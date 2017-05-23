Додано: Сер 02 тра, 2018 09:12

Дивним чином вчора ввечері виявилося, що вона пов"язана із темою гілки.

Бачте, я добре: знайшли якийсь прихований "підводний камінь".Незрозуміло який... хоча і зрозуміло:"...Особливо це стосується високожирного продукту 82%, який контрактується в основному за ціною до 4500 USD/т. За 5000 USD/т невеликі обсяги такого товару можна продати або в ЄС, або в СНД."Таким чином, експортери масла з укриахни призводять до того, що Ви особисто купуєте масло дорожче, ніж мали б купувати.Але не все так погано: частка із вершкового мсла залишажться в Україні іНапишіть ще щось про те, куди чого гарного відправляє Україна.Наприклад, мій знайомий - ЯКИЙ ЗОВСІМ НЕ МАЄ В ТОМУ ДОСВІДУ - вирішив займатися постачанням соняшникової олії у Китай.План такий:- у кума є якась земля - паї там якісь колгоспні, чи щось таке.- на тому засівають соняшник.- соняшник збирають - масло вичавлюють.- завантажують у цистерни по 50 тонн кожна та відправляють у Китай.- з того Китаю надходять валізи із грошима.- міняють ті валізи із грошима на гривні, ідуть у магазин "АТБ" купують хліб на розрихлювачах, ковбаску із додаванням для запаху в суміш клею для шпалер "КМЦ" трохи подрібнених копчених шкур свиней, консерви "КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ", пляшку соняшникової олії для смаження картоплі із Чорнобиля та бенкетують!Співають пісню: "Гей мамо! Ти ж казала: "дурень думкою багатіє! Я не вірив - от дурний!"х х х(спогади)Ця історія відбулася давно.Був рік 2015. Вересень. Ми сіли у Києві у потяг "Київ-Новоолексіївка", купейний вагон та їхали у Дніпро до друзів.В купе були ще жінка із чоловіком. Вони їіхали до кінцевої.Мені завжди везе на зустрічі із гарними людьми (із збоченцем- бачить Бог - зустрітися не довелось - Бог відвів)...Слово за слово... Воні живуть у Криму, там і народилися. Обережно говорять про окупацію.Працюють... а що робити... Але доню єдину відправили подалі від гріха...Зараз їхали із Києва - із аеропорту Бориспіль, де проводжали доню на навчання...- О! Інтересно! (це так сказав я, маючи досвід роботи із американськими університетами)....Далі була дивна розповідь, яка в мене викликала підозру, що і їх, і доню обманули та затягли у якесь дійство. Можливо, кримінальне.)Справа в тому, що батьки не могли пояснити, в який американський університет доня ніби-то поступила, на яку спеціальність (хоча таке буває), в якому місті, в якому штаті (теж буває), і головне - сказали, що доня буде навчатися БЕЗКОШТОВНО, тобто даром.Після останньої заяви я зрозумів, що доня попала у халепу. Такого не буває.Зазвичай навчання в американських університетах коштує від 6000 долярів на рік (для мешканців даного штату) до 56 000 долярів на рік (для не громадян США та наприклад, у Стенфорді або Берклі).Тут же сказали, що навіть ХАРЧУВАННЯ безкоштовне.У голові - вибачте мені мою розбещенність - зразу з"явився із пам"яті образ негра в 2 метри заввишки, якого я бачив ще на порнокасеті років із 20 тому, - той негр привів таку собі білявочку в 1,55 метра на пустинний пляж деь на березі острова в океані, та намагався встромити щось на кшалт формули "Мендєллєева-Клапейрона" у маленьку клітиночку шкільного зошита. Дійство було досить інтересним. Природа гарна. Білявочка така цнотлива та така наївна. Я навіть пригадую, що один раз опинився на травневі свята (1 Травня) у приятелів у військовому батальоні (щось там таке геодезичне було) - так ось офіцерам після горілочки ми ту касету поставили - горілочка пішла значно краще... Офіцер наказали повару годувати мене (треба ж закусювати, вірно?), а на екрані негр годував білявку.Ну, то давно було...Ми вийшлі у Дніпрі... Люди поїхали далі. Обмінялися телефонами та адресами.Мені було шкода тієї дівчини. Тому - як тільки в мене виявилася вільна хвилина, я зайнявся з"ясовуванням того, де ж та доня опинилася. І що її чекає.За допомогою електронної скриньки вдалося з"ясувати адресу, назву, штат.На мій подив все виявилося не так погано.Дійсно, є такий штат і є такий университет.І є така форма навчання для дітей з України.Ви ж пам"ятаєте, що форумчанинзапросив мене відвідати у Львові УКУ -Я точно відвідаю. В червні.Так ось.Є в США 6 (шість) університетів, які утримуються на пожертви мормонів.Мормони — релігійна та культурна група, пов'язана з мормонізмом, релігією, створеною через Джозефа Сміта під час американського Другого Великого Пробудження.Ну, я розумію, що то не всім подобається, але ж бачите, історія майже детективна...Мене ще заінтересувало таке:- досить потужні та знамениті університети.- велика кількість студентів. В Україні з тим біда зараз - наприклад, в Дніпрі на сьогодні 10 університетів з кількістю студентів в 1 відсоток від звичайного університету в США. Зараз є план об"єднати тих карликів під дахом бувшого Гірничого університету (Зараз "Дніпровська політехніка" - але застарілі ректори, багатьом вже по 65-70 - чинять шалений опір).- великий діапазон спеціальностей - від Теології до Computer engineering (!!!).(далі буде: собаку вигуляв, трохе перекусив, зараз їду у справах: перекладачі, нотаріуси, банк)