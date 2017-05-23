Додано: Нед 29 кві, 2018 08:33

наша людина цього і зрозуміти не може

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"Кому шо - а курці - просо!"Під час подорожі у березні Румунією у супермаркеті LIDL купив для свого собаки мішок корму в 10 кг за якоюсь адекватною ціною.Оце вчора ледве доїла. Вже було видно, що він їй не пасує...Слава Богу, десь тиждень тому купив турецький мішок корму, 15 кг - 54 ліри або приблизно 350 гривень. 1кг=гривні. Клас корму - "Premium".Вперше насипав - їсть, аж за щоками хрумтить!Таким чином, в Турції, пoлучається, не тільки себе дешевше утримувати, але й собаку...У Львові зазвичай купую корм Bosch Premim мішок 20 кг - 950 гривнеь, або 1 кг=гривні.Знову чисто українська арифметика: в жебракуватій країні жебраки платять за все в (47,50/23,40)= 2 (два рази) більше,Цирк та й годі...х х хПанове - я дивлюсь - вибирають собі вілли в Італії та Монако - це дуже добре.Особливо якщо врахувати, що з нового опалювального сезону десь 20 відсотків українців позбудуться субсидій, а залишок у 80% - отимають субсидії менші.То треба ж думати, де сховатися...Гарний огляд таких вілл - як це не дивно - зробили росіяни, варто почитати (першу половину тексту можна пропустити, там про те, чого в Україні не існує та не існувало, а ось друга половина - як раз про вибір вілли:Там і фото є. Циган, як я зрозумів, там немає... Боятися немає чого...х х хХтось задавав питання про вартість в Турції Chivas Regal 12 years.Вчора ввечері взяли в МЕТРО пляшку - 119 лір або 773,50 гривні- приблизно 30 долярів - в Великій Британії - приблизно 20 євро - в Турції приблизно 35 євро.х х хБуло питання про вартість житла в Турції.Особливістю є те, що житло -- продається за "європейським" стандартом, тобто повністю із ремонтом, частково із побутовою технікою та частково із ремонтом. Як правилов, в компектацію входить:- повністю обладнана кухня - варочна поверхня (газова) + духовка (електрична). Меблі кухонні за дизайном квартири. Все на мікроліфтах та із "дозакриванням" дверок. Нерзевна мийка, витяжка, арматура (один раз навіть бачив Hans Grohe). Меблі кухонні зазвичай якісні.- меблі у передпокої.- повністю готовий санвузол, душова кабіна (один раз бачив у спальні "трьошки" - джакузі). Унітази навісні на стіну, із вмонтованим "біде". (Кажуть Коран вимагає мати обов"язково "біде").- повністю виконане освітлення на світлодіодах по периметру кімнат. Наприклад, у мене в кухні-студії - 4 (чотири) вимикачі різного освітлення на стелі.- повністю готова електророзводка, щиток вимикачів, кольоровий домофон. Недолік такий: у розетках немає заземлення (!!!).- балкон із перилами із нерзевної сталі, на підлозі - кахель та по периметру - мармурові підвіконники. Мармур також і на підвіконниках всіх кімнат. Мінімум один "французький балкон" із розсувними дверями. На балкон виведено кран з водою, зроблений витік для води десь у каналізаційну трубу.- виконана під час будівництва розводка електричних дротів та труб для кондиціонера, можна зустріти квратири вже із встановленими кондиціонерами. Як правило, для зовнішніх блоків кондиціоенрів зроблені зовнішні декоративні шахти, щоби соняне проміння або дощ не попадали на них. У мене в будинку ці зовнішні шахти вночі підсвічуються - ні би то намальовані на стіні квіти.- вхідні двері багатозамокової конструкції - як мені сказали вагою в 180 кг. Правда, це не врятує від нормального злодія, бо навіщо ламати двері, як простіше вскрити серцевину замка.- зазвичай, але не факт - на даху сонячні колектори - гаряча вода БЕЗКОШТОВНО. Мені сказали, такий сонячний колектор, якщо не входить в комплектацію квартири, коштує із монтажем 700-1000 лір (до 6 500 гривень).- плавальний басейн та сад.На сьогодні в моєму районі Hurma ( наголос на першій голосній - назва від садів хурми, які тут були ще років 20-10 тому)Іде будівництво приблизно 4-х нових будинків - думаю, будуть готові до вересня.Підходили із моїм гостем до нового комплекса - три будинка на одній прибудинковій території дуже незвичного красивого дизайну 21-сторіччя - всі квартири вже РОЗПРОДАНІ!!!Залишилися 3+1 - тобто, "по нашому" - 4-х кімнатні.Роботи по закінченню ведуться дуже інтенсивно - робітники, як мурахи.Орієнтир ціни -доларів квадрат.Ну все - немає часу - забираю моїх госетй - та їдемо на пляж.Я - не ріелтор іЯ просто їду на пляж Середземного моря.Прямо зараз.