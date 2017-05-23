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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:25

Сьогодні казали, буцім-то в Києві новинка останніх років: квартири площею в 20 квадратних метрів.
Для цього вумні люди придумали, пропихнули та затвердили "Тимчасові норми проектування" (хі-хі)...

Про гречку:
- зазвичай в ресторації блюда подають із рисом - дуже гарно приготований. Ось це сьогодні в ресторації мені подали "Курячі крильця":
Зображення
- ще продаються готові набори для каші на основі Булгура (там ще суміш якихось сушених ягід) - дуже корисна річ. Коштує якісь копійки: 3 ліри, або 18-20 гривень.
Інтересна технологія приготування (я сам готував):
- у високу сковорідку висипати ту суміш, додати 20 грамів Вершкового масла та 30 грамів масла соняшника. Піджарити 3 хвилини.
- залити сковородіку із тією сумішшю водою так, шоби була повна сковорідка та смажити 10 хвилин, зрідка помішуючи.
- отримаєте повну сковорідку гарної смачної поживної каші.
Шо інтересно, найсмачніша не зразу гарячою, а коли майже повністю охолоне.
Якщо до каші ще порізати Сала "по-угорські" (в мене є шмат) та трохи горілки (в мене немає)... та пару друзів (в мене є)... та! Бомба!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:56

Пан Акурт настолько много всего пишет(часто правда всякого бреда), что угнаться за страницами просто нереально.
Мое замечание, что все-таки достаточно много вещей в турции дешевле чем в украине, он снова игнорирует, зачем-то снова напомнив про корм для скота. К чему это, опять таки непонятно. Ну, не любят в некоторых странах гречку, и что с того, она от этого менее полезна или вкусна, или что? кстати опять таки если бы "эксперт" бывал где-то окромя турции то знал бы, что на востоке гречка довольно распространена, так в китае я даже булки из гречки ел, не говоря про саму кашу. то же самое в японии, есть даже гречневая лапша. ну то ладно, пусть пан эксперт дальше скот ей кормит и ест "жареные крылышки" посмотрим сколько еще протянет на таких харчах.
Что касается рыбы, то вот беру здесь (если речь про турцию). специально для пана эксперта:
Зображення
еще раз подчеркну, никаких иллюзий что это "супер качество и т.д" у меня нет, владельцы лавки честно предупреждают что рыба с близлежащих ферм. а тем более рыба за 15 лир о которой вещал пан эксперт.
Как резюме: в турции и правда неплохо (я живу 2-3 мес в году), но у меня совсем нет впечатления что все тут сильно дешевле как у пана эксперта. По факту, выходит +- сумма как у нас, даже я бы сказал чуть поболее. Такой вот опыт.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:12

akurt из-за наездов на нашу гречку пришлось прийти.
Я считаю гречка полезный вкусный продукт. С мясом или с грибами, или в комбинации свеже сваренная и сдобренная хорошим сливочным маслом! А гречка с молоком!
В Европе ее не едят, пока, из за исторических событий что она была знакома как еда "неверных" с которыми Европа воевала на религиозной почве, с инквизицией шутки плохи. А в последствии с развитием классических кухонь при королевских дворах обратили внимание на темный цвет что посчиталось едой не для господ.
Еще одна особенность что в более теплом климате, длиннее сезон, меню диктовалось доступностью продуктов и невозможностью долго хранить приготовленное. В таких кухнях большой уклон на сыроедение. Например во Франции шампиньоны спокойно едят сырыми. Ну не до гречки им было да и было другое что есть.
У нас же с более коротким летним сезоном продукты заготавливались впрок чтобы можно было пережить зиму. Много солений и квашений на столе совмещались с гречкой. Из гречаной муки, по правилам, делали хлебцы к определенным блюдам. Или такую муку использовали для обвалки мяса перед жареньем. Кстати есть у гречки такое свойство что она прекрасно дополняет жирное мясо и облегчает процесс переваривания. Вот поэтому и было у буржуазии блюдо жаренный барашек с гарниром из гречки. У Брежнева одно из любимых блюд было запеченный поросенок фаршированный гречкой с луком. Время гречки еще впереди точно Вам говорю! Просто надо правильно всё дело обставить и будут ещё ее иностранцы в наших ресторанах первым делом заказывать :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:16

