Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПОДАРУНОК ТРУДЯЩИМ (фоторепортаж із відвідування ринку та супермаркетів в цей святковий день. Прохання до DmitrуK ну обзивати мене новими для мене інтересними словами. Гречку не купляв. І не шукав. Заспокойтеся.
Епіграф 2:
DmitryK написав:ох уж пан Акурт и манипулятор. (...) кто пожил в Турции понимает что эти басни дескать все дешевле это просто басни.
Итак, в этот праздничный день трудящиеся всего мира хотят кушать. Я - такой же трудящийся, как и все, потому, отправив жену с подружкой на шопинг, отправился на рынок.
Начал я с помидоров, огурцов и синих. Цены - в турецких лирах, перевод в гривны - надо умножать на 6,55. Давайте не будем точно считать и умножим на 7 - фактически вы будете понимать, что реально все дешевле в гривнах, если я укажу гривны. Сперва прицениваюсь к помидорам... 1,50 лиры - 10 гривен кг. Жена строго указала дешевых не брать! Не беру ! Возьму на веточке по 3 лиры - это примерно 20 гривен кг. Так, теперь огурцы, их беру того же дяди, что и жена... 2,5 лиры или 17 гривен кг. Сладкий перец берем? Берем! А синие возьмём по 1 лире или по 2? Это 6,50-13 гривен кг. Так, идем дальше... Кабачки? Дайте кило! 2 лиры - 13 гривен... Клубника? 4 лиры это 26 гривен кг? Берем! Ой, чтобы не забыть - а то жена оплеуху даст! Дыньку? Сладкую? ДА! Сколько штучка ОДНА стоит? 3,5 лиры - 24 гривны штучка? Дорого! Не беру у этого мусульманина! - Эй, мусульманин! У тебя точно медовая? Малая по 3 лиры, а большая по 5 лир за штуку? Дай одну такую, а другую такую! Арбузы? ЧТтоОоооо? 3 лиры кило или 20 гривен? с ума сошел/ НЕ Беру! Иду дальше... О! Абрикосы? Беру! 7 лир кило? Это меньше 40 гривен? Дайте кило... Так, грейпфруты по чем? Сегодня по 1,5 лиры? Это по 9 гривен? Дайте килограммов 5... А лимоны по какой цене? 3 лиры или 21 гривен кило? дайте штучки три - мне к рыбе надо! О! Бананы! Это то, о чем как раз Дмитрий на букву "К" говорил - по чем, по чем? Какой ужас! По 6 лир или по 39 гривен кг? Это просто ужасно! В 2-3 раза дороже, чем в Украине с Эквадора! Что? не с Эквадора? Химией не травили их в трюме корабля? Отлично! Из сада прямо? Дайте гроздь бананов! Так, иду дальше... Как там этот олух молол: дескать все дешевле это просто басни Басни, говоришь, ну и олух Царя небесного... Прости меня, грешного... Молчу, иду дальше... Что-что? Клубника по 5 лир? Уже взял, отвали, мусульманин! На разоряй меня! Так, брокколи, лук, петрушка, мята (пучок), укроп, руккола, шпинат... Ну и пучки у Вас - наложили мне на 4 лиры - 26 гривен все в пакет не влазит, ладно дотащу... Беру еще 6 кило апельсинов по 1,5 лиры - 9 гривен кило и ухожу, уже руки обрываются... Ах, да, молодая картошечки по 2 лиры - 13 гривен кило, положи мне, родимый, пару кило... Точно из экологически чистого Афьона, что за 260 км отсюда? А то я вас, брехунов - типа Дмитрий на букву "К", - знаю! Медик в сотиках? Отщипни, родимый, граммов 200... Больше не надо, я знаю: мед не дешевый... Так, всё, как говорили трудящиеся: "Баста"! Нам хлеба и зрелищ!" Вот хлеб я беру бездрожжевой - привозят сюда утрешней выпечки прямо из Испарты - это за 80 км отсюда я беру только из той пекарни! Дорого: 5 лир или 33 гривны, а что делать: жена его очень любит! Так, отнесу все в машину и перехожу в рыбный ряд. Так что тут: ага, Леврек (Сибас) по 25 лир, ставридка (ах, хороша, гадина, поджаренная в муке) по 15 лир (ставридка, наверное, выращена в аквариуме - Дмитрий на букву "К" говорил, спрашивать надо... Обманывают ведь и норовят морскую рыбу выращивать в аквариумах в квартире)... АГА! Креветки! Эй, рыболов мусульманский, дай понюхать! Свежие? Ну давай... сколько-сколько, вот всех с витрины и давай, не жлобься! Накладывай, накладывай! Так, всё! Руки обрываются, завожу авто и уезжаю с рынка в супермаркет! Есть там еще вопросы...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
DmitryK написав:ох уж пан Акурт и манипулятор. Я ему говорю- гречка в Турции в 3(три) раза дороже чем в Киеве. На что он отвечает, а во Франции гречкой скот кормят. Так и что с этого?
