Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Сьогодні казали, буцім-то в Києві новинка останніх років: квартири площею в 20 квадратних метрів. Для цього вумні люди придумали, пропихнули та затвердили "Тимчасові норми проектування" (хі-хі)...
Про гречку: - зазвичай в ресторації блюда подають із рисом - дуже гарно приготований. Ось це сьогодні в ресторації мені подали "Курячі крильця": - ще продаються готові набори для каші на основі Булгура (там ще суміш якихось сушених ягід) - дуже корисна річ. Коштує якісь копійки: 3 ліри, або 18-20 гривень. Інтересна технологія приготування (я сам готував): - у високу сковорідку висипати ту суміш, додати 20 грамів Вершкового масла та 30 грамів масла соняшника. Піджарити 3 хвилини. - залити сковородіку із тією сумішшю водою так, шоби була повна сковорідка та смажити 10 хвилин, зрідка помішуючи. - отримаєте повну сковорідку гарної смачної поживної каші. Шо інтересно, найсмачніша не зразу гарячою, а коли майже повністю охолоне. Якщо до каші ще порізати Сала "по-угорські" (в мене є шмат) та трохи горілки (в мене немає)... та пару друзів (в мене є)... та! Бомба!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Пан Акурт настолько много всего пишет(часто правда всякого бреда), что угнаться за страницами просто нереально. Мое замечание, что все-таки достаточно много вещей в турции дешевле чем в украине, он снова игнорирует, зачем-то снова напомнив про корм для скота. К чему это, опять таки непонятно. Ну, не любят в некоторых странах гречку, и что с того, она от этого менее полезна или вкусна, или что? кстати опять таки если бы "эксперт" бывал где-то окромя турции то знал бы, что на востоке гречка довольно распространена, так в китае я даже булки из гречки ел, не говоря про саму кашу. то же самое в японии, есть даже гречневая лапша. ну то ладно, пусть пан эксперт дальше скот ей кормит и ест "жареные крылышки" посмотрим сколько еще протянет на таких харчах. Что касается рыбы, то вот беру здесь (если речь про турцию). специально для пана эксперта: еще раз подчеркну, никаких иллюзий что это "супер качество и т.д" у меня нет, владельцы лавки честно предупреждают что рыба с близлежащих ферм. а тем более рыба за 15 лир о которой вещал пан эксперт. Как резюме: в турции и правда неплохо (я живу 2-3 мес в году), но у меня совсем нет впечатления что все тут сильно дешевле как у пана эксперта. По факту, выходит +- сумма как у нас, даже я бы сказал чуть поболее. Такой вот опыт.
akurt из-за наездов на нашу гречку пришлось прийти. Я считаю гречка полезный вкусный продукт. С мясом или с грибами, или в комбинации свеже сваренная и сдобренная хорошим сливочным маслом! А гречка с молоком! В Европе ее не едят, пока, из за исторических событий что она была знакома как еда "неверных" с которыми Европа воевала на религиозной почве, с инквизицией шутки плохи. А в последствии с развитием классических кухонь при королевских дворах обратили внимание на темный цвет что посчиталось едой не для господ. Еще одна особенность что в более теплом климате, длиннее сезон, меню диктовалось доступностью продуктов и невозможностью долго хранить приготовленное. В таких кухнях большой уклон на сыроедение. Например во Франции шампиньоны спокойно едят сырыми. Ну не до гречки им было да и было другое что есть. У нас же с более коротким летним сезоном продукты заготавливались впрок чтобы можно было пережить зиму. Много солений и квашений на столе совмещались с гречкой. Из гречаной муки, по правилам, делали хлебцы к определенным блюдам. Или такую муку использовали для обвалки мяса перед жареньем. Кстати есть у гречки такое свойство что она прекрасно дополняет жирное мясо и облегчает процесс переваривания. Вот поэтому и было у буржуазии блюдо жаренный барашек с гарниром из гречки. У Брежнева одно из любимых блюд было запеченный поросенок фаршированный гречкой с луком. Время гречки еще впереди точно Вам говорю! Просто надо правильно всё дело обставить и будут ещё ее иностранцы в наших ресторанах первым делом заказывать
DmitryK: Вы же не о том написали. Вы опять про мои трусы (сегодня утром менял). Начните так: "Я люблю есть Масляную рыбу - это условно-съедобная рыба. Покупаю я ее в Рыбном супермаркете на Оболони (там сию чудо-рыбу продают под названием "МАСЛЯНКА"). Мне подает ее жена вместе с условно-съедобным продуктом под названием "гречка", в условно-съедобных продуктах и в корме для скота я - большой специалист, я не только делаю замечания даже тем, кто сегодня на обед кушал Окрошку на Айране и жареного тунца, но я еще считаю, что это дерьмо должны есть граждане Турецкой республики, о чем объявлял свое авторитетное мнение на этой ветке еще 18 страниц назад. Я знаю, что она - масляная рыба - запрещена к продаже в некоторых странах потому что имеет слабительный характер. Но мне это позволяет экономить на лекарствах, ибо когда я не приму на ночь капли "Просерин", становлюсь необычайно умным, жую булки из гречки. Наевшись булок из гречки, я впадаю в сомнамбулическое состояние и пишу слово "Украина" с маленькой буквы, потом сразу определяю, кто есть кто... Стоя перед горой немытой посуды я оборачиваюсь простыней, изображаю из себя Сенеку и извергаю философские слова, диктуя их жене так, чтобы она - не дай Бог - не поставила пробелы между словами или запятые, которые - как известно - не ставят в Японии: "...ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве." Получив оплеуху от жены мокрым кухонным полотенцем, я визжу: "...а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет!" Особенно меня раздражают РЕАЛЬНЫЕ фото с РЕАЛЬНЫМИ ценниками, которые выкладывает akurt. Я впадаю в исступлении и пишу какую-нибудь лабуду, например: "По факту, выходит +- сумма как у нас, даже я бы сказал чуть поболее." Это все оттого, что я не могу позволить купить себе в Украине пачку молока за 27 гривен, которое похоже - но только слегка (по цвету) - на пачку молока за 2,25 лиры (то есть 15 гривен) в Турции. "Такой вот опыт". (конец цитаты)
Ну и далее про то, где гречку выращивают, а масляную рыбу - вылавливают, каким способом вы определяете состав морской или речной воды, в которой она водится... А то все про меня да про меня... Будьте проще. И конкретнее...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Прохвесор! Ближе к теме: какую рыбу речную/морскую покупаете? Цены - в студию! Как собираетесь насаждать употребление гречихи гражданами Французской республики? Почему черешня в Конго дороже, чем в Мелитополе? Почему киевляне не едят булки из гречихи? Почему в эти дни хитрые болгары продают в своей стране болгарский перец, импортированный из Турции?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Только в Японии и Китае гречка частично сохранилась в рационе, чаще всего ее используют в виде добавки для придания цвета, запаха или привкуса в муку, используемую при выпечке, а в большинстве стран гречка так и не прижилась
Диетологи полагают, что здесь главную роль играет привычка, которая формируется с детства. Взрослый человек, пробуя гречневую кашу, в первую очередь чувствует горечь и не естественный привкус. Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет. .
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Димон начинай з холодця,гречка була і переходь на сало!!!!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 кві, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.