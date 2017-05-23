Додано: Суб 28 кві, 2018 19:33

p_76 написав: А есть здесь, те, кто покупал или ищет для покупки недвижимость в Италии, Франции, Испании? А есть здесь, те, кто покупал или ищет для покупки недвижимость в Италии, Франции, Испании?

Я интересуюсь, но нужны бюджетные варианты. Не центр Парижа или Рима. Очень нравится Лазурный берег - Ницца, Канны, Антиб. Идеальный климат идеальная экология для меня все подходит. Но вполне вероятно, что мне єто не по средствам будет. Хочу тут продать - там купить. Рассматриваю не большую студию, но без проблемную в скромном но благополучном доме. Понятно , что вид на море я не получу при бюджетном варианте, бассейн тоже. В Испании есть бюджетная недвига, в Португалии тоже, страна не плохая вполне и не дорогая. но в Португалии не был.Уверен , что многим будет интересно более менее бюджетные варианты - нам экскурсовод рассказывала на Лазурном берегу - на окраине Ниццы вроде бы и 70-90 тысяч евро можно купить скромную квартиру, но верится с трудом. Опять таки может в арабском квартале и дешевле недвига, но там будет не спокойно. Было бы очень интересно детали, если кто знает.