Додано: Вів 01 тра, 2018 08:47

akurt написав: Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:

- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?

- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?

- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?

- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!

- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.

- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?

- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?



Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:

DmitryK написав: я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни. я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни. Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:

Я в шоке. Конечно в Ницце дорого. Но мало что могу сказать о ценах. Еще дороже Монте-Карло. Нам повезло - мы выиграли по Фортуне отель отличный на Английской Набережной в центре, и питание там же в ресторане. Стеклянная стена прямо перед морем и с видом на море, даже когда вы лежите в постели - земли совсем не видно - ощущение что вы парите прямо над морем. Как в каюте корабля.Без ресторанов и поклейки и покраски ногтей - можно обойтись. Особенно если свои ногти красивые. Во всем мире известен французский маникюр - это когда с помощью лака на некрасивых ногтях рисуют красивые естественные натуральные ногти.Средняя француженка обходится без покраски- поклейки ногтей наверное считают это "перебором". Стремление нравиться окружающим там вообще не особо популярно, ну разве токо у официантов и секретарш, которым за это платят. Одеваются нейтрально и просто. Рестораны - это не необходимость. Деловые переговоры конечно иногда нужно и в ресторане, но тогда они окупаются. А нормальное полноценное питание дома - - нужно обеспечить обязательно. Тут не скажу как с этим.Могу пересказать только со слов гида - сам не проверял, что рынок в Ницце - там продают в том числе морепродукты только что выловленные - их могут там же и приготовить по ценам для Ниццы умеренным, там же есть и кафе. Рынок в центре старой Ниццы, только в первой половине дня. После обеда там красивая прогулочная площадь, кафе продолжают работать - а все прилавки убираются куда-то и запаха рыбы нет. Это убедился сам лично. У нас на рынке рыбой воняет - еще неделю после того как ее продалиСадков с рыбой не приметил почему-то. Вот в Черногории этого хватает. Рыба и морепродукты " выращенные в неволе" - плохи ни из гуманных соображений, типа " рыбку жалко", а тем , что эту рыбу кормят гормонами и чем-то еще - все это попадает в организм человека, который ест эту рыбу - и это вредно. В подробности не вникал. Рыбу у нас такую едим, у нас практически вся такая, и цена заоблачная.