Эх, хорошо манипулятору в Супермаркте Şok Market: прохладно, чисто, уютно... Первым делом - к витрине с йогуртами. О! Это - уникальный йогурт в прямоугольной коробке - он сверху имеет корочку, как у ряженки, и на вкус, как ряженка! Беру! 6,5 лир - там 1 (один) кг! Это за 1 кг йогурта - 42 (сорок две) гривны 25 копеек. Что там нам олух царя небесного верещал? Цены, как в Киеве? Ага. Беру! Так, почечку маслица сливочного, 82% жирности - беру! Так! А это что? К празднику 1 Мая сыр для тостов - скидка 50 процентов? Беру! Ага, мороженко... беру 2 (две) пачки, на него тоже сегодня в честь праздника - скидка!!!
Раскрываю секрет! Рыбку я употребляю только с сухим белым вином. А его беру в МЕТРО - там выбор больше! Едем в МЕТРО! Там и рыбку возьмем! Ай красвец Сибас - страдарта 600/800! К празднику за такой Сибас акция - вместо цены в 32 лиры - только 24,99 лир! Это по 162 гривны кило! Беру 2! Два Сибаса затянули на 1350 граммов... крупненькие, хорошенькие... Эй, мусульманин! Сделай мне филе! Филе, я сказал! Ото ж! Так винчик белый сухой беру с презентационной витринки... 21 лира бутылочка - это примерно 130 гривен... Беру, как же без белого вина да Сибас? Да праздник? Праздник же! Ну вот, все цены, как и сказал жующий пироги из гречки ДимкаК - как в Киеве...
DmitryK написав:пан Акурт в бреду, я же говорю, старость не радость.сложно понять человеку что жить так можно не только на пенсии.
Блин, я как-то сразу не подумал: тянет старпеда-ихсперта на молоденьких мальчиков... ...старость не радость.
Неужто пирожки из гречки так влияют...
Пацаны! Будьте бдительны!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Ха-ха-ха! Вже всі помітили: людЕ якісь агресивні, непривітні, злі, безграмотні, весь час відразу присвоюють якісь епітети (хоч їх ніхто не вповноважував та не просив); я так розумію, це їхні колеги їх нагороджують... таким словами... у спину... чують, але не обертаються... І весь час якийсь безпідставний менторський тон. Враження, що сидять на поламаному ящику з-під яблук біля сміттєвого бака, ковиряються у гливкому пакеті із АТБ та розглагольствують... Самі не здатні - імпотенти - нічого путнього сказати. А ми - старі немічні брехливі ліниві пузаті морщиністі волохаті жадібні збоченці-алкоголіки з них сміємося та регочемо!
О 17-50 повернулися із магазина Марк Анталія колєги: - накупили обуві дуже якісної - навіть знайшли Найк і таке інше - ціни від 50 лір - але Найк - 250-270-370 лір. Так ось взяли обуві на 350 лір. На касі їм сказали, що на честь Дня праці - для тих, хто купує щось САМЕ СЬОГОДНІ на 300 лір і більше - відразу знижка на 100 лір на нові закупи (подарунковий талон тільки на 100 лір і тільки сьогодні). Довго думали, що взяти: новий чемодан (валіза) чи ще одну пару обуві за 249 лір. Взяли пару обуві - обійшлася в 249-100=149 лір. А взагалі накупили і штанів, і футболок, і сорочок, і спідниць, і кофточок, і навіть якусь курточку (я не бачив). Дуже задоволені. Ось таке Вам Свято праці!
P.S. У мене у дворі всі газони сьогодні покосили, всі стежки із полірованого мармура перемили, всі шезлонги, що витягли до басейна, перемили. Воду в басейн ще на наточували... Квітне гібіскус...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:В Турції зробили простіше: МАСЛО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ маслом. Вершковим. Тому на вітрині - тільки один вид. Не може лежати 2 пачки двох різних виробників, бо - наголошую ВЕРШКОВЕ МАСЛО може бути виключно вершковим маслом. Жорсткий стандарт.
Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.
