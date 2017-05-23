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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:49

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПОДАРУНОК ТРУДЯЩИМ
(фоторепортаж із відвідування ринку та супермаркетів в цей святковий день. Прохання до DmitrуK ну обзивати мене новими для мене інтересними словами. Гречку не купляв. І не шукав. Заспокойтеся.

Епіграф 2:
  DmitryK написав:ох уж пан Акурт и манипулятор. (...)
кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.


Итак, в этот праздничный день трудящиеся всего мира хотят кушать.
Я - такой же трудящийся, как и все, потому, отправив жену с подружкой на шопинг, отправился на рынок.

Начал я с помидоров, огурцов и синих.
Цены - в турецких лирах, перевод в гривны - надо умножать на 6,55.
Давайте не будем точно считать и умножим на 7 - фактически вы будете понимать, что реально все дешевле в гривнах, если я укажу гривны.
Сперва прицениваюсь к помидорам... 1,50 лиры - 10 гривен кг.
Зображення
Жена строго указала дешевых не брать! Не беру ! Возьму на веточке по 3 лиры - это примерно 20 гривен кг.
Зображення
Так, теперь огурцы, их беру того же дяди, что и жена... 2,5 лиры или 17 гривен кг.
Зображення
Сладкий перец берем? Берем!
Зображення
А синие возьмём по 1 лире или по 2? Это 6,50-13 гривен кг.
Зображення
Зображення
Так, идем дальше... Кабачки? Дайте кило! 2 лиры - 13 гривен...
Зображення
Клубника? 4 лиры это 26 гривен кг? Берем!
Зображення
Ой, чтобы не забыть - а то жена оплеуху даст! Дыньку? Сладкую? ДА! Сколько штучка ОДНА стоит? 3,5 лиры - 24 гривны штучка? Дорого! Не беру у этого мусульманина!
Зображення
- Эй, мусульманин! У тебя точно медовая? Малая по 3 лиры, а большая по 5 лир за штуку? Дай одну такую, а другую такую!
Зображення
Арбузы? ЧТтоОоооо? 3 лиры кило или 20 гривен? с ума сошел/ НЕ Беру!
Зображення
Иду дальше... О! Абрикосы? Беру! 7 лир кило? Это меньше 40 гривен? Дайте кило...
Зображення
Так, грейпфруты по чем? Сегодня по 1,5 лиры? Это по 9 гривен? Дайте килограммов 5...
Зображення
А лимоны по какой цене? 3 лиры или 21 гривен кило? дайте штучки три - мне к рыбе надо!
Зображення
О! Бананы! Это то, о чем как раз Дмитрий на букву "К" говорил - по чем, по чем? Какой ужас! По 6 лир или по 39 гривен кг? Это просто ужасно! В 2-3 раза дороже, чем в Украине с Эквадора! Что? не с Эквадора? Химией не травили их в трюме корабля? Отлично! Из сада прямо? Дайте гроздь бананов!
Зображення
Так, иду дальше...
Как там этот олух молол: дескать все дешевле это просто басни
Басни, говоришь, ну и олух Царя небесного... Прости меня, грешного...
Молчу, иду дальше... Что-что? Клубника по 5 лир? Уже взял, отвали, мусульманин! На разоряй меня!
Зображення
Так, брокколи, лук, петрушка, мята (пучок), укроп, руккола, шпинат... Ну и пучки у Вас - наложили мне на 4 лиры - 26 гривен все в пакет не влазит, ладно дотащу...
Беру еще 6 кило апельсинов по 1,5 лиры - 9 гривен кило и ухожу, уже руки обрываются...
Ах, да, молодая картошечки по 2 лиры - 13 гривен кило, положи мне, родимый, пару кило... Точно из экологически чистого Афьона, что за 260 км отсюда? А то я вас, брехунов - типа Дмитрий на букву "К", - знаю!
Зображення
Медик в сотиках? Отщипни, родимый, граммов 200... Больше не надо, я знаю: мед не дешевый...
Зображення
Так, всё, как говорили трудящиеся: "Баста"! Нам хлеба и зрелищ!"
Вот хлеб я беру бездрожжевой - привозят сюда утрешней выпечки прямо из Испарты - это за 80 км отсюда я беру только из той пекарни! Дорого: 5 лир или 33 гривны, а что делать: жена его очень любит!
Зображення
Так, отнесу все в машину и перехожу в рыбный ряд.
Так что тут: ага, Леврек (Сибас) по 25 лир, ставридка (ах, хороша, гадина, поджаренная в муке) по 15 лир (ставридка, наверное, выращена в аквариуме - Дмитрий на букву "К" говорил, спрашивать надо... Обманывают ведь и норовят морскую рыбу выращивать в аквариумах в квартире)...
Зображення
Зображення
АГА! Креветки! Эй, рыболов мусульманский, дай понюхать! Свежие? Ну давай... сколько-сколько, вот всех с витрины и давай, не жлобься!
Зображення
Накладывай, накладывай!
Зображення
Зображення
Так, всё! Руки обрываются, завожу авто и уезжаю с рынка в супермаркет! Есть там еще вопросы...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПОДАРУНОК ТРУДЯЩИМ
Эпиграф 3:
  DmitryK написав:ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве. На что он отвечает, а во Франции гречкой скот кормят. Так и что с этого?


