Додано: Вів 01 тра, 2018 14:49

фоторепортаж

DmitryK написав: ох уж пан Акурт и манипулятор. (...)

кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни. ох уж(...)кто пожил в Турции понимает что эти басни

із відвідування ринку та супермаркетів в цей святковий день. Прохання дону обзивати мене новими для мене інтересними словами. Гречку не купляв. І не шукав. Заспокойтеся.Епіграф 2:Итак, в этот праздничный день трудящиеся всего мира хотят кушать.Я - такой же трудящийся, как и все, потому, отправив жену с подружкой на шопинг, отправился на рынок.Начал я с помидоров, огурцов и синих.Цены - в турецких лирах, перевод в гривны - надо умножать на 6,55.Давайте не будем точно считать и умножим на 7 - фактически вы будете понимать, что реально все дешевле в гривнах, если я укажу гривны.Сперва прицениваюсь к помидорам... 1,50 лиры - 10 гривен кг.Жена строго указала дешевых не брать! Не беру ! Возьму на веточке по 3 лиры - это примерно 20 гривен кг.Так, теперь огурцы, их беру того же дяди, что и жена... 2,5 лиры или 17 гривен кг.Сладкий перец берем? Берем!А синие возьмём по 1 лире или по 2? Это 6,50-13 гривен кг.Так, идем дальше... Кабачки? Дайте кило! 2 лиры - 13 гривен...Клубника? 4 лиры это 26 гривен кг? Берем!Ой, чтобы не забыть - а то жена оплеуху даст! Дыньку? Сладкую? ДА! Сколько штучка ОДНА стоит? 3,5 лиры - 24 гривны штучка? Дорого! Не беру у этого мусульманина!- Эй, мусульманин! У тебя точно медовая? Малая по 3 лиры, а большая по 5 лир за штуку? Дай одну такую, а другую такую!Арбузы? ЧТтоОоооо? 3 лиры кило или 20 гривен? с ума сошел/ НЕ Беру!Иду дальше... О! Абрикосы? Беру! 7 лир кило? Это меньше 40 гривен? Дайте кило...Так, грейпфруты по чем? Сегодня по 1,5 лиры? Это по 9 гривен? Дайте килограммов 5...А лимоны по какой цене? 3 лиры или 21 гривен кило? дайте штучки три - мне к рыбе надо!О! Бананы! Это то, о чем как раз Дмитрий на букву "К" говорил - по чем, по чем? Какой ужас! По 6 лир или по 39 гривен кг? Это просто ужасно! В 2-3 раза дороже, чем в Украине с Эквадора! Что? не с Эквадора? Химией не травили их в трюме корабля? Отлично! Из сада прямо? Дайте гроздь бананов!Так, иду дальше...Как там этот олух молол:Басни, говоришь, ну и олух Царя небесного... Прости меня, грешного...Молчу, иду дальше... Что-что? Клубника по 5 лир? Уже взял, отвали, мусульманин! На разоряй меня!Так, брокколи, лук, петрушка, мята (пучок), укроп, руккола, шпинат... Ну и пучки у Вас - наложили мне на 4 лиры - 26 гривен все в пакет не влазит, ладно дотащу...беру еще 6 кило апельсинов по 1,5 лиры - 9 гривен и ухожу, уже руки обрываются...Ах, да, молол картошечки по 2 лиры - 13 гривен кило, положи мне, родимый, пару кило... Точно из экологически чистого Афьона, что за 260 км отсюда, а то я вас, брехунов - типа Дмитрий на букву "" - знаю!Медик в сотках? Отщипни, родимый, граммов 200... Больше не надо, я знаю: мед не дешевый...Так, всё, как говорили трудящиеся: "Баста"! Нам хлеба и зрелищ!Вот хлеб я беру бездрожжевой - привозят сюда утрешней выпечки прямо из Испарты - это за 100 км отсюда я беру только из той пекарни! Дорого: 5 лир или 32 гривны, а что делать: жена его очень любит!Так, отнесу все в машину и перехожу в рыбный ряд.Так что тут: ага, Лаврек (Сибас) по 25 лир, ставридка (ах, хороша, гадина поджаренная в муке) по 15 лир (ставридка наверное выращена в аквариуме - Дмитрий на букву "К" говорил, спрашивать надо...АГА! Креветки! Эй рыболов мусульманский, дай понюхать! Свежие? Ну давай... сколько-сколько, вот всех с витрины и давай, не жлобься!Накладывай, накладывай!Так, всё! Руки обрываются, завожу авто и уезжаю в супермаркет!