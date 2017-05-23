Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве. На что он отвечает, а во Франции гречкой скот кормят. Так и что с этого? а еще там жаб едят. а в Таиланде тараканов(кстати выходит, в Турции скот выгоднее кормить апельсинами). я просто к тому, что кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
конечно, если брать продукт который в Турции растет, как апельсин, то что странного что он в Украине дороже? а гречка соответственно дешевле. а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет
....раз пішла така "жара")) - то хто мені скаже: це зрада, чи перемога? - і хто за цим стоїть, що воно в місті Лева - НА КОЖНОМУ КРОЦІ?!!!(навряд, чи в Туреччині такі заклади, як і ломбарди - в кожному мікрорайоні по 5-7шт!)
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....) .... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
Долярчик , це одна з ознак того, що в країні економічний капець та влада зв"язаніх в одне кубло бандитів в кабинетах та бандитів у погонах. Результатом є поява велічезної кількості ломбардів, контор на кшталт "50 тисяч у кредит без довідки" та ось такі "комп"ютерні клуби" та "лотереї", які плодять моральних наркоманів. А ще в 2009році вступив у силу закон про заборону ігорного бізнесу. Тож, враховуючи що ці гадюшні ще й працюють цілодобово, хто стоїть над ними?
Уточним диагноз - "для бедных людей", эта хрень и в богатых странах есть, этакий "социальный лифт" или мечта о нем, слева вот на фотке вообще зло - ставки на спорт берут, тотализатор- заведение для безработных, справа для для одиноких мужиков за 35 - мечтами на развес торгуют. Лучше чем однорукие бандиты... А почему в Украине как грибы - рынок пустой и как всегда перебор идет, как хлебных, как фото-ларьков, как банковских отделений, как аптек, как....
Господин DmitryK! Хорошо, что Вы проснулись - со страницы 40 попали на страницу 57. В честь 1 Мая - День международной солидарности трудящихся всех стран радостное известие: Вас никто не уполномочивал работать гинекологом-урологом и определять, являюсь я манипулятором или нет. Был простой вопрос:
akurt написав:Ждем от DmitryK рассказа о том, какую он рыбу покупает и ест. С подробным указанием, где именно была оплодотворена сперматозоидом икринка, из которой она выросла, указанием моря (реки)-океана, где она росла, ожидая попадания к нему на стол. DmitryK! Рыбу - в студию!
Заодно просветите нас, сирых, почему бананы из Эквадора в России и в Польше ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. Другим дирижаблем везут, другая его модель, или там роза ветров не та, дирижабль сносит. Не засыпайте так надолго, а то 17 страниц - без вашего чуткого участия. И не ешьте корм для скота. Я написал просто и понятно: во всем мире гречиха не относится к продуктам, которые можно употреблять человеку в пищу, как это не обидно звучит, это принято употреблять под видом пищи ТОЛЬКО на территории отдельно взятых стран, входивших в состав бывшего СССР. "Продовольственная" знаете ли программа. Видите, корм для скота Вас нервирует. Рыба - питательнее и полезнее. Напишите о рыбе. Я уверен: у Вас получится. Пишите. Начните так: "Я хочу признаться в том, что я ем рыбу..." ну и далее с подробностями: виды рыб, названия, как именно эту рыбу получают, чем ее Вы кормите или контролируете процесс кормежки, как Вы контролируете процесс осеменения икринок молоками иди молоков икринками, виды пробирок, которые Вы используете для контроля солености воды, как именно изучаете направления течений в море и океане, как именно отдельные виды рыб попадают к Вам на стол, ну и так далее...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
DmitryK написав:ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве. На что он отвечает, а во Франции гречкой скот кормят. Так и что с этого? а еще там жаб едят. а в Таиланде тараканов(кстати выходит, в Турции скот выгоднее кормить апельсинами). я просто к тому, что кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
А можна я буду їсти дешеву гречку вна неньці, і ненаколоті апфельзіни в Турціі? п.с. А у вас істчо ніггєров лінчують!! Во!!!
