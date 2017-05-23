Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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p_76 написав:А есть здесь, те, кто покупал или ищет для покупки недвижимость в Италии, Франции, Испании?
Я интересуюсь, но нужны бюджетные варианты. Не центр Парижа или Рима. Очень нравится Лазурный берег - Ницца, Канны, Антиб. Идеальный климат идеальная экология для меня все подходит. Но вполне вероятно, что мне єто не по средствам будет. Хочу тут продать - там купить. Рассматриваю не большую студию, но без проблемную в скромном но благополучном доме. Понятно , что вид на море я не получу при бюджетном варианте, бассейн тоже. В Испании есть бюджетная недвига, в Португалии тоже, страна не плохая вполне и не дорогая. но в Португалии не был.
Уверен , что многим будет интересно более менее бюджетные варианты - нам экскурсовод рассказывала на Лазурном берегу - на окраине Ниццы вроде бы и 70-90 тысяч евро можно купить скромную квартиру, но верится с трудом. Опять таки может в арабском квартале и дешевле недвига, но там будет не спокойно. Было бы очень интересно детали, если кто знает.
А, что тут писать. Сестра жены живет в котеджном городке под Арой Молиносом, недалеко от Мадрида. Глянул по чем там земля и дома, много думал. https://www.idealista.com/venta-terrenos/batres-madrid/ Тут в кооперативе соседний участок продавали за 8900 бабок небыло, а там сотка 10 килоевреев, а более менее приличный дом 300_400 штук евроденег. Грит понаехало много черножепых, много краж из домов, но у них охраняемя територия.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 28 кві, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Это варианты - частный дом с землей. А можно купить скомную квартиру в многоэтажке. Меня больше такой вариант интересует. Часто это квартира продается " без земли под домом" , так что цены умеренные - можно найти. Семья маленькая. Вполне вероятно я даже один буду там постоянно жить или сдавать как вариант тоже. Но мне сказали - ( не уверен, что так есть ) - в Испании можно купить квартиру очень дешево, но тогда коммуналка очень дорогая , и наоборот. Тут все важно не только цена квартиры - но и коммуналка. Кстати знакомые давно на ПМЖ выехали, говорят , что квартира без земли иногда чревата последствиями.
Сразу землю покупать в Испании это круто , но нужно ли ? Обычно есть налог на землю.
p_76 написав:А есть здесь, те, кто покупал или ищет для покупки недвижимость в Италии, Франции, Испании?
Я интересуюсь, но нужны бюджетные варианты. Не центр Парижа или Рима. Очень нравится Лазурный берег - Ницца, Канны, Антиб. Идеальный климат идеальная экология для меня все подходит. Но вполне вероятно, что мне єто не по средствам будет. Хочу тут продать - там купить. Рассматриваю не большую студию, но без проблемную в скромном но благополучном доме. Понятно , что вид на море я не получу при бюджетном варианте, бассейн тоже. В Испании есть бюджетная недвига, в Португалии тоже, страна не плохая вполне и не дорогая. но в Португалии не был.
Уверен , что многим будет интересно более менее бюджетные варианты - нам экскурсовод рассказывала на Лазурном берегу - на окраине Ниццы вроде бы и 70-90 тысяч евро можно купить скромную квартиру, но верится с трудом. Опять таки может в арабском квартале и дешевле недвига, но там будет не спокойно. Было бы очень интересно детали, если кто знает.
Вы с какой целью? Жить или иногда приезжать, или сдавать? Я иногда зимую по 2-3 месяца в Португалии на юге, там хорошо, но Испания поярче конечно, кроме океана, в плане архитектуры, уровня жизни. Хотя Лиссабон, Порту очень достойные города. Ну и недвижимость везде в Италии, Франции, Португалии, можно в кредит вторичку под невысокие проценты нерезидентам ЕС, но надо много доков из Украины, вплоть до справки из НБУ и налоговой привозить. Но если цель важна, то думаю, можно. Важно понимать, для чего приобретать? Если для себя, сколько дней в году там будешь жить? 2-3 месяца? Можно снимать, как в одном месте, так и в разных, это дешевле. От 350-400 уе в месяц. И это с коммунальными.
Під час подорожі у березні Румунією у супермаркеті LIDL купив для свого собаки мішок корму в 10 кг за якоюсь адекватною ціною. Оце вчора ледве доїла. Вже було видно, що він їй не пасує... Слава Богу, десь тиждень тому купив турецький мішок корму, 15 кг - 54 ліри або приблизно 350 гривень. 1кг=23,40 гривні. Клас корму - "Premium". Вперше насипав - їсть, аж за щоками хрумтить!