За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол.
akurt написав:ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПОДАРУНОК ТРУДЯЩИМ [i](фоторепортаж із відвідування ринку та супермаркетів в цей святковий день. Жена строго указала дешевых не брать! Не беру ! Возьму на веточке по 3 лиры - это примерно 20 гривен кг.
akurt, очень познавательный и подробный обзор, спасибо! Как будто сам сходил на рынок Цены очень приятные. Помидоры узнаю, всю зиму-весну брали (берем) такие в местных супермаркетах...Цены зимой были 70-100 грн/кг, сейчас 60 грн/кг. Примечательно, что такие-же помидоры на веточке (правда, красиво упакованные в картонную коробочку) украинского производителя, продаются по 60 грн за 400 грамм. Т.е. 150 грн/кг Но что радует- они вкуснее импортных. Украинские розовые помидоры сейчас 65-85 грн/кг в зависимости от магазина. akurt, отдельное спасибо за информацию о стоимости недвижимости. Цена 1000+ зависит от площади жилья? И если говорить о формате 1+1, то обычно какой метраж предлагается?
Бачте, я добре: знайшли якийсь прихований "підводний камінь". Незрозуміло який... хоча і зрозуміло: "...рівень внутрішніх цін на масло коригує попит імпортерів. Особливо це стосується високожирного продукту 82%, який контрактується в основному за ціною до 4500 USD/т. За 5000 USD/т невеликі обсяги такого товару можна продати або в ЄС, або в СНД." Таким чином, експортери масла з укриахни призводять до того, що Ви особисто купуєте масло дорожче, ніж мали б купувати. http://infagro.com.ua/ua/2017/08/02/ukr ... osya-na-5/
Напишіть ще щось про те, куди чого гарного відправляє Україна. Наприклад, мій знайомий - ЯКИЙ ЗОВСІМ НЕ МАЄ В ТОМУ ДОСВІДУ - вирішив займатися постачанням соняшникової олії у Китай. План такий: - у кума є якась земля - паї там якісь колгоспні, чи щось таке. - на тому засівають соняшник. - соняшник збирають - масло вичавлюють. - завантажують у цистерни по 50 тонн кожна та відправляють у Китай. - з того Китаю надходять валізи із грошима. - міняють ті валізи із грошима на гривні, ідуть у магазин "АТБ" купують хліб на розрихлювачах, ковбаску із додаванням для запаху в суміш клею для шпалер "КМЦ" трохи подрібнених копчених шкур свиней, консерви "КИЛЬКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ", пляшку соняшникової олії для смаження картоплі із Чорнобиля та бенкетують! Співають пісню: "Гей мамо! Ти ж казала: "дурень думкою багатіє! Я не вірив - от дурний!"
х х х
СОНЦЕ, ЖОВТІШЕ ЗА СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ (спогади)
Ця історія відбулася давно. Дивним чином вчора ввечері виявилося, що вона пов"язана із темою гілки. Був рік 2014. Серпень. Ми сіли у Києві у потяг "Київ-Новоолексіївка", купейний вагон та їхали у Дніпро до друзів. В купе були ще жінка із чоловіком. Вони їхали до кінцевої. Мені завжди везе на зустрічі із гарними людьми (із збоченцем sinus - бачить Бог - зустрітися не довелось - Бог відвів, а він все махав пляшкою Шиваса... а виявився вшивим)... Слово за слово... Працюють... а що робити... Але доню єдину відправили подалі від гріха... Зараз їхали із Києва - із аеропорту Бориспіль, де проводжали доню на навчання...
- О! Інтересно! (це так сказав я, маючи досвід роботи із американськими університетами).
...Далі була дивна розповідь, яка в мене викликала підозру, що і їх, і доню обманули та затягли у якесь дійство. Можливо, кримінальне.) Справа в тому, що батьки не могли пояснити, в який американський університет доня ніби-то поступила (хоча таке буває), на яку спеціальність (хоча таке буває), в якому місті (хоча таке буває), в якому штаті (теж буває), і головне - сказали, що доня буде навчатися БЕЗКОШТОВНО, тобто даром.
Після останньої заяви я зрозумів, що доня попала у халепу. Такого не буває. Зазвичай навчання в американських університетах коштує від 6000 долярів на рік (для мешканців даного штату) до 56 000 долярів на рік (для не громадян США та, наприклад, у Стенфорді або Берклі). Тут же сказали, що навіть ХАРЧУВАННЯ безкоштовне. У голові - вибачте мені мою розбещенність - зразу з"явився із пам"яті образ негра в 2 метри заввишки, якого я бачив ще на екрані з порнокасети років із 20 тому, - той негр привів таку собі білявочку в 1,55 метра на пустинний пляж десь на березі острова в океані, та намагався встромити щось на кшалт формули "Мендєллєева-Клапейрона" у маленьку клітиночку шкільного зошита. Дійство було досить інтересним. Природа гарна. Океан. Білявочка така цнотлива та така наївна. Я навіть пригадую, що це було, коли я раз опинився на травневі свята (1 Травня) у приятелів у військовому батальоні (щось там таке "геодезичне" було) - так ось офіцерам після горілочки ми ту касету поставили - горілочка пішла значно краще... Офіцери наказали повару годувати мене (треба ж закусювати, вірно?), а на екрані негр годував білявку. Ну, то давно було...
