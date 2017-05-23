Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Обычно я с подстрекателями и выжившими из ума в диспут не вступаю,как и не вступаю в диалог со своими пациентами,но вам сделаю исключение! Хотели бы встретиться-встретились бы,но перепугагались,правильно так говорят педагоги,а забздели, говорят такие,как вы! В Ларе дождя сегодня не было,гремело дальше, температура скакала от 32 с 11 до 26 после 13. Не буду уподоблятся вашему криминальному сленгу,который вы видимо позаимствовали не в тех вузах страны.Отвечу так-человек,который переходит на личности и боится личной встречи или мошенник или трепач или мой пациент-а всё остальное,засунутьте себе туда,откуда вы его вытащили!
Не обращайте внимания,брошу это тут-Лара — это район для состоятельных местных жителей и приезжающих в Анталию на отдых турков из Стамбула. Здесь много офисных центров, из торговых центров не один «Мигрос 5м», а и «Террасити» и «For she», «Laura», большие моно и мультибрендовые магазины с мировыми торговыми марками одежды, обуви, аксессуаров. Рестораны здесь помасштабнее и более пафосные. Есть малоэтажная застройка и высокие дома, стоящие на первой линии около моря, откуда открывается шикарный вид. Из инфраструктуры — футбольные поля, корты, беговые дорожки вдоль парковой зоны. Уровень обитателей микрорайонов Лары сразу заметен по машинам, которые паркуются около домов — Мерседесы, Порше, Феррари, БМВ. А не то, что в Хурме, где, в основном, люди ездят на бюджетных марках авто. Однако и стоимость аренды жилья в Ларе существенно выше, что, зачастую, отпугивает большинство туристов, не стремящихся переплачивать за имидж.
Все, что написано господином Trast про Лару, имеет преувеличения и не полное отношение к действительности. Все дома уже "потертые" минимум 10-ти летней давности, не "свежие". Дома вперемешку с отелями разного класса. В том числе "крутыми". В основном дома 9 этажей и выше. Пляжей здесь нет, а вдоль всей Лары - высокий обрывистый берег. Чудесный парк вдоль обрывистого берега. Есть пляж «Лара» - он за городом в сторону Востока. Высокий уровень цен держится частично на том, что в Москве 1 кв. метр жилья стоит 3 000 долларов, за МКАД - 1000 долларов за 1 кв.метр - это на этапе еще строительства. Волейбольные и другие площадки в районе Лара, конечно, есть, но они есть везде по всему городу - это стандарт (!!!) обустройства всех микрорайонов. Спортивные площадки есть очень часто, они очень хороше укомплектованы, имеют обязательно как дополнение - тренаженные площадки и всякие детские сооружения. Все это бесплатно и очень ухоженное. Я даже думаю, что в других микрорайонах спортивные площадки лучше, чем в Ларе, так как более свежие. Никаких "футбольных полей" там нет - это вообще цирк, какое может быть "футбольное поле" в обычной в принципе городской застройке, может быть, есть где-то площадка для мини-футбола и то лично я такой не заметил. А то, что заметил, строится сейчас именно в Хурме: через месяц запускают комплекс для мини-футбола в 300-х метрах от моего дома, ведутся интенсивные отделочные работы: я гуляю с собакой и вижу. Сейчас занимаются полем: искусственная высокая трава сперва засыпалась песком, утрамбовывалась, потом сверху засыпаюли резиновой крошкой. Сверху натянута сетка. Сейчас заканчивают стены душевых блоков и кафе. Освещение уже сделали. Вот днем уже установили ворота. Вчера еще не было... Будет круто!
Брендовых магазины расположены везде в крупных гипермаркетах по всей территории Анталии: - Терра сити - это Лара. - Марк Анталия самый центр недалёко от знаменитой улицы Гюллюк и реконструированной пешеходной Шарамполь. - Большой Мигрос - в начале Коньяалты и рядом самым большим Аквариумом в Европе. - гипермаркет Озделек чуть дальше вглубь за Акдениз университетом. Брендовые магазины - почти любых марок - везде совершенно одинаковые, одинаков их ассортимент, и цены. Кстати, цены в супермаркете одежды Waikiki в Украине минимум в 2 раза выше.
