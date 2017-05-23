Додано: Нед 29 кві, 2018 13:18

Все, что написано про Лару, имеет преувеличения и почти никакого отношения к действительности.

Все дома уже потертые минимум 10-ти летней давности, несвежие.

Дома вперемешку с отелями разного класса.в основном 9 этажей и выше.

Пляжей здесь нет, а вдоль всей Лаоы - высокий обрывистый берег. Чудесный парк вдоль обрывистого берега. Есть пляж «Лара» - он за городом в сторону востока.

Волейбольные и другие площадки есть, но они есть везде по всему городу - это стандарт обустройствах микрорайонов. Я даже думаю, что в других микрорайонах спортивные площадки лучше, так как более свежине.

Брендовых магазины расположены везде в крупных гипермаркетах по всей территории Аеталии:

- Терра сити это Лара

- Марк Анталия самый центр недалёко от знаменитой Гюллюк и реконструированной пешеходной Шарамполь

- Большой Мигрос - в начале Коньяалты и рядом самым большим Аквариумом в Европе

- гипермаркет Озделек чуть дальше вглубь за Акдениз университетом.



Дома в Ларе на 90 или больше процентов заселены россиянами - жены и семьи путинских чиновников из Воронежа, Сургута, Воркуты и Нкатеринбурга. которые скупили здесь жильё ещё лет 10 или больше назад, как раз тогда, когда Франт хлопал ушами и прохлопал будущее своих детей. Сейчас бы зашёл в любой магазин в Ларе и купил бы квашенные огурцы, заготовку для Щей, пироги с белой рыбой, пельмени, селедку, и даже свиную тушёнку: простую русскую еду.

Франту даже и не понять, что люди могут работать и зарабатывать, менеджер моего дома (живет на первом этаже) ездит на белом Мерседесе класса С, а на улице всю ночь стоят и Лексус самых последних моделей и БМВ.

Лично я бы посоветовал Франту купить квартиру на второй линии в микрорайоне Диман - 900 000 лир или примерно 250 000 долларов, дома хоть и не новые - я мимо них прохожу по дороге на пляж, но это и не 2 500 000 лир или почти миллион долларов на первой линии или в районе Ататюрк парка, где есть квартира президента Турции.

Все же будет чувствовать себя человеком.



Специально сделаю фото Мерседесов и Лексусов, которые стоят совершенно безопасно всю ночь на улице моего дома.

Лично я из нашего привычного ждобства загоняю своё авто на парковку нашего дома - среди пальм, деревьев лимона, апельсинов и гранатов.

Но приятно, что Франт может сделать поиск в Гугле и хоть что-то - пусть неправду или не всю правду - прочитать.

Это похвально: знания всегда получать полезно!

Написано в шезлонге у Средиземного моря.



P.S. Господин Фоант! А напишите про свой дом, свой район, свой двор, свою волейбольную площадку, свои Мерседесы, свои брендовых магазины - все же интересно узнать, где НОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ люди правильно живут.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.