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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061>
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:31

пан Акурт в бреду, я ему скинул фото с точки в махмутларе где я беру рыбу а он не видит. что такое маслянка я вообще не знаю. я же говорю, старость не радость. сложно понять человеку что жить так можно не только на пенсии.
кстати жена записалась ногти красить. так вот в турции раза в 2 это дело дороже. но пана Акурта жену это наверное не интересует в силу возраста. а вообще по услугам много чего дороже.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:47

  akurt написав:Предвосхищая вопрос к Вам от неутомимого радетеля бананов, объясните лучше заранее, почему в Ницце:
- Ужин на двоих с алкоголем стоит более 50 евро (в среднем 67 долларов) - с какой стати простой украинец, живущий в Ницце, должен платить в 2-3 раза больше, чем в Украине?
- на каком основании Бигмак-сет в Макдональдсе там стоит 9 долларов? Почему сдирают за булку с помидором и огурцом в 2-3 раза дороже, чем Киеве?
- сознают ли простые жители Ниццы, что мясо, из которого приготовлена котлета для гамбургера, не изготовлена из бычков, пасущихся на полях Украины и потому, естественно, не такая вкусная, хотя в три раза дороже?
- на каком основании старомодный Restaurant du Gésu позволяет себе устанавливать цены выше, чем в Mad'In Viet? Только ли потому, что в последнем рис не входит в стоимость блюда и его нужно заказывать отдельно? Только правду! Правду и ничего, кроме правды!
- на каком основании жители Ниццы не употребляют в пищу пирожки из гречихи и гречиху в виде каши? С какой такой стати в Ницце практически во всех блюдах, так или иначе, присутствуют морепродукты? Это еще что такое? Дальше больше: многие рестораны специализируются - страшно сказать - на приготовлении устриц. А вообще бред: рыбные супы и салат с тунцом являются сами популярными блюдами.
- Вы вообще понимайте, что они не понимают, что устрицы выращены в неволе? И это на вкус совсем не те устрицы, которые выращены не в условиях устричной фермы? Говорят ли об этом употребляющему устрицы с белым вином? Рассказывают ли всю правду?
- вот если жить в Ницце 2-3 месяца в году, как делает DmitryK, то можно ли получить скидочный абонемент на бюджетные ужины в Le Safari? Знают ли посетители правду, что в этом ресторане в Салате из артишоков только три половинки артишока, а не 4, и только три дольки помидора из 4-х? Разъясняют ли им это?

Ответы на эти вопросы помогут Вам избежать оплеухи от прахвесара:
  DmitryK написав:я просто к тому, что кто пожил в Ницце понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.


Я в шоке. Конечно в Ницце дорого. Но мало что могу сказать о ценах. Еще дороже Монте-Карло. Нам повезло - мы выиграли по Фортуне отель отличный на Английской Набережной в центре, и питание там же в ресторане. Стеклянная стена прямо перед морем и с видом на море, даже когда вы лежите в постели - земли совсем не видно - ощущение что вы парите прямо над морем. Как в каюте корабля.
Без ресторанов и поклейки и покраски ногтей - можно обойтись. Особенно если свои ногти красивые. Во всем мире известен французский маникюр - это когда с помощью лака на некрасивых ногтях рисуют красивые естественные натуральные ногти. :lol: Средняя француженка обходится без покраски- поклейки ногтей наверное считают это "перебором". Стремление нравиться окружающим там вообще не особо популярно, ну разве токо у официантов и секретарш, которым за это платят. Одеваются нейтрально и просто. Рестораны - это не необходимость. Деловые переговоры конечно иногда нужно и в ресторане, но тогда они окупаются. А нормальное полноценное питание дома - - нужно обеспечить обязательно. Тут не скажу как с этим.
Могу пересказать только со слов гида - сам не проверял, что рынок в Ницце - там продают в том числе морепродукты только что выловленные - их могут там же и приготовить по ценам для Ниццы умеренным, там же есть и кафе. Рынок в центре старой Ниццы, только в первой половине дня. После обеда там красивая прогулочная площадь, кафе продолжают работать - а все прилавки убираются куда-то и запаха рыбы нет. Это убедился сам лично. У нас на рынке рыбой воняет - еще неделю после того как ее продали :mrgreen:

Садков с рыбой не приметил почему-то. Вот в Черногории этого хватает. Рыба и морепродукты " выращенные в неволе" - плохи ни из гуманных соображений, типа " рыбку жалко", а тем , что эту рыбу кормят гормонами и чем-то еще - все это попадает в организм человека, который ест эту рыбу - и это вредно. В подробности не вникал. Рыбу у нас такую едим, у нас практически вся такая, и цена заоблачная.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:19

Мир! Труд! Май! Ура, товарищи! Ура! Помните?