Эх, хорошо манипулятору в Супермаркте Şok Market: прохладно, чисто, уютно...
Зображення
Первым делом - к витрине с йогуртами. О! Это - уникальный йогурт в прямоугольной коробке - он сверху имеет корочку, как у ряженки, и на вкус, как ряженка! Беру! 6,5 лир - там 1 (один) кг! Это за 1 кг йогурта - 42 (сорок две) гривны 25 копеек. Что там нам олух царя небесного верещал? Цены, как в Киеве? Ага. Беру!
Зображення
Так, почечку маслица сливочного, 82% жирности - беру!
Зображення
Так! А это что? К празднику 1 Мая сыр для тостов - скидка 50 процентов? Беру!
Зображення
Ага, мороженко... беру 2 (две) пачки, на него тоже сегодня в честь праздника - скидка!!!
Зображення

Раскрываю секрет! Рыбку я употребляю только с сухим белым вином. А его беру в МЕТРО - там выбор больше! Едем в МЕТРО! Там и рыбку возьмем!
Ай красвец Сибас - страдарта 600/800! К празднику за такой Сибас акция - вместо цены в 32 лиры - только 24,99 лир! Это по 162 гривны кило! Беру 2!
Зображення
Зображення
Два Сибаса затянули на 1350 граммов... крупненькие, хорошенькие...
Эй, мусульманин! Сделай мне филе! Филе, я сказал!
Зображення
Ото ж!
Так винчик белый сухой беру с презентационной витринки... 21 лира бутылочка - это примерно 130 гривен... Беру, как же без белого вина да Сибас? Да праздник?
Праздник же!
Зображення
Ну вот, все цены, как и сказал жующий пироги из гречки ДимкаК - как в Киеве...
  DmitryK написав:пан Акурт в бреду, я же говорю, старость не радость. сложно понять человеку что жить так можно не только на пенсии.

Блин, я как-то сразу не подумал: тянет старпеда-ихсперта на молоденьких мальчиков...
...старость не радость.

Неужто пирожки из гречки так влияют...

Пацаны! Будьте бдительны!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...от цікаво, після тих(та й раніше) фото і інфи пана Акурта, ще хоч в когось закрадається думка, що пан Акурт - НЕ СПРАВЖНІЙ? - чи, взагалі, він - це Я?(тут, хіба Сінус з півлітрою розбереться!) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:57

Ха-ха-ха!
Вже всі помітили: людЕ якісь агресивні, непривітні, злі, безграмотні, весь час відразу присвоюють якісь епітети (хоч їх ніхто не вповноважував та не просив); я так розумію, це їхні колеги їх нагороджують... таким словами... у спину... чують, але не обертаються... І весь час якийсь безпідставний менторський тон.
Враження, що сидять на поламаному ящику з-під яблук біля сміттєвого бака, ковиряються у гливкому пакеті із АТБ та розглагольствують...
Самі не здатні - імпотенти - нічого путнього сказати.
А ми - старі немічні брехливі ліниві пузаті морщиністі волохаті жадібні збоченці-алкоголіки з них сміємося та регочемо!
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О 17-50 повернулися із магазина Марк Анталія колєги:
- накупили обуві дуже якісної - навіть знайшли Найк і таке інше - ціни від 50 лір - але Найк - 250-270-370 лір.
Так ось взяли обуві на 350 лір.
На касі їм сказали, що на честь Дня праці - для тих, хто купує щось САМЕ СЬОГОДНІ на 300 лір і більше - відразу знижка на 100 лір на нові закупи (подарунковий талон тільки на 100 лір і тільки сьогодні).
Довго думали, що взяти: новий чемодан (валіза) чи ще одну пару обуві за 249 лір.
Взяли пару обуві - обійшлася в 249-100=149 лір.
А взагалі накупили і штанів, і футболок, і сорочок, і спідниць, і кофточок, і навіть якусь курточку (я не бачив). Дуже задоволені.
Ось таке Вам Свято праці!

P.S. У мене у дворі всі газони сьогодні покосили, всі стежки із полірованого мармура перемили, всі шезлонги, що витягли до басейна, перемили.
Воду в басейн ще на наточували...
Квітне гібіскус...
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У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 07:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:В Турції зробили простіше: МАСЛО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ маслом. Вершковим. Тому на вітрині - тільки один вид. Не може лежати 2 пачки двох різних виробників, бо - наголошую ВЕРШКОВЕ МАСЛО може бути виключно вершковим маслом. Жорсткий стандарт.


Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.

За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол.
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