто-то выкладывал? Так зачем мне это надо? Я на этом форуме никому ничего доказывать не собираюсь и не собирался! Я здесь больше выполняю миссию ассенизатора
greenozon написав: камасутра детектед! фото в студіо!
Пан Долярчик, Ви зрозуміли на прикладі душевнохворого sinus'a, з ким ми разом по вулицях ходимо? Я взагалі-то думаю, що бідолашне пише із СІЗО або вже із колонії. Злоба та отрута аж тече із зубів... Хай Бог милує... Треба перехреститися...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 кві, 2018 22:30, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Stanislav написав:kalinavalera1 Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно.
Я даже и не подумал - что юридически это может быть не возможно, как в Турции на несколько месяцев. Я имел ввиду спрос есть ли желающие? Это важнее всего. Что бы ехать изучать - нужно уже иметь на примете хотя бы 2-3 района по отзывам. Проездом по всей Болгарии много не узнать, те же климатические особенности и тп. Поэтому у вас и спрашиваю в первом приближении. Понятно что с ваших слов я не стану покупать. Для того что бы ехать - нужно что-т иметь на примете и изучать уже. Могу о Черногории написать об этом же - остановились в Будве- там промышленный городок и порт. Мне не понравилось. Воздух типичный для промышленного города. Почти все побережье проехали - из Будвы это удобно. Понравился Петровац. Городок тихий спокойный с хорошим пляжем и хвойными деревьями. Снабжение там другое чем в Будве. Много что продают частники, из своего. В Будве же токо оптовые продукты видел. Если покупать недвигу в Черногории - то Петровац я бы рассмотрел , другие места не понравились. Так и от вас хотел бы рекомендаций. Понятно что все потом нужно пристально изучать. Н не все же изучать под ряд ?
Мне очень нравится Святой Влас. Тихий уютный чистый европейский поселок. Климат хороший, с одной стороны не высокие горы с другой море. Из-за этого прекрасный воздух
Stanislav написав:kalinavalera1 Сдача в аренду квартиры возможна, но для этого надо иметь желающих ее снять. Где Вам лучше покупать решить можете только Вы сами. Поедете в страну на своем авто и посмотрите все своими глазами. Здесь никакие советы не помогут,все субъективно.
Я даже и не подумал - что юридически это может быть не возможно, как в Турции на несколько месяцев. Я имел ввиду спрос есть ли желающие? Это важнее всего. Что бы ехать изучать - нужно уже иметь на примете хотя бы 2-3 района по отзывам. Проездом по всей Болгарии много не узнать, те же климатические особенности и тп. Поэтому у вас и спрашиваю в первом приближении. Понятно что с ваших слов я не стану покупать. Для того что бы ехать - нужно что-т иметь на примете и изучать уже. Могу о Черногории написать об этом же - остановились в Будве- там промышленный городок и порт. Мне не понравилось. Воздух типичный для промышленного города. Почти все побережье проехали - из Будвы это удобно. Понравился Петровац. Городок тихий спокойный с хорошим пляжем и хвойными деревьями. Снабжение там другое чем в Будве. Много что продают частники, из своего. В Будве же токо оптовые продукты видел. Если покупать недвигу в Черногории - то Петровац я бы рассмотрел , другие места не понравились. Так и от вас хотел бы рекомендаций. Понятно что все потом нужно пристально изучать. Н не все же изучать под ряд ?
Мне очень нравится Святой Влас. Тихий уютный чистый европейский поселок. Климат хороший, с одной стороны не высокие горы с другой море. Из-за этого прекрасный воздух
Отдыхали два года подряд в Святом Власе в Панорама Дримс это метров 200 от супермаркета Меркурий к морю.Обе поездки заканчивались ротовирусной инфекцией у детей с температурой за 38.Вызов врача обошелся 100 лев.Потом воЛьвове вернула страховая.Тоесть морская вода не чистая.В сторону Сонечного Берега дальше идет строительство апартаметов.Пляжей там будет маловато, тем более,болгары приспособились почти весь пляж делать платным.В центре , ближе к порту, проходили мимо какого-то дома там были звонки в квартиры с фамилиями жильцов.Процентов 70 русские.