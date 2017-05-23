Додано: Пон 30 кві, 2018 22:31

Саме цікаве, що я дивився в супермаркеті тую гречку - не знайшов.Попитую у місцевих - чув, що ніби-то десь є у продажу.Цікавим є ще те, що сваха дуже любить ту гречку - у Франції шукала її пару років...Всі 2 роки згадувала про смак... Приіздила у минулому травні у Львів - то як найдорожче повезла у Тулузу дві пляшки горілки Lemberg та 4 пачки тієї гречки - хотіла взяти більше, але боялася, шо на кордоні відберуть - хі-хі.Казала, що потомки Д"Артаньяна зібралися під старовинними замком, розбили 4 пляшки Арманьяку витримки 30 (не жартую) років та смакували львівську Lemberg... (майже не жартую).Ердоган роздає гречку "натурою":- готується до здачі в червні оновлена набережна та кілометрів 20 оновлених пляжів, які простираються від самого центра Анталії до виїзду на Кемер. Там роблять чудо ціле... Все нове, мостять все брекчею, ліквідували автодорогу вздовж моря - все тільки пішохідна зона та пляжі.- закінчують робити новий парк із чудесами 21 сторіччя... в спальному районі Кепез... Проїздив теж мимо - дуже велика площа парку - поки що не можна навіть здогадатися, що там таке буде...- несподіванка відбулася у суботу там, де я мешкаю - ну ось якось дуже не вистачало виїзду із швидкісної траси у мій мікрорайон - доводилося об"їзджати - так ось працювали суботу, неділю, понеділок - зробили з"їзди-заїзди, нові автодорожні знаки встановили, вказівники, бордюри, новий пішохідний перехід. Ніби-то відчули, що мені особисто не вистачає...Сьогодні їхав дорогою через район Лара до водоспаду - це на сході Анталії - якраз розліталися літаки із авіашоу "EuroAsia-2018" - як раз пролетів спочатку наш АН-124, потім пішов військово- транспортний АН-178... пішли у бік моря...Експозиція України була самою великою, що інтересно: три літаки було виставлено і вони робили демонстраційні польоти... В один літак навіть дозволяли залізти всім бажаючим.Я підійшов у суботу до хлопців, що обслуговували АН-124-100М - заговорив українською - відповіли: "Ми - із Києва!"В павільонах авіашоу експозиція України виглядала самою інтересною та достойною...Ось така гречка...