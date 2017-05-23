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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 13:55
конечно, если брать продукт который в Турции растет, как апельсин, то что странного что он в Украине дороже? а гречка соответственно дешевле. а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
....раз пішла така "жара")) - то хто мені скаже: це зрада, чи перемога? - і хто за цим стоїть, що воно в місті Лева - НА КОЖНОМУ КРОЦІ?!!!(навряд, чи в Туреччині такі заклади, як і ломбарди - в кожному мікрорайоні по 5-7шт!)
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:37
Долярчик , це одна з ознак того, що в країні економічний капець та влада зв"язаніх в одне кубло бандитів в кабинетах та бандитів у погонах. Результатом є поява велічезної кількості ломбардів, контор на кшталт "50 тисяч у кредит без довідки" та ось такі "комп"ютерні клуби" та "лотереї", які плодять моральних наркоманів. А ще в 2009році вступив у силу закон про заборону ігорного бізнесу. Тож, враховуючи що ці гадюшні ще й працюють цілодобово, хто стоїть над ними?
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Уточним диагноз - "для бедных людей", эта хрень и в богатых странах есть, этакий "социальный лифт" или мечта о нем, слева вот на фотке вообще зло - ставки на спорт берут, тотализатор- заведение для безработных, справа для для одиноких мужиков за 35 - мечтами на развес торгуют. Лучше чем однорукие бандиты... А почему в Украине как грибы - рынок пустой и как всегда перебор идет, как хлебных, как фото-ларьков, как банковских отделений, как аптек, как....
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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