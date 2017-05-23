Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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пан Акурт в бреду, я ему скинул фото с точки в махмутларе где я беру рыбу а он не видит. что такое маслянка я вообще не знаю. я же говорю, старость не радость. сложно понять человеку что жить так можно не только на пенсии. кстати жена записалась ногти красить. так вот в турции раза в 2 это дело дороже. но пана Акурта жену это наверное не интересует в силу возраста. а вообще по услугам много чего дороже.
akurt написав:Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце: - Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине? - на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве? - сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже? - на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды! - на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами. - Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду? - вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?
Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:
DmitryK написав:я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
Я в шоке. Конечно в Ницце дорого. Но мало что могу сказать о ценах. Еще дороже Монте-Карло. Нам повезло - мы выиграли по Фортуне отель отличный на Английской Набережной в центре, и питание там же в ресторане. Стеклянная стена прямо перед морем и с видом на море, даже когда вы лежите в постели - земли совсем не видно - ощущение что вы парите прямо над морем. Как в каюте корабля. Без ресторанов и поклейки и покраски ногтей - можно обойтись. Особенно если свои ногти красивые. Во всем мире известен французский маникюр - это когда с помощью лака на некрасивых ногтях рисуют красивые естественные натуральные ногти. Средняя француженка обходится без покраски- поклейки ногтей наверное считают это "перебором". Стремление нравиться окружающим там вообще не особо популярно, ну разве токо у официантов и секретарш, которым за это платят. Одеваются нейтрально и просто. Рестораны - это не необходимость. Деловые переговоры конечно иногда нужно и в ресторане, но тогда они окупаются. А нормальное полноценное питание дома - - нужно обеспечить обязательно. Тут не скажу как с этим. Могу пересказать только со слов гида - сам не проверял, что рынок в Ницце - там продают в том числе морепродукты только что выловленные - их могут там же и приготовить по ценам для Ниццы умеренным, там же есть и кафе. Рынок в центре старой Ниццы, только в первой половине дня. После обеда там красивая прогулочная площадь, кафе продолжают работать - а все прилавки убираются куда-то и запаха рыбы нет. Это убедился сам лично. У нас на рынке рыбой воняет - еще неделю после того как ее продали
Садков с рыбой не приметил почему-то. Вот в Черногории этого хватает. Рыба и морепродукты " выращенные в неволе" - плохи ни из гуманных соображений, типа " рыбку жалко", а тем , что эту рыбу кормят гормонами и чем-то еще - все это попадает в организм человека, который ест эту рыбу - и это вредно. В подробности не вникал. Рыбу у нас такую едим, у нас практически вся такая, и цена заоблачная.
Україна: 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Turkey: 1 мая - День труда и солидарности. Все учреждения закрыты.
Народная турецкая примета: "Если, возвращаясь с утренней прогулки с собакой, вы увидели, что по дорожке из полированного мрамора двора вашего дома ползет черепашка размером с ладонь, а возле бассейна, отделанного по периметру пиленным природным камнем, выставили на просушку шезлонги, которые зимой хранились в подвале Вашего дома, значит на днях будут заполнять Ваш личный плавательный бассейн водой!" Это значит, что трудящиеся Турции со мною реально солидарны.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Германьска зрада, або як кляті капіталісти вжухують німчаків
Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу – в 24 грн.
Картофель обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу – в 7 грн.
При этом, довольно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец – в 3 раза меньше, 77 грн.
Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу – в 111 грн.
Про гречку ніслова, видно, цензура не дозволяє описати весь жах із гречкою!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Без гречки немає життя. Виж бачите, як нервується Дмитро на букву "К" - нервується до псоріазу та нових ярликів, що він придумує для мене. Ходить бідолашне, оголодало без пиріжків із гречки, блукає по вузьких вуличках, всюди - турецький чай подають (дуже смачний і надзивчайно пахучий, коштує 1,5 ліри або 9-10 гривень), Turk kahvesi (2,5 ліри - 15 гривень), смачне Pide (від 3-х лір, 20 гривень), поживне Аnne koftesi (17 лір в ресторації), а гречки немає і немає... А псоріаз прогресує... Старість... плешивість... щитовидка... От біда... Перехрещуся...
P.S. Сьогодні - базарьний день у нашому мікрорайоні. Треба купити овочі та фрукти. Вчора дуже хвалили дині - зовні такі трохи зеленкуваті, але дуже-дуже смачні... Але головним для мене є помарачі (1 ліра кг = 6,5 гривень кіло) та грейпфрути (2 ліри = 13 гривнеь кіло) - я ії купую мінімум по 5-7 кг: жінка робить фреш. Та подає мені після сніданку. Чого ж чинити опір? З 12-00 відряджую жінку та її подружку на shoping в Mark Antalya. Видав на витрати 800 лір. Нехай бавляться... Всього 800 лір - та свобода майже на день!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.