Додано: Нед 29 кві, 2018 13:18

Все, что написано господином Trast про Лару, имеет преувеличения и не полное отношение к действительности.

Все дома уже "потертые" минимум 10-ти летней давности, не "свежие".

Дома вперемешку с отелями разного класса. В том числе "крутыми". В основном дома 9 этажей и выше.

Пляжей здесь нет , а вдоль всей Лары - высокий обрывистый берег.

Чудесный парк вдоль обрывистого берега.

Есть пляж «Лара» - он за городом в сторону Востока.

Высокий уровень цен держится частично на том, что в Москве 1 кв. метр жилья стоит 3 000 долларов, за МКАД - 1000 долларов за 1 кв.метр - это на этапе еще строительства.

Волейбольные и другие площадки в районе Лара, конечно, есть, но они есть везде по всему городу - это стандарт (!!!) обустройства всех микрорайонов. Спортивные площадки есть очень часто, они очень хороше укомплектованы, имеют обязательно как дополнение - тренаженные площадки и всякие детские сооружения. Все это бесплатно и очень ухоженное.

Я даже думаю, что в других микрорайонах спортивные площадки лучше, чем в Ларе, так как более свежие. Никаких "футбольных полей" там нет - это вообще цирк, какое может быть "футбольное поле" в обычной в принципе городской застройке, может быть, есть где-то площадка для мини-футбола и то лично я такой не заметил.

А то, что заметил, строится сейчас именно в Хурме: через месяц запускают комплекс для мини-футбола в 300-х метрах от моего дома, ведутся интенсивные отделочные работы: я гуляю с собакой и вижу. Сейчас занимаются полем: искусственная высокая трава сперва засыпалась песком, утрамбовывалась, потом сверху засыпаюли резиновой крошкой.

Сверху натянута сетка. Сейчас заканчивают стены душевых блоков и кафе. Освещение уже сделали. Вот днем уже установили ворота. Вчера еще не было... Будет круто!



Брендовых магазины расположены везде в крупных гипермаркетах по всей территории Анталии:

- Терра сити - это Лара.

- Марк Анталия самый центр недалёко от знаменитой улицы Гюллюк и реконструированной пешеходной Шарамполь.

- Большой Мигрос - в начале Коньяалты и рядом самым большим Аквариумом в Европе.

- гипермаркет Озделек чуть дальше вглубь за Акдениз университетом.

Брендовые магазины - почти любых марок - везде совершенно одинаковые, одинаков их ассортимент, и цены.

Кстати, цены в супермаркете одежды Waikiki в Украине минимум в 2 раза выше.



Дома в Ларе на 90 или больше процентов заселены россиянами - жены и семьи путинских чиновников из Воронежа, Сургута, Воркуты и Екатеринбурга, которые скупили здесь жильё ещё лет 10 или больше назад, переселили сюда свои семьи от рузького міра подальше, как раз тогда, когда кое-кто хлопал ушами...

Сейчас можно зайти в любой магазин в Ларе и купить квашенные огурцы, заготовку для Щей, Пироги с белой рыбой, Сибирские пельмени, селедку, и даже Свиную тушёнку: простую русскую еду.

Кое-кому даже и не понять, что люди могут работать и зарабатывать, а не воровать и зарабатывать, или банально спекулировать и зарабатывать: менеджер моего дома (живет на первом этаже) ездит на белом Мерседесе класса С, а на улице всю ночь стоят и Лексус"ы самых последних моделей, и БМВ.

Лично я бы посоветовал , например, Траст"у купить квартиру на второй линии в микрорайоне Лиман - 900 000 лир или примерно 250 000 долларов, дома хоть и не новые - я мимо них прохожу по дороге на пляж - , но это и не 2 500 000 лир или почти миллион долларов на первой линии или в районе Ататюрк парка, где есть квартира президента Турции.

Все же будет чувствовать себя человеком.



Лично я из нашего привычного жлобства и ради сохранения "правил" - правило номер 16: "Если есть парковка для авто, то ее надо использовать" - загоняю своё авто на парковку нашего дома - среди пальм, деревьев лимона, апельсинов и гранатов.



Но приятно, что любой человек может сделать поиск в Гугле и хоть что-то - прочитать.

Это похвально: знания всегда получать полезно!



P.S. Господин Trast! А напишите про свой дом, свой район, свой двор, свою волейбольную площадку, свои Мерседесы, свои брендовых магазины - где и как расположены, все же интересно узнать, где НОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ люди правильно живут. Это будет на тему ветки, так как тысячи тысячи беженцев из Франции, Германии, Люксембурга, Сирии, Ирана, Кении, и друг стран Азии и Африки - как известно - хотят приехать в Украину на ПМЖ и это поможет выбрать им правильное место для жительства.



Написано в шезлонге у Средиземного моря.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.