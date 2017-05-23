Додано: Пон 30 кві, 2018 21:16

DmitryK: Вы же не о том написали.

Вы опять про мои трусы (сегодня утром менял).

Начните так:

"Я люблю есть Масляную рыбу - это условно-съедобная рыба. Покупаю я ее в Рыбном супермаркете на Оболони (там сию чудо-рыбу продают под названием "МАСЛЯНКА"). Мне подает ее жена вместе с условно-съедобным продуктом под названием "гречка", в условно-съедобных продуктах и в корме для скота я - большой специалист, я не только делаю замечания даже тем, кто сегодня на обед кушал Окрошку на Айране и жареного тунца, но я еще считаю, что это дерьмо должны есть граждане Турецкой республики, о чем объявлял свое авторитетное мнение на этой ветке еще 18 страниц назад. Я знаю, что она - масляная рыба - запрещена к продаже в некоторых странах потому что имеет слабительный характер. Но мне это позволяет экономить на лекарствах, ибо когда я не приму на ночь капли "Просерин", становлюсь необычайно умным, жую булки из гречки. Наевшись булок из гречки, я впадаю в сомнамбулическое состояние и пишу слово "Украина" с маленькой буквы, потом сразу определяю, кто есть кто...

Стоя перед горой немытой посуды я оборачиваюсь простыней, изображаю из себя Сенеку и извергаю философские слова, диктуя их жене так, чтобы она - не дай Бог - не поставила пробелы между словами или запятые, которые - как известно - не ставят в Японии:

"...ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве."

Получив оплеуху от жены мокрым кухонным полотенцем, я визжу:

"...а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет!"

Особенно меня раздражают РЕАЛЬНЫЕ фото с РЕАЛЬНЫМИ ценниками, которые выкладывает akurt.

Я впадаю в исступлении и пишу какую-нибудь лабуду, например: "По факту, выходит +- сумма как у нас, даже я бы сказал чуть поболее." Это все оттого, что я не могу позволить купить себе в Украине пачку молока за 27 гривен, которое похоже - но только слегка (по цвету) - на пачку молока за 2,25 лиры (то есть 15 гривен) в Турции. "Такой вот опыт". (конец цитаты)



Ну и далее про то, где гречку выращивают, а масляную рыбу - вылавливают, каким способом вы определяете состав морской или речной воды, в которой она водится...

А то все про меня да про меня...

Будьте проще. И конкретнее...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.