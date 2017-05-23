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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

К стати ребенку беру вот такую:


$0.58 / ounce Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:20

  Понаехал написав:
  flyman написав: Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет.
[/b].

Китайцы с удовольствием едят... Тарюсь гречкой иногда в их магазине и доволен. :mrgreen:

був в Китаї
рис, рис і рис, дажє водка і та з рисом, на вкус і цвєт самогонки!
гречку не знайшов.
нема молочки, нема шоколада і кохфе.
якісь не такі кітайоси.

А в штатах мабуть їдять, бо думають що то делікатес (як у нас про Іван Васільєвіч який міняє проффесію "ікра заморська - баклажанна")
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:31

Саме цікаве, що я дивився в супермаркеті тую гречку - не знайшов.
Попитую у місцевих - чув, що ніби-то десь є у продажу.

Цікавим є ще те, що сваха дуже любить ту гречку - у Франції шукала її пару років...
Всі 2 роки згадувала про смак... Приіздила у минулому травні у Львів - то як найдорожче повезла у Тулузу дві пляшки горілки Lemberg та 4 пачки тієї гречки - хотіла взяти більше, але боялася, шо на кордоні відберуть - хі-хі.
Казала, що потомки Д"Артаньяна зібралися під старовинними замком, розбили 4 пляшки Арманьяку витримки 30 (не жартую) років та смакували львівську Lemberg... (майже не жартую).

Ердоган роздає гречку "натурою":
- готується до здачі в червні оновлена набережна та кілометрів 20 оновлених пляжів, які простираються від самого центра Анталії до виїзду на Кемер. Там роблять чудо ціле... Все нове, мостять все брекчею, ліквідували автодорогу вздовж моря - все тільки пішохідна зона та пляжі.
- закінчують робити новий парк із чудесами 21 сторіччя... в спальному районі Кепез... Проїздив теж мимо - дуже велика площа парку - поки що не можна навіть здогадатися, що там таке буде...
- несподіванка відбулася у суботу там, де я мешкаю - ну ось якось дуже не вистачало виїзду із швидкісної траси у мій мікрорайон - доводилося об"їзджати - так ось працювали суботу, неділю, понеділок - зробили з"їзди-заїзди, нові автодорожні знаки встановили, вказівники, бордюри, новий пішохідний перехід. Ніби-то відчули, що мені особисто не вистачає...
Все - для людей!

Сьогодні їхав дорогою через район Лара до водоспаду - це на сході Анталії - якраз розліталися літаки із авіашоу "EuroAsia-2018" - як раз пролетів спочатку наш АН-124, потім пішов військово- транспортний АН-178... пішли у бік моря...
Експозиція України була самою великою, що інтересно: три літаки було виставлено і вони робили демонстраційні польоти... В один літак навіть дозволяли залізти всім бажаючим.
Я підійшов у суботу до хлопців, що обслуговували АН-124-100М - заговорив українською - відповіли: "Ми - із Києва!"
Зображення
В павільонах авіашоу експозиція України виглядала самою інтересною та достойною...
Ось така гречка...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 кві, 2018 22:41, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:31

  Понаехал написав:К стати ребенку беру вот такую:


$0.58 / ounce Зображення

так там даже на пачці на писано инглішом по бєлому:
традиційний восточно гейропейський корм, і карта, де корм споживають :D :D :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:37

  flyman написав:так там даже на пачці на писано инглішом по бєлому:
традиційний восточно гейропейський корм, і карта, де корм споживають :D :D :D

Вот пример классической детской еды:
https://www.vitacost.com/pocono-organic-cream-of-buckwheat-13-oz?csrc=GPF-PA-Food%20%26%20Beverages-070577000505&ci_gpa=pla&ci_kw=&ci_src=17588969&ci_sku=070577000505&csrc=GPF-PA&mtp=sPrPda8Cj-dc|pcrid|97670541013|product|070577000505&pgrid=16877535733&ptaid=pla-108759633851&gclid=EAIaIQobChMInuTB3-zi2gIVHIGyCh3Gxwm_EAQYAiABEgLKN_D_BwE
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:46

Пан flyman!
Ви нариваєтеся на дуже великі неприємності!
Зараз небіжчик DmityK, наковтавшись пиріжків із гречки, возьме у руки калькулятор та понатискає кнопочки ось так:
0,58 долара - 1 фунт - 0,453 кг
х гривень - 1 кг.
Калькулятор сплюне рибу "Маслянку" та видасть: 34 гривні за 1 кг гречки!
Після цього як заверещить:
  DmitryK написав: с какой такой радости flyman переплачиваюет скажем, за гречку в 2-3 раза?

