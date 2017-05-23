akurt написав:

DmitryK написав: я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни. я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.

Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара: