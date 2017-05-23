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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:31

пан Акурт в бреду, я ему скинул фото с точки в махмутларе где я беру рыбу а он не видит. что такое маслянка я вообще не знаю. я же говорю, старость не радость. сложно понять человеку что жить так можно не только на пенсии.
кстати жена записалась ногти красить. так вот в турции раза в 2 это дело дороже. но пана Акурта жену это наверное не интересует в силу возраста. а вообще по услугам много чего дороже.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:47

  akurt написав:Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:
- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?
- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?
- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?
- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!
- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.
- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?
- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?

Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:
  DmitryK написав:я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.


Я в шоке. Конечно в Ницце дорого. Но мало что могу сказать о ценах. Еще дороже Монте-Карло. Нам повезло - мы выиграли по Фортуне отель отличный на Английской Набережной в центре, и питание там же в ресторане. Стеклянная стена прямо перед морем и с видом на море, даже когда вы лежите в постели - земли совсем не видно - ощущение что вы парите прямо над морем. Как в каюте корабля.
Без ресторанов и поклейки и покраски ногтей - можно обойтись. Средняя француженка обходится без покраски- поклейки ногтей наверное считает это "перебором". Стремление нравиться окружающим там вообще не особо популярно, ну разве токо у официантов и секретарш, которым за это платят. Одеваются нейтрально и просто. Рестораны - это не нобходимость. Деловые переговоры конечно иногда нужно и в ресторане, но тогда они окупаются. А нормальное полноценное питание - - нужно обеспечить обязательно. Тут не скажу.
Могу пересказать только со слов гида - сам не проверял, что рынок в Ницце - там продают морепродукты - их могут там же и приготовить по ценам для Ниццы умеренным, там же есть и кафе. Рынок в центре старой Ниццы, только в первой половине дня. После обеда там красивая прогулочная площадь, кафе продолжают работать - а все прилавки убираются куда-то и запаха рыбы нет. Это убедился сам лично. У нас на рынке рыбой воняет - еще неделю после того как ее продали :mrgreen:
kalinavalera1
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  #<1 ... 57585960
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