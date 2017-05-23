Додано: Сер 02 тра, 2018 21:54

Не читайте советских газет перед обедом: будет язва.

Никакого такого "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії" я не наблюдаю.

Во вторник, идя с рынка с полными кульками к парковке, видел между автомобилями одну курдскую или сирийскую беженку. Тихонько сидела на бордюре и жалобно смотрела на прохожих.

Ей Богу, хотел дать пару лир (никогда не подаю нищим ни в какой стране мира), а тут аж захотелось дать, но не дал - все руки были очень заняты...

Сегодня больше часа провел в одном банке с арабскими корнями: сам удивлялся, какие пачки денег люди достают (самая крупная купюра - 200 лир или 50 долларов).

Самодостаточное богатое общество.

Где-то читал, что по запасам золота - 10-ая строка в мире.

К курдам отношения резко отрицательное, круче, чем в Украине - к донецко-луганским сепаратистам.

Не потому, что курды косые-кривые-зеленые, а потому, что Всеобщая воинская повинность и КАЖДЫЙ турок провел в армии в зоне АТО 18 месяцев реально рискуя жизнью .

Вот за это ОЧЕНЬ не любят.

На выставке в субботу "ЕврАзия авиашоу -2018" с особой гордостью показывали и мне рассказывали - последнюю чисто турецкую новинку - мощный боевой вертолет самого нового поколения. Я смотрел его показательные выступления.

Так вот турки гордились тем, что этот вертолет "АТАК" - их турецкий, самый новый, и именно он месяц назад был опробован при штурме курдского города - Африон, кажется, называется.

Это была патриотическая гордость, а не "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії".

Турки вот у меня спрашивали:

- А что в самом деле в столице Украины средь бела дня чеченцы тиздят украинцев - ни одна су-ка, проезжая мимо, не остановилась, усрав-шись, чтобы защитить от чеченцев ОДНОГО, и это - от чеченов (в России их называют "Чёрные"), которые к тому же еще и держат для киевских лохов и фирмы, и супермаркеты, и торговые центры, собирая бабло к баблу от лохов?

Я сказал, опустив глаза в асфальт:

- НИ-ОД-НА.



Вот этого надо бояться.



Сегодня с приятелем делали 2 эксперимента:

- вставил приятель карту Приватбанка в долларах США в банкомат с целью снять кэш. Банкомат ответил, что купюры только по 50 долларов и может выдать 40 листов по 50 долларов - 2 000 долларов. Приятель и снял 2000 долларов полтинниками. Я-то умный: говорю, ждем СМС-ку из Привата о снятии. Пришла. Списали 2040 долларов. 40 баксов уйдет из Привата на благо турецкого государства.

- сегодня с тем же приятелем поиграли в турецкую государственную лотерею.

Прикольно. Чуть не выиграли 1 000 лир.

Короче - лотерея турецкая реально чисто государственная, о есть без обмана (как вы знаете, в Украине все лотереи принадлежат частным лицам - гражданам России, любые деньги сразу идут на покупку минометов против наших украинских парней в АТО).

Так вот - стоит дешево билетик - 2 лиры (пачка молока 1 литр).

Я купил 4 билетика.

Соскреб пластик на экранчике - дядя-лотерейщик мне говорит:

- Получите 2 лиры. Сразу выдает!

Отлично!

Стираю второй билетик - становлюсь умным - там выигрыш в цифрах - в лирах.

Смотрю: 2 раза повторяется 100 и 100 - хлопаю в ладоши от радости и говорю: "Дядя, давай 100 лир!" (пять бутылок вина сухого можно купить).

Дядя меня "обломал" - я аж обиделся: говорит:

- Надо, чтобы 3 (три) раза повторилась цифра 100!

- Я посмотерл на предыдущий билет - в самом деле - три раза цифра "2".

У, хитрый мусульманин!

- Сдираю пластик с третьего билета - ага, мусульманин, попался:

3 раза повторяется цифра "4" - гони 4 лиры - отдал мне.

Тут приятель в азарт вошел - много ему нельзя покупать - только что полинял на 40 бакинских - покупает 1 билет за 2 лиры - сдирает покрытие - что вы думаете - я глазам не поверил - "1000" лир!

Но только 2 раза!

Он тогда покупает ещё за 2 лиры билетик и сразу выигрывает поощрительные 2 лиры!

Вот так.

Итого мы повеселились даже - я подарил турецкому государству 2 лиры и он подарил 2 лиры.

Без обид!

И что приятно: когда мы начали уходить, дядя-лотерейщик нам сказал на турецком:

- Тeşekkür ederim!

(спасибо)

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"