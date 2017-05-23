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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:25

Сьогодні казали, буцім-то в Києві новинка останніх років: квартири площею в 20 квадратних метрів.
Для цього вумні люди придумали, пропихнули та затвердили "Тимчасові норми проектування" (хі-хі)...

Про гречку:
- зазвичай в ресторації блюда подають із рисом - дуже гарно приготований. Ось це сьогодні в ресторації мені подали "Курячі крильця":
Зображення
- ще продаються готові набори для каші на основі Булгура (там ще суміш якихось сушених ягід) - дуже корисна річ. Коштує якісь копійки: 3 ліри, або 18-20 гривень.
Інтересна технологія приготування (я сам готував):
- у високу сковорідку висипати ту суміш, додати 20 грамів Вершкового масла та 30 грамів масла соняшника. Піджарити 3 хвилини.
- залити сковородіку із тією сумішшю водою так, шоби була повна сковорідка та смажити 10 хвилин, зрідка помішуючи.
- отримаєте повну сковорідку гарної смачної поживної каші.
Шо інтересно, найсмачніша не зразу гарячою, а коли майже повністю охолоне.
Якщо до каші ще порізати Сала "по-угорські" (в мене є шмат) та трохи горілки (в мене немає)... та пару друзів (в мене є)... та! Бомба!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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