Дома в Ларе на 90 или больше процентов заселены россиянами - жены и семьи путинских чиновников из Воронежа, Сургута, Воркуты и Екатеринбурга, которые скупили здесь жильё ещё лет 10 или больше назад, переселили сюда свои семьи от рузького міра подальше, как раз тогда, когда кое-кто хлопал ушами... Сейчас можно зайти в любой магазин в Ларе и купить квашенные огурцы, заготовку для Щей, Пироги с белой рыбой, Сибирские пельмени, селедку, и даже Свиную тушёнку: простую русскую еду. Кое-кому даже и не понять, что люди могут работать и зарабатывать, а не воровать и зарабатывать, или банально спекулировать и зарабатывать: менеджер моего дома (живет на первом этаже) ездит на белом Мерседесе класса С, а на улице всю ночь стоят и Лексус"ы самых последних моделей, и БМВ. Лично я бы посоветовал , например, Траст"у купить квартиру на второй линии в микрорайоне Лиман - 900 000 лир или примерно 250 000 долларов, дома хоть и не новые - я мимо них прохожу по дороге на пляж - , но это и не 2 500 000 лир или почти миллион долларов на первой линии или в районе Ататюрк парка, где есть квартира президента Турции. Все же будет чувствовать себя человеком.
Лично я из нашего привычного жлобства и ради сохранения "правил" - правило номер 16: "Если есть парковка для авто, то ее надо использовать" - загоняю своё авто на парковку нашего дома - среди пальм, деревьев лимона, апельсинов и гранатов.
Но приятно, что любой человек может сделать поиск в Гугле и хоть что-то - прочитать. Это похвально: знания всегда получать полезно!
P.S. Господин Trast! А напишите про свой дом, свой район, свой двор, свою волейбольную площадку, свои Мерседесы, свои брендовых магазины - где и как расположены, все же интересно узнать, где НОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ люди правильно живут. Это будет на тему ветки, так как тысячи тысячи беженцев из Франции, Германии, Люксембурга, Сирии, Ирана, Кении, и друг стран Азии и Африки - как известно - хотят приехать в Украину на ПМЖ и это поможет выбрать им правильное место для жительства.
Написано в шезлонге у Средиземного моря.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
p_76 написав:Вы с какой целью? Жить или иногда приезжать, или сдавать? Я иногда зимую по 2-3 месяца в Португалии на юге, там хорошо, но Испания поярче конечно, кроме океана, в плане архитектуры, уровня жизни. Хотя Лиссабон, Порту очень достойные города. Ну и недвижимость везде в Италии, Франции, Португалии, можно в кредит вторичку под невысокие проценты нерезидентам ЕС, но надо много доков из Украины, вплоть до справки из НБУ и налоговой привозить. Но если цель важна, то думаю, можно. Важно понимать, для чего приобретать? Если для себя, сколько дней в году там будешь жить? 2-3 месяца? Можно снимать, как в одном месте, так и в разных, это дешевле. От 350-400 уе в месяц. И это с коммунальными.
