Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
p_76 написав:А есть здесь, те, кто покупал или ищет для покупки недвижимость в Италии, Франции, Испании?
Я интересуюсь, но нужны бюджетные варианты. Не центр Парижа или Рима. Очень нравится Лазурный берег - Ницца, Канны, Антиб. Идеальный климат идеальная экология для меня все подходит. Но вполне вероятно, что мне єто не по средствам будет. Хочу тут продать - там купить. Рассматриваю не большую студию, но без проблемную в скромном но благополучном доме. Понятно , что вид на море я не получу при бюджетном варианте, бассейн тоже. В Испании есть бюджетная недвига, в Португалии тоже, страна не плохая вполне и не дорогая. но в Португалии не был.
Уверен , что многим будет интересно более менее бюджетные варианты - нам экскурсовод рассказывала на Лазурном берегу - на окраине Ниццы вроде бы и 70-90 тысяч евро можно купить скромную квартиру, но верится с трудом. Опять таки может в арабском квартале и дешевле недвига, но там будет не спокойно. Было бы очень интересно детали, если кто знает.
А, что тут писать. Сестра жены живет в котеджном городке под Арой Молиносом, недалеко от Мадрида. Глянул по чем там земля и дома, много думал. https://www.idealista.com/venta-terrenos/batres-madrid/ Тут в кооперативе соседний участок продавали за 8900 бабок небыло, а там сотка 10 килоевреев, а более менее приличный дом 300_400 штук евроденег. Грит понаехало много черножепых, много краж из домов, но у них охраняемя територия.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 28 кві, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Это варианты - частный дом с землей. А можно купить скомную квартиру в многоэтажке. Меня больше такой вариант интересует. Часто это квартира продается " без земли под домом" , так что цены умеренные - можно найти. Семья маленькая. Вполне вероятно я даже один буду там постоянно жить или сдавать как вариант тоже. Но мне сказали - ( не уверен, что так есть ) - в Испании можно купить квартиру очень дешево, но тогда коммуналка очень дорогая , и наоборот. Тут все важно не только цена квартиры - но и коммуналка. Кстати знакомые давно на ПМЖ выехали, говорят , что квартира без земли иногда чревата последствиями.
Сразу землю покупать в Испании это круто , но нужно ли ? Обычно есть налог на землю.