DmitryK: Вы же не о том написали.
Вы опять про мои трусы (сегодня утром менял).
Начните так:
"Я люблю есть Масляную рыбу - это условно-съедобная рыба. Покупаю я ее в Рыбном супермаркете на Оболони (там сию чудо-рыбу продают под названием "МАСЛЯНКА"). Мне подает ее жена вместе с условно-съедобным продуктом под названием "гречка", в условно-съедобных продуктах и в корме для скота я - большой специалист, я не только делаю замечания даже тем, кто сегодня на обед кушал Окрошку на Айране и жареного тунца, но я еще считаю, что это дерьмо должны есть граждане Турецкой республики, о чем объявлял свое авторитетное мнение на этой ветке еще 18 страниц назад. Я знаю, что она - масляная рыба - запрещена к продаже в некоторых странах потому что имеет слабительный характер. Но мне это позволяет экономить на лекарствах, ибо когда я не приму на ночь капли "Просерин", становлюсь необычайно умным, жую булки из гречки. Наевшись булок из гречки, я впадаю в сомнамбулическое состояние и пишу слово "Украина" с маленькой буквы, потом сразу определяю, кто есть кто...
Стоя перед горой немытой посуды я оборачиваюсь простыней, изображаю из себя Сенеку и извергаю философские слова, диктуя их жене так, чтобы она - не дай Бог - не поставила пробелы между словами или запятые, которые - как известно - не ставят в Японии:
"...ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве."
Получив оплеуху от жены мокрым кухонным полотенцем, я визжу:
"...а вот почему Турецкие бананы в Турции стоят дороже, чем в Украине эквадорские, то пусть пан эксперт нам расскажет!"
Особенно меня раздражают РЕАЛЬНЫЕ фото с РЕАЛЬНЫМИ ценниками, которые выкладывает akurt.
Я впадаю в исступлении и пишу какую-нибудь лабуду, например: "По факту, выходит +- сумма как у нас, даже я бы сказал чуть поболее." Это все оттого, что я не могу позволить купить себе в Украине пачку молока за 27 гривен, которое похоже - но только слегка (по цвету) - на пачку молока за 2,25 лиры (то есть 15 гривен) в Турции. "Такой вот опыт". (конец цитаты)

Ну и далее про то, где гречку выращивают, а масляную рыбу - вылавливают, каким способом вы определяете состав морской или речной воды, в которой она водится...
А то все про меня да про меня...
Будьте проще. И конкретнее...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ничего не понял. по-моему, у пана "єксперта" старческий маразм. я ему про то что жизнь в турции +- по цене как в украине, а он мне про скот и окрошку. ну ладно, развлекайтесь.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:01

Прохвесор!
Ближе к теме: какую рыбу речную/морскую покупаете?
Цены - в студию!
Как собираетесь насаждать употребление гречихи гражданами Французской республики?
Почему черешня в Конго дороже, чем в Мелитополе?
Почему киевляне не едят булки из гречихи?
Почему в эти дни хитрые болгары продают в своей стране болгарский перец, импортированный из Турции?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:07

  DmitryK написав:ничего не понял. по-моему, у пана "єксперта" старческий маразм. я ему про то что жизнь в турции +- по цене как в украине, а он мне про скот и окрошку. ну ладно, развлекайтесь.


http://pravda-chto.ru/pro-grechku/

Только в Японии и Китае гречка частично сохранилась в рационе, чаще всего ее используют в виде добавки для придания цвета, запаха или привкуса в муку, используемую при выпечке, а в большинстве стран гречка так и не прижилась

Диетологи полагают, что здесь главную роль играет привычка, которая формируется с детства. Взрослый человек, пробуя гречневую кашу, в первую очередь чувствует горечь и не естественный привкус. Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет.
.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:10

  DmitryK написав: с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза?


Вот в самом деле: почему турки переплачивают?
Обидно же молоденькому вьюноше ДимонуК.
Нету в нем радости... Одна печаль... Аж заикается...
Может, дать им какую-никакую туркам субсидию?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:12

  akurt написав:
  DmitryK написав: с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза?


Вот в самом деле: почему турки переплачивают?
Обидно же Димону.
Может, дать им какую-никакую субсидию?

цікаво, якщо нагодувати турка гречкой, які будуть наслідки?
Ердоган гречку перед виборами роздає турко-пенсам?


о тема
https://irina-calish.livejournal.com/71740.html
ОП-10 русских блюд, которые турки категорически отказываются есть.

Димон начинай з холодця,гречка була і переходь на сало!!!!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 кві, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:15

  flyman написав: Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет.
[/b].

Китайцы с удовольствием едят... Тарюсь гречкой иногда в их магазине и доволен. :mrgreen:
Понаехал
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