Україна: 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих.
Turkey: 1 мая - День труда и солидарности. Все учреждения закрыты.

Народная турецкая примета:
"Если, возвращаясь с утренней прогулки с собакой, вы увидели, что по дорожке из полированного мрамора двора вашего дома ползет черепашка размером с ладонь, а возле бассейна, отделанного по периметру пиленным природным камнем, выставили на просушку шезлонги, которые зимой хранились в подвале Вашего дома, значит на днях будут заполнять Ваш личный плавательный бассейн водой!"
Это значит, что трудящиеся Турции со мною реально солидарны.
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У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://news.finance.ua/ru/news/-/42554 ... i-germanii

Германьска зрада, або як кляті капіталісти вжухують німчаків
Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу – в 24 грн.

Картофель обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу – в 7 грн.

При этом, довольно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец – в 3 раза меньше, 77 грн.

Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу – в 111 грн.


Про гречку ніслова, видно, цензура не дозволяє описати весь жах із гречкою!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:59

Без гречки немає життя.
Виж бачите, як нервується Дмитро на букву "К" - нервується до псоріазу та нових ярликів, що він придумує для мене.
Ходить бідолашне, оголодало без пиріжків із гречки, блукає по вузьких вуличках, всюди - турецький чай подають (дуже смачний і надзивчайно пахучий, коштує 1,5 ліри або 9-10 гривень), Turk kahvesi (2,5 ліри - 15 гривень), смачне Pide (від 3-х лір, 20 гривень), поживне Аnne koftesi (17 лір в ресторації), а гречки немає і немає...
А псоріаз прогресує... Старість... плешивість... щитовидка... От біда...
Перехрещуся...

P.S. Сьогодні - базарьний день у нашому мікрорайоні. Треба купити овочі та фрукти. Вчора дуже хвалили дині - зовні такі трохи зеленкуваті, але дуже-дуже смачні...
Але головним для мене є помарачі (1 ліра кг = 6,5 гривень кіло) та грейпфрути (2 ліри = 13 гривнеь кіло) - я ії купую мінімум по 5-7 кг: жінка робить фреш. Та подає мені після сніданку. Чого ж чинити опір?
З 12-00 відряджую жінку та її подружку на shoping в Mark Antalya.
Видав на витрати 800 лір. Нехай бавляться...
Всього 800 лір - та свобода майже на день!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Флай, все це добре..... але, я б завжди радив, чи то журналістам, чи то форумчанам, - перед аналогічними статейками, ставити СЕРЕДНЮ зарплату по Україні і СЕРЕДНЮ зарплату в тій же Германії, Франції і т. д.
...а то виходить так, що внас, яблука, наприклад 20грн/кг, а в європейській країні "ХХХХХ"(назву підставте самі) - ДВА євро/кг(64грн/кг) - ойойой, як дорого! - але ж і зарплату їхню враховуйте і переведіть на гривню!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:40

Це дуже вірно, пане Долярчик.
Без врахування реальної зарплати/доходів ніякі ціни/цифри не мають сенсу.
Наприклад, зазвичай авторський гонорар за книжки, що я видаю і Німеччині, становить 12% від рохдрібної ціни.
Роздрібна ціна одного екземпляру - 25 - 49 ойро. Тобто одна книжка дає авторам прибуток у розмірі 0,12х(25...49) ойро. Нехай буде 6 ойро. Тільки якщо продасться 35 екземплярів - можна отримати місячну заробітну платню німецького бюргера.
З цього приводу дещо завищені у нас в Україні очікування про те, що дуже багато живуть люди всюди у Європі.
Це не так. Під час подорожі на авто зі Львова через Відень до Північної Італії я зупинився в готелі не у самому центрі Відня. Виявилися інтересні речі:
- утримує готель не володар готелю, а людина - угорець за нацією, він взяв готель в оренду. Ще пам"ятає російську мову - вчив у школі (там намагалися побудувати комунізьм, а як же у комунізьмі жити без російсько-пролєтарьської мови).
- тримає на першому поверсі невеличкий ресторан. Досить невисокі ціни. Наприклад, Шніцель по-віденські в тому рестоарні коштує 6 ойро, а пиво - 0,5-1 ойро.
- середня зарплата австрійця - мене навіть здивувала - всього 1300-1500 ойро в місяць.
- ступінчаста система оподаткування, тобто якщо зарплата не 1500 ойро, а 1600 ойро - податок значно більше, є податки і в 60-80 відсотків від прибутку.