Целей несколько - как всегда у всех людей - главная цель - улучшить качество жизни, жить в чистой экологической зоне - в близи моря, как можно больше времени в году. Экология и климат - для меня основная цель. По возможности при скромных расходах - хорошее качестве жизни. Хороший чистый воздух и питьевая вода. На Лазурном берегу - там в кранах вода с Альпийских ледников - талая. Ее пьют - не кипятят, не фильтруют, прямо из крана. Понты не интересуют. Но безопасность и экология важны очень для места проживания. Наверное разумнее снимать с начала будет жилье, тем более, вы называете очень умеренные цены. Я конечно больше интересуюсь Испанией, чем Португалией. Впечатления тоже приветствуются. Но во вторую очередь. В Португалии океан - и там холодные течения ? А теплая вода бывает? А медузы ? Целей несколько - можно купить и сдавать в аренду на часть года если это возможно - жару я не переношу - когда выше 30-35 градусов жары - я бы сдавал - а Португалия и Испания - это 3 летних месяца наверное пекло летом ?- Я бы сдавал летом, осень -весну жил там сам ( а может и зиму ?). На Лазурном берегу сильной жары не бывает поэтому очень интересует именно эта климатическая зона. Еще цель - хотелось бы иметь запасной аэродром. А то и совсем забыть о нашей стране , со всеми ее негараздами неблагополучием. Хочу спокойно жить, тем более я не молод. Хочу устроить спокойную благополучную старость себе. Не нравится, например, коммуналка у нас - по евро-ценам, при плохом обслуживании и плохой очень экологии. Если уж платить такую цену за коммуналку или не на много дороже - то что б было хоть за что?
zagotovkinazimu написав:По фото очень, просто очень нравится Черногория. Особенно апартаменты со стеклянными стенами, за которыми сразу - море. Мечтаю о такой квартирке лет через 10-15, т.е нга пенсии. А какие там минусы, знающие, подскажите, пожалуйста. И примерные реальные цены на жилье (ну хотя бы в Будве).
На фото - остров Святого Стефана. Там на сколько я в курсе - только отели находятся. И пляж из розового песка. Песок и правда розоватый, пляж был отличный. Окна в Черногории в большинстве очень маленькие как "бойницы". И а фото присмотритесь - то же. Но домики красивые. Стеклянные стены - это в Ницце, могу видео скинуть в личку, если получится, грузятся фотки - то мелко - то слишком крупно. С фото у меня что-то не получилось тут. Фото из Черногории очень красивые - как ни странно, но если бы мы просто ходили на пляж в Будве, где сняли виллу - то от скуки можно сдохнуть. И экология в Будве не фонтан, и питание. Помню что местная рыба поразила дороговизной и та, что у них ее много ловится - она соленая уже ловится и не вкусная. При том, что я люблю практически любую рыбу. Но это показалась малосъедобной даже Хотя все едят.
Окна маленькие - предполагаю , это потому, что там солнце жгучее ? Я был там в сентябре. Это бархатный сезон для меня идеальное время года - погода была супер. Но по словам местных - иногда уже начинаются дожди в это время.
В Черногории был на отдыхе несколько лет назад, не зная языка - так что впечатления очень общие и все проверяйте. Отдых бюджетный. Можно очень скромно отдохнуть, но точно цены уже не помню.
Отдых понравился - если путешествовать по побережью, как мы делали постоянно -то много впечатлений и природа - супер. Я фанат природы. Есть и исторические красивые памятники - Которская бухта. Очень впечатлило. Жаль не получается фото разместить. Но есть много нюансов.
Гористая местность - лазить по горам очень на любителя. Ну например каждый день спускаться с горы на пляж, тем более подниматься. Конечно дороги приличные и на своем авто если, то нормально. Хотя могу предположить дороги есть не везде - ясное дело - горы. В Будве не особо гористое место - но там экология подкачала. Если горы не к самому морю выходят - жить желательно в таком месте. Этим мне понравился Петровац. И экология на высоте. Там было очень много русских и наших - украинцев. Русские покупали там недвигу много. Если их не переносите , тут есть и такие , то вам не понравится. Я к ним без предрассудков , если они не участвуют в войне против нас, конечно. Это было до войны, все было хорошо. Цены на недвигу были не особо заманчивые, не дешевые, возможно потому, чт много покупали и даже сами строили недвигу там россияне тогда. Это при том что цена аренды была - весьма бюджетная, и говорят , что осень-зима - весна - почти все время там дожди, или просто пасмурно. Ну это субъективно.