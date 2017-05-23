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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

К стати ребенку беру вот такую:


$0.58 / ounce Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:20

  Понаехал написав:
  flyman написав: Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет.
[/b].

Китайцы с удовольствием едят... Тарюсь гречкой иногда в их магазине и доволен. :mrgreen:

був в Китаї
рис, рис і рис, дажє водка і та з рисом, на вкус і цвєт самогонки!
гречку не знайшов.
нема молочки, нема шоколада і кохфе.
якісь не такі кітайоси.

А в штатах мабуть їдять, бо думають що то делікатес (як у нас про Іван Васільєвіч який міняє проффесію "ікра заморська - баклажанна")
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:31

Саме цікаве, що я дивився в супермаркеті тую гречку - не знайшов.
Попитую у місцевих - чув, що ніби-то десь є у продажу.

Цікавим є ще те, що сваха дуже любить ту гречку - у Франції шукала її пару років...
Всі 2 роки згадувала про смак... Приіздила у минулому травні у Львів - то як найдорожче повезла у Тулузу дві пляшки горілки Lemberg та 4 пачки тієї гречки - хотіла взяти більше, але боялася, шо на кордоні відберуть - хі-хі.
Казала, що потомки Д"Артаньяна зібралися під старовинними замком, розбили 4 пляшки Арманьяку витримки 30 (не жартую) років та смакували львівську Lemberg... (майже не жартую).

Ердоган роздає гречку "натурою":
- готується до здачі в червні оновлена набережна та кілометрів 20 оновлених пляжів, які простираються від самого центра Анталії до виїзду на Кемер. Там роблять чудо ціле... Все нове, мостять все брекчею, ліквідували автодорогу вздовж моря - все тільки пішохідна зона та пляжі.
- закінчують робити новий парк із чудесами 21 сторіччя... в спальному районі Кепез... Проїздив теж мимо - дуже велика площа парку - поки що не можна навіть здогадатися, що там таке буде...
- несподіванка відбулася у суботу там, де я мешкаю - ну ось якось дуже не вистачало виїзду із швидкісної траси у мій мікрорайон - доводилося об"їзджати - так ось працювали суботу, неділю, понеділок - зробили з"їзди-заїзди, нові автодорожні знаки встановили, вказівники, бордюри, новий пішохідний перехід. Ніби-то відчули, що мені особисто не вистачає...
Все - для людей!

Сьогодні їхав дорогою через район Лара до водоспаду - це на сході Анталії - якраз розліталися літаки із авіашоу "EuroAsia-2018" - як раз пролетів спочатку наш АН-124, потім пішов військово- транспортний АН-178... пішли у бік моря...
Експозиція України була самою великою, що інтересно: три літаки було виставлено і вони робили демонстраційні польоти... В один літак навіть дозволяли залізти всім бажаючим.
Я підійшов у суботу до хлопців, що обслуговували АН-124-100М - заговорив українською - відповіли: "Ми - із Києва!"
Зображення
В павільонах авіашоу експозиція України виглядала самою інтересною та достойною...
Ось така гречка...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:41, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:31

  Понаехал написав:К стати ребенку беру вот такую:


$0.58 / ounce Зображення

так там даже на пачці на писано инглішом по бєлому:
традиційний восточно гейропейський корм, і карта, де корм споживають :D :D :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:37

  flyman написав:так там даже на пачці на писано инглішом по бєлому:
традиційний восточно гейропейський корм, і карта, де корм споживають :D :D :D

Вот пример классической детской еды:
https://www.vitacost.com/pocono-organic-cream-of-buckwheat-13-oz?csrc=GPF-PA-Food%20%26%20Beverages-070577000505&ci_gpa=pla&ci_kw=&ci_src=17588969&ci_sku=070577000505&csrc=GPF-PA&mtp=sPrPda8Cj-dc|pcrid|97670541013|product|070577000505&pgrid=16877535733&ptaid=pla-108759633851&gclid=EAIaIQobChMInuTB3-zi2gIVHIGyCh3Gxwm_EAQYAiABEgLKN_D_BwE
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:46

Пан flyman!
Ви нариваєтеся на дуже великі неприємності!
Зараз небіжчик DmityK, наковтавшись пиріжків із гречки, возьме у руки калькулятор та понатискає кнопочки ось так:
0,58 долара - 1 фунт - 0,453 кг
х гривень - 1 кг.
Калькулятор сплюне рибу "Маслянку" та видасть: 34 гривні за 1 кг гречки!
Після цього як заверещить:
  DmitryK написав: с какой такой радости flyman переплачиваюет скажем, за гречку в 2-3 раза?

А вже яким ярликом вас нагородить - то я і не вгадаю...
А за "китайосов", що приховали гречку, отимаєе особливого ляпаса:
  flyman написав:був в Китаї
рис, рис і рис, дажє водка і та з рисом, на вкус і цвєт самогонки!
гречку не знайшов.
нема молочки, нема шоколада і кохфе.
якісь не такі кітайоси.

Краще витріть той текст, поки не дізналися про себе правду!
Бо зараз Вам буде! Вже гострить гусине перо!
Зараз буде!
Воно ж - середешне - до сивин дожив, а не знає, що жаб у Франції не їдять...
Бо воне таке вумне, що не знає, що "жабы" та "лягушки" - то є різні Божі створіння...
  DmitryK написав: а еще там жаб едят.

Що взяти: сидить та жує китайські пиріжки із гречки...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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