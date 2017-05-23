Для цього вумні люди придумали, пропихнули та затвердили "Тимчасові норми проектування" (хі-хі)...
Про гречку:
- зазвичай в ресторації блюда подають із рисом - дуже гарно приготований. Ось це сьогодні в ресторації мені подали "Курячі крильця":
- ще продаються готові набори для каші на основі Булгура (там ще суміш якихось сушених ягід) - дуже корисна річ. Коштує якісь копійки: 3 ліри, або 18-20 гривень.
Інтересна технологія приготування (я сам готував):
- у високу сковорідку висипати ту суміш, додати 20 грамів Вершкового масла та 30 грамів масла соняшника. Піджарити 3 хвилини.
- залити сковородіку із тією сумішшю водою так, шоби була повна сковорідка та смажити 10 хвилин, зрідка помішуючи.
- отримаєте повну сковорідку гарної смачної поживної каші.
Шо інтересно, найсмачніша не зразу гарячою, а коли майже повністю охолоне.
Якщо до каші ще порізати Сала "по-угорські" (в мене є шмат) та трохи горілки (в мене немає)... та пару друзів (в мене є)... та! Бомба!