А вже яким ярликом вас нагородить - то я і не вгадаю...
А за "китайосов", що приховали гречку, отимаєе особливого ляпаса:
  flyman написав:був в Китаї
рис, рис і рис, дажє водка і та з рисом, на вкус і цвєт самогонки!
гречку не знайшов.
нема молочки, нема шоколада і кохфе.
якісь не такі кітайоси.

Краще витріть той текст, поки не дізналися про себе правду!
Бо зараз Вам буде! Вже гострить гусине перо!
Зараз буде!
Воно ж - середешне - до сивин дожив, а не знає, що жаб у Франції не їдять...
Бо воне таке вумне, що не знає, що "жабы" та "лягушки" - то є різні Божі створіння...
  DmitryK написав: а еще там жаб едят.

Що взяти: сидить та жує китайські пиріжки із гречки...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 00:35

  flyman написав:
  DmitryK написав:ничего не понял. по-моему, у пана "єксперта" старческий маразм. я ему про то что жизнь в турции +- по цене как в украине, а он мне про скот и окрошку. ну ладно, развлекайтесь.


http://pravda-chto.ru/pro-grechku/

Только в Японии и Китае гречка частично сохранилась в рационе, чаще всего ее используют в виде добавки для придания цвета, запаха или привкуса в муку, используемую при выпечке, а в большинстве стран гречка так и не прижилась

Диетологи полагают, что здесь главную роль играет привычка, которая формируется с детства. Взрослый человек, пробуя гречневую кашу, в первую очередь чувствует горечь и не естественный привкус. Поэтому кроме нас гречку толком не ест ни один народ, к тому же он готовить ее ни кто в мире не умеет.
.


Любопытно про гречку, постоянно ее есть мне бы не понравилось ,рис лучше, а 1-2 раза в квартал - так очень интересный вкус. В целом мне нравится сейчас - если не часто гречку есть. С мясом - супер вкусно. А ее как-то особо готовить нужно ? Я нежирное мясо - телятину ем - тушеную с подливкой - и с гречневой кашей. Правда в детстве есть ее не мог - не нравилась. Слишком резкий вкус. Так во многих странах и черный хлеб не едят ? А выясняется, что он очень полезный, полезнее белого хлеба. С зернышками подсолнечника у нас делают - очень даже вкусно.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 01:09

  zagotovkinazimu написав:kalinavalera1 спасибо!
А мне очень близки ваши цели. Сейчас, в 40 лет, стала понимать, что той жизни уже не так много осталось, чтобы терпеть и ждать. Нас завтраками кормят, все годы независимости...и с каждым годом становится только хуже. Здесь хорошо уже не будет, я уверена, да и климат бесит. Хочу жить в красивом месте с минимумом проблем. Очень хочется море в пешей доступности, спокойную обстановку без политики, еду без химии. Если кто такие места знает - расскажите, буду рада поехать, посмотреть. Может, и остаться вместе с семьей.
Единственный момент - нужен очень шустрый и желательно дешевый Интернет, так как я работаю удаленно (в IT). Также из чтения многочисленных форумов (в том числе эмигрантских) поняла, что лучше арендовать жилье, с покупкой можно попасть пальцем в небо, не зная всех нюансов чужой страны.


Мне больше всего понравилось в Ницце и по побережью дальше Антибы - Канны - жил в Ницце - там экология, море, вода в кране питьевая- все супер. У меня слабо с иностранными языками. Мой очень слабый английский - все почему-то понимают. Но французы меня не понимают "по-французски" даже название их улицы в центре - долго думают на что я тычу на карте города - а потом, прочитав по карте - исправляют произношение :-).Питание там - не уверен. Наверное можно приспособиться ? Пропустил ваше сообщение, сейчас столько увидел - напишу в личку обязательно. Почитал о захвате в Испании недвиги - что-то мне идея покупки не кажется уже такой заманчивой. Аренда наверное лучше ? Но и покупка имеет свои плюсы.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 04:27

Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:
- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?
- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?
- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?
- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!
- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.
- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?
- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?

Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:
  DmitryK написав:я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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