Але такі цифри дозволяють подивитися як ВИКРЕВЛЕНІ ціни в Україні:
- мій рідний брат - пенсіонер - пенсія 1400 гривень. Його жінка теж отримує 1400 гривень. Працювали все життя. В останнє підвищенні отримали по 50 гривень. Якщо уявити, що це не гривні, а ойро (теж цифра 1400), то мій брат повинен купувати Шніцель по-віденські на Луганській у Львові за 6 гривень, філіжанку кави за 1,20 гривень6 тістечко до кави за 3 гривні, а літр пального за 1 гривню 25 копійок.
А що насправді?
Всі ціни завищені в 10 і більше разів.
Це те, про що я почав гілку: зовсім дурня заробляти гроші в Україні та витрачати їх в тій же Україні.
Всіх "оббирають" по повній.
Я реалізував найкращій із можливих варіянтів (не розказувати про життя на Гоа в Індії - я був в Індії і знаю, про що говорю): гроші маю з України, а витрачаю іїх за кордоном. Сьогодні на ринку розраховуввся готівкою, а в супермаркеті - картокою Приватбанку.

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПОДАРУНОК ТРУДЯЩИМ
(фоторепортаж із відвідування ринку та супермаркетів в цей святковий день. Прохання до DmitrуK ну обзивати мене новими для мене інтересними словами. Гречку не купляв. І не шукав. Заспокойтеся.)

Епіграф 1:
Зображення

(текст буде - їм морозиво, розтане)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 тра, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:00

  akurt написав:
Але таі цифридозволяють подивитися як ВИКРЕВЛЕНІ ціни в Украиїні:
- мій рідний брат - пенсіонер - пенсія 1400 гривень. Якщо уявити, що це не гривні, а ойро (теж цифра1400), то повинен купувати Шніцель по-віденські на Лугансьікій у Львові за 6 гривень, а літр пального за 1 гривню 25 копійок.
А що насправді?
Всі ціни завищені в 10 і більше разів.

Хочу не согласиться с этим мнением: не цены завышены, а низкий уровень оплаты труда в Украине вследствии разных факторов. Вещи стоят как раз столько, сколько должны с учетом затрат на ввоз в Украину. Промышленности своей нет, поэтому любой телефизор-телефон-трусы-производственная линия стоит в Украине дороже, т.к. это закупочная стоимость за рубежом+доставка+растаможка+наценка продавца у нас в стране. Аналогично и с продуктами - производственные линии, запчасти к ним, упаковка, ингридиенты, топливо - все импортное. Отсюда и генерируется цена, а т.к. народ нищий, производителям приходится "оптимизировать" рецептуру. На выходе получаем дерьмо.
Низкие цены у нас только в сфере обслуживания по причине использования дешевого труда украинцев. А, еще доступ в инет, мобильная связь - ну, тут массовостью услуги берут. На самом деле цены в Украине давно перегнали другие страны в плане элементарных вещей даже - еды и одежды.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:06

kalinavalera1 При покупке недвижимости за рубежом в первую очередь нужно интересоваться следующими финансовыми вопросами: какие налоги на недвижимость, какие местные налоги и сборы, стоимость воды и водоотведения, стоимость электроэнергии, стоимость оформления недвижимости, включая стоимость услуг переводчика, какие налоги придется уплатить в случае продажи этой недвижимости через некоторое время, какие налоги на дарение имущества или на завещанное имущество. Какова стоимость услуг нотариуса( учтите, что почти везде в ЕС при оформлении сделки с любым имуществом нотариус возьмет процент от его стоимости плюс нотариальная такса). Недвижимость за рубежом хороша, но деньги любят счет. А вопрос цен продуктов- то дело десятое, обычно покупают второе или третье жилье за рубежом не на последние деньги.
Stanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:13

Я, конечно, согласен с whois2010.

Кроме того, замечу, что в Украине люди часто-густо получают зарплату как раз в 10 раз выше, чем 1 400 гривень.
Например, мой приятель получает:
- сдает в квартиры - 2х10 000=20 000 в месяц
- получает зарплату 10 000 в месяц.
- итого пассивный доход - 30 000 гривен в месяц. Фактически эти деньги не облагаются налогом.
- делает проекты под заказ - за проект до 2000 долларов. Это тоже не облагается налогом.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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