п.п.с. зато в Куєві метро саме дешевше, 5 грн, тіпа $.20
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
а здесь среди кретенической зрадофилии так принято - им хоть кол на голове теши. они на белое будут говорить черное.
И про тунца который подрывает "зраду" они будут вас хором уверять что не тунец это а окунь перекрашенный из чернобыля. И не хек а один формальдегид. Тут спрашивали - не так давно видел хек атлантический отличнейшего качества в районе 50 грн - точно дешевле тунца и в чернобылях Хек совершенно точно не водится, даже если перекрасить.
И чтобы закрыть вопрос - официальный индекс по стоимости жизни, а не чьи то вбросы, где Украина стоит выше Турции
Mason Lemberg 20 hrs · ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ
Ні, не жарт. Як думаєте, скільки українських засобів масової дезінформації завтра опублікує цю новину? А вони ж з задоволенням публікують рейтинги країн по рівню корупції, складені невідомо ким і невідомо яким чином, публікують порівняння країн по рівню зарплати (і чомусь часто беруть мінімальну зарплату, старі дані, маніпулюють курсами).
А чи опублікують вони дані з сайту numbeo.com, на якому зрівнюється вартість життя в різних містах, різних країнах?
Зрівнюється не по якомусь вигаданому посіпаками віртуальному "показнику корупції" чи ще чогось, а зрівнюються ціни на основні продукти, транспорт, комунальні послуги, одяг, оренду, відпочинок і т.д. Можна завжди перевірити справжність цін і вони відповідають дійсності - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... result.jsp… І на основі всіх цих даних сайт робить порівняння між містами і країнами. Еталоном порівняння є вартість базового набору продуктів і послуг в Нью-Йорку, якому присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні, вартість базового набору продуктів і послуг буде в 2 рази менша ніж в Нью-Йорку, то кількість балів складе 50, якщо в 1,5 рази більша ніж в Нью-Йорку, то 150 балів.
Таким чином, вартість базового набору продуктів і послуг в Україні оцінюється в 25,98 бала, тобто в Україні в 4 рази дешевше ніж в Нью-Йорку. Рейтинг тут - https://www.numbeo.com/cost-of-livi…/rankings_by_country.jsp Дешевший набір базових продуктів і послуг можна придбати тільки в Єгипті і Пакистані. На жаль, рейтинг не враховує якість... Нормальне життя в усіх інших країнах світу є дорожчим.
Наскільки дорожчим показано на цій карті-порівнянні України з країнами Європи. Тут я змінив принципи оцінки, взявши за еталон Україну. Тобто, якщо брати за еталон Нью-Йорк (100 балів) і рейтинг України складе 25 балів, то взявши за еталон Україну (100 балів), рейтинг Нью-Йорка складе 400 балів. Таким чином ціни будуть порівнювані, пропорції збережуться, але ми будемо відштовхуватися від вартості базового набору продуктів і послуг в Україні.
Таким чином, ціни на базові продукти і послуги в Україні найменші в Європі. В Молдові вони на 27% більші, в Білорусії - на 31% більші, в Росії - на 69%, в Польщі - на 74%, в Німеччині - більші майже в 3 рази, в Швейцарії - більші в 5 разів.
Це я до чого? Це я до того, що коли кремль руками формально українських ЗМІ і безвольного ресурсу під загальною назвою "зрадофіли" буде пропихати вам невідомі картинки з невідомими порівняннями, з невідомих джерел, невідомої дати створення, пам'ятайте, що варто було би порівнювати не тільки мінімальну зарплату, а й те, що на неї можна купити, а тут Україна є лідером в Європі... і в світі. Тому, ви не побачити цю карту в "патріотичних" "українських" ЗМІ, котрі вже відверто гнуть інформаційну лінію кремля.
П.С. Ця карта є цікавою також для тих, хто хоче емігрувати з України. Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.
И здесь также стоит уточнить что по заявлениям главбалабола найти ТАМ ЗП в 1000 практически невозможно , то в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным. Выводы очевидны.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 кві, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ще раз перечитав Сьорфера і про дешеву грєчку, задумася... хочу жить вна Україні
Воспитательница в детском саду говорит детям: — В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек... Вовочка расплакался: — Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.