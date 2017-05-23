akurt написав:
Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:
- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?
- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?
- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?
- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu
позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet
? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!
- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать
- на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.
- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?
- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK
, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari
? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?
Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:
DmitryK написав:
я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.