Ми вийшлі у Дніпрі... Люди поїхали далі. Обмінялися телефонами та адресами. Мені було шкода тієї дівчини. Тому - як тільки в мене виявилася вільна хвилина - я зайнявся з"ясовуванням того, де ж та доня опинилася. І що її чекає.
За допомогою електронної скриньки вдалося з"ясувати адресу, назву, штат. На мій подив все виявилося не так погано. Дійсно, є такий штат і є такий університет. І є така форма навчання для дітей з України.
Ви ж пам"ятаєте, що форумчанин Coder запросив мене відвідати у Львові УКУ - Український католицький університет. Я точно відвідаю. В червні. Так ось. Є в США 6 (шість) університетів, які утримуються на пожертви мормонів. Мормони — релігійна та культурна група, пов'язана з мормонізмом, релігією, створеною через Джозефа Сміта під час американського Другого Великого Пробудження. Ну, я розумію, що то не всім подобається, але ж бачите, історія майже детективна...
Мене ще заінтересувало таке: - досить потужні та знамениті університети. - велика кількість студентів. В Україні з тим біда зараз - наприклад, в Дніпрі на сьогодні 10 університетів з кількістю студентів в 1 - 10 відсотків від звичайного університету в США. Зараз є план об"єднати тих карликів під дахом бувшого Гірничого університету (Зараз "Дніпровська політехніка" - але застарілі ректори, багатьом вже по 65-70 - чинять шалений опір)- великий діапазон спеціальностей - від Теології до Computer engineering (!!!).
(далі буде: собаку вигуляв, трохе перекусив, зараз їду у справах: перекладачі, нотаріуси, банк)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Ну ось, о 14-00 нарешті, перерва у справах. Сподіваюся, що англійський Halifax банк спрацює добре, і до вечора помацаємо британські фунти.
СОНЦЕ, ЖОВТІШЕ ЗА СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ (спогади)
Ну так ось... Дівчина та у халепу не попала, а реально почала навчатися в університеті - Brigham Young University. Університет Брігама Янга - заснований в 1875 році!!! Дословный перевод с сайта университета: "Университет Бригама Янга (BYU) существует для обеспечения образования, соответствующего религиозным и семейным ценностям, которые преподаются Церковью Иисуса Христа Святых последних дней. Поэтому предпочтение отдается "хорошим членам" Церкви..." Ну, если учесть, что у папы студентки еще дочки родятся одна за другой, то в "хорошем члене" Церкви они не ошиблись...
Я написав батькам: "Посмотрели универ Вашей дочки и были ПРИЯТНО удивленны: 62-место в рейтинге университетов, 32 000 студентов, в самом деле дешевое обучение. Круто!" І дав посилання: https://admissions.byu.edu/section/why-byu Пройшло 4 роки. Вчора ввечері отимав відповідь від батьків (цитую, але не увесь текст - приватне спілкування).
"...А старшая дочь (ім"я видалене) - студентка - вышла в прошлом году замуж. Муж американец, хороший парень, из хорошей семьи, в этом году уже закончил университет. А (ім"я видалене) ещё год учиться. На свадьбу, к сожалению не получилось поехать , так как у нас ребёнок маленький, ездила моя сестра с дочкой, им дали визу на 10 лет. (Примітка автора: громадянам України відкривається віза В1/В2 на 10 років). Я тоже очень хочу в следующем году попасть на выпускной дочери, надеюсь , что все получится. Семья сестры переехала из (видалено) в Днепр, а потом планируют в Штаты, уж больно сестре там понравилось... Так что, на такой волне как-то грустно, и мне хочется куда нибудь уехать, да подальше..."
Ну ось так... соняшники... і масло вершкове.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Не варто ідеалізувати американську освіту. Не все там так добре. Там так само є зворотній бік медалі.
Ситуація мало чим відрізняється від нашої дискусії, коли я Вам розповідаю про УКУ та Internet of Things в Політехніці, а Ви мені, про старий викладацький склад, який в незрозумілих недоукомплектованих університетах (яких наплодилося в 90ті), тримається за посади і акредитацію. Тобто є MIT і Стенфорд, а є "в среднем по палате", і от "в палате" там не все добре.
Працевлаштуватися після університету можуть <20% випускників, більше 40% з яких, працевлаштовуються на низькооплачувані позиції, а ще 40% на позиції де формально диплом не потрібен, тобто ще менш низькооплачувані. І перспективи виплати кредиту на навчання в них такі собі - борг в $100K-$250K при річному доході $45K (а з цим в США пошикувати не вийде) - це дуже багато.
Будете в червні у Львові, на додачу до візиту в УКУ, рекомендую придбати/прочитати книгу "Мистецтво навчати", там дуже багато фактів про освіту в США.