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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 13:53
ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве. На что он отвечает, а во Франции гречкой скот кормят. Так и что с этого? а еще там жаб едят. а в Таиланде тараканов(кстати выходит, в Турции скот выгоднее кормить апельсинами). я просто к тому, что кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
Додано: Пон 30 кві, 2018 13:55
конечно, если брать продукт который в Турции растет, как апельсин, то что странного что он в Украине дороже? а гречка соответственно дешевле. а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
....раз пішла така "жара")) - то хто мені скаже: це зрада, чи перемога? - і хто за цим стоїть, що воно в місті Лева - НА КОЖНОМУ КРОЦІ?!!!(навряд, чи в Туреччині такі заклади, як і ломбарди - в кожному мікрорайоні по 5-7шт!)
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:37
Долярчик , це одна з ознак того, що в країні економічний капець та влада зв"язаніх в одне кубло бандитів в кабинетах та бандитів у погонах. Результатом є поява велічезної кількості ломбардів, контор на кшталт "50 тисяч у кредит без довідки" та ось такі "комп"ютерні клуби" та "лотереї", які плодять моральних наркоманів. А ще в 2009році вступив у силу закон про заборону ігорного бізнесу. Тож, враховуючи що ці гадюшні ще й працюють цілодобово, хто стоїть над ними?
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Уточним диагноз - "для бедных людей", эта хрень и в богатых странах есть, этакий "социальный лифт" или мечта о нем, слева вот на фотке вообще зло - ставки на спорт берут, тотализатор- заведение для безработных, справа для для одиноких мужиков за 35 - мечтами на развес торгуют. Лучше чем однорукие бандиты... А почему в Украине как грибы - рынок пустой и как всегда перебор идет, как хлебных, как фото-ларьков, как банковских отделений, как аптек, как....
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:50
Там здається Юльціному чоловікові мережа ломбардів належить.Добрався нарешті до Жешова.Всього 4 с половиною години в Краковці.Халява.Все одно, що нестояв.
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:35
Господин DmitryK!
Хорошо, что Вы проснулись - со страницы 40 попали на страницу 57.
В честь 1 Мая - День международной солидарности трудящихся всех стран радостное известие: Вас никто не уполномочивал работать гинекологом-урологом и определять, являюсь я манипулятором или нет.
Был простой вопрос:
Заодно просветите нас, сирых, почему бананы из Эквадора в России и в Польше ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. Другим дирижаблем везут, другая его модель, или там роза ветров не та, дирижабль сносит.
Не засыпайте так надолго, а то 17 страниц - без вашего чуткого участия.
И не ешьте корм для скота. Я написал просто и понятно: во всем мире гречиха не относится к продуктам, которые можно употреблять человеку в пищу, как это не обидно звучит, это принято употреблять под видом пищи ТОЛЬКО на территории отдельно взятых стран, входивших в состав бывшего СССР. "Продовольственная" знаете ли программа.
Видите, корм для скота Вас нервирует.
Рыба - питательнее и полезнее.
Напишите о рыбе.
Я уверен: у Вас получится.
Пишите.
Начните так:
"Я хочу признаться в том, что я ем рыбу..." ну и далее с подробностями: виды рыб, названия, как именно эту рыбу получают, чем ее Вы кормите или контролируете процесс кормежки, как Вы контролируете процесс осеменения икринок молоками иди молоков икринками, виды пробирок, которые Вы используете для контроля солености воды, как именно изучаете направления течений в море и океане, как именно отдельные виды рыб попадают к Вам на стол, ну и так далее...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:54
А можна я буду їсти дешеву гречку вна неньці, і ненаколоті апфельзіни в Турціі?
п.с.
А у вас істчо ніггєров лінчують!! Во!!!
п.п.с.
зато в Куєві метро саме дешевше, 5 грн, тіпа $.20
і гвоздь програми от Сьорфера
ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ
viewtopic.php?p=4354146#p4354146
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 кві, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 30 кві, 2018 19:00
Це точно!
Беруть за зябри і лінчують!
Сьогодні відвідували водоспад "Дюден"... Така краса....і все це - в межах міста...
Потім поїхали в Каньон Guver... Гості жахалися виходити із автівки - така височінь...
Потім поїхали в ресторацію обідати... Гречку не подавали...
Взагалі понеділок пройшов добре та дуже продуктивно.
Звісно, я не всю правду розказую...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Пон 30 кві, 2018 19:06
ще раз перечитав Сьорфера і про дешеву грєчку, задумався...
хочу жить вна Україні, хлюп-хлюп
Воспитательница в детском саду говорит детям:
— В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
Вовочка расплакался:
— Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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