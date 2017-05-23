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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:19
Думаю, треба подякувати пану Станіславу за досить змістовну розповідь про його власний досід із Болгарією.
На шо би я звернув увагу:
- Вид на прожиття можна оримати в багатьох життєвих ситуаціях (типу оженитися), а для наших громадян - або купивши нерухомість за 250 000 ойро (не всім підійде), або якщо ти - пенсіонер (таке зелене світло мне навіть здивувало. Ти ба яка турбота про українських пенсіонерів.)
- населення країни 7,1 мілліона громадян. Мені тепер зрозумілим є моє враження від поіздки з півночі на південь у березні місяці: було враження, що взагалі в країні ніхто не живе. Я перетнув всю Болгарію і думаю, що ніде не бачив жодної людини, ні на вулицях, ні на автівках. Але в квітні мої приятелі по дорозі із Турції в Дніпро зазирнули у Варну - їм Варна дуже сподобалася. Правда, так і сказали: "Не розуміємо, хто при таких цінах тут буде відпочивати". Пан Станіслав навів "правильні" ціни, дивіться самі, вон Вам пасує чи ні.
- звернув би увагу на те, що море там - Чорне море.
- Як можна дістатися Болгарії? а) як я - автівкою. Дороги у Румунії та Болгарії не широкі, але покриття гарне. б) автобусом зі Львова або з Києва - 55 євро. У дорозі із Львова - 1 доба за розкладом, реально автобус приходить раніше. в) літаком із Києва - наприклад - що саме інтересне - найдешевшу ціну дають Turkish airlines - через Стамбул - 342 долари в обидва боки (я для прикладу взяв вересень. Дивився Варну). У Софію на ті ж дати найдешевші ціни дає наш бюджетний МАУ - 220 долярів. Польські авіалінії - 263 долари, інші авіакомпанії - дорожче.
А так, пане Stanislav, супер. Якщо маєте можливість - продовжуйте відповідати на запитання форумчан.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 кві, 2018 08:29, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:27
Прошлым летом платили 43 евро.За студия+спальня 5чел.То шо ехать 1800 км. Кухня такая же как в Дримсах плита, холоильник , мойка.Наших валит много.В один день 5 машин со Львова было.
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:42
Львів-Созопол - 1300 км, теоретично можна доїхати за світовий день.
Наприклад, Львів-Дніпро - 1100 км всі мої знайомі доїжджають за 12 годин, але ж там треба пережити "Дорогу на Решетилівку"... То окрема пісня...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:47
Зі Львова до Святого Власа 1100 км якщо їхати через Варну, Добріч і паром в Селістрі+ оминається Бухарест.
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