Таким чином, в Турції, пoлучається, не тільки себе дешевше утримувати, але й собаку... У Львові зазвичай купую корм Bosch Premim мішок 20 кг - 950 гривнеь, або 1 кг=47,50 гривні. Знову чисто українська арифметика: в жебракуватій країні жебраки платять за все в (47,50/23,40)= 2 (два рази) більше, ніж де інде у світі. Цирк та й годі...
х х х Панове - я дивлюсь - вибирають собі вілли в Італії та Монако - це дуже добре. Особливо якщо врахувати, що з нового опалювального сезону десь 20 відсотків українців позбудуться субсидій, а залишок у 80% - отимають субсидії менші. То треба ж думати, де сховатися... Гарний огляд таких вілл - як це не дивно - зробили росіяни, варто почитати (першу половину тексту можна пропустити, там про те, чого в Україні не існує та не існувало, а ось друга половина - як раз про вибір вілли: https://echo.msk.ru/blog/corruption/2191686-echo/ Там і фото є. Циган, як я зрозумів, там немає... Боятися немає чого...
х х х
Хтось задавав питання про вартість в Турції Chivas Regal 12 years. Вчора ввечері взяли в МЕТРО пляшку - 119 лір або 773,50 гривні- приблизно 30 долярів - в Великій Британії - приблизно 20 євро - в Турції приблизно 35 євро.
х х х
Було питання про вартість житла в Турції. Особливістю є те, що житло - наша людина цього і зрозуміти не може - продається за "європейським" стандартом, тобто повністю із ремонтом, частково із побутовою технікою та частково із ремонтом. Як правилов, в компектацію входить: - повністю обладнана кухня - варочна поверхня (газова) + духовка (електрична). Меблі кухонні за дизайном квартири. Все на мікроліфтах та із "дозакриванням" дверок. Нерзевна мийка, витяжка, арматура (один раз навіть бачив Hans Grohe). Меблі кухонні зазвичай якісні. - меблі у передпокої. - повністю готовий санвузол, душова кабіна (один раз бачив у спальні "трьошки" - джакузі). Унітази навісні на стіну, із вмонтованим "біде". (Кажуть Коран вимагає мати обов"язково "біде"). - повністю виконане освітлення на світлодіодах по периметру кімнат. Наприклад, у мене в кухні-студії - 4 (чотири) вимикачі різного освітлення на стелі. - повністю готова електророзводка, щиток вимикачів, кольоровий домофон. Недолік такий: у розетках немає заземлення (!!!). - балкон із перилами із нерзевної сталі, на підлозі - кахель та по периметру - мармурові підвіконники. Мармур також і на підвіконниках всіх кімнат. Мінімум один "французький балкон" із розсувними дверями. На балкон виведено кран з водою, зроблений витік для води десь у каналізаційну трубу. - виконана під час будівництва розводка електричних дротів та труб для кондиціонера, можна зустріти квратири вже із встановленими кондиціонерами. Як правило, для зовнішніх блоків кондиціоенрів зроблені зовнішні декоративні шахти, щоби соняне проміння або дощ не попадали на них. У мене в будинку ці зовнішні шахти вночі підсвічуються - ні би то намальовані на стіні квіти. - вхідні двері багатозамокової конструкції - як мені сказали вагою в 180 кг. Правда, це не врятує від нормального злодія, бо навіщо ламати двері, як простіше вскрити серцевину замка. - зазвичай, але не факт - на даху сонячні колектори - гаряча вода БЕЗКОШТОВНО. Мені сказали, такий сонячний колектор, якщо не входить в комплектацію квартири, коштує із монтажем 700-1000 лір (до 6 500 гривень). - плавальний басейн та сад.
На сьогодні в моєму районі Hurma ( наголос на першій голосній - назва від садів хурми, які тут були ще років 20-10 тому) майже нічого не продається нового. Іде будівництво приблизно 4-х нових будинків - думаю, будуть готові до вересня. Підходили із моїм гостем до нового комплекса - три будинка на одній прибудинковій території дуже незвичного красивого дизайну 21-сторіччя - всі квартири вже РОЗПРОДАНІ!!! Залишилися 3+1 - тобто, "по нашому" - 4-х кімнатні. Роботи по закінченню ведуться дуже інтенсивно - робітники, як мурахи. Орієнтир ціни - 1000+доларів квадрат.
Ну все - немає часу - забираю моїх госетй - та їдемо на пляж. Погода чудова, пляжно-віждпочиваюча!
P.S. Я - не ріелтор і нічого не продаю. Я просто їду на пляж Середземного моря. Прямо зараз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.