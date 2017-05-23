Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости
V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942). Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
Да! Турция не подходит для собак: последнюю собаку видели на территории Турции примерно 2000 лет назад во время строительства амфитеатра в Аспендосе. Римская империя. Сегодня Аспендос - одно из наиболее посещаемых туристических мест в Турции. Над главным входом - рядом с мраморными статуями императоров - барельеф собаки, как самого загадочного существа в этом регионе Азии. По преданию, все бродячие собаки, не выдержав жаркого климата (сегодня было +29) и невероятно теплой и комфортной воды в море, начали мигрировать на север от Анталии. Наиболее подходящей для жительства бродячих собак выявилась место в центральной части Восточной Европы на пересечении транспортных путей из Европы в Азию и из Скандинавских стран в страны Средиземноморского региона. Здесь бродячие собаки успешно начали размножаться, захватывая все новые ареалы для жизнедеятельности, покорив на сегодня даже крупные города. Многие ученые с удивлением отмечают, что именно эта область планеты Земля сейчас занята государством Украина.
На сегодня на территории Турции есть только один (!!!) экземпляр собаки. Ученые мира (были приглашены кинологи из Швейцарии, Германии и Австралии) определили, что это с_у_к_а породы Лабрадор. Особую пикантность этому открытию ученых придает то, что я - её владелец. Собаке в этом году исполняется 10 лет, она имеет 2 медали различных выставок. Что интересно, собака с удовольствием заходит в любые горные потоки пресной воды по самую шею и категорически не заходит в морскую воду.
Шутка, конечно. На самом деле, меня лично в Турции очень удивляет отношение к домашним питомцам. - нигде в мире Вы не увидите, чтобы напротив магазина "Все для домашних питомцев" были насыпаны целые горы (не шучу) корма для котов. Коты так престытились дармовым кормом, что уже даже его не едят (не шучу, лень делать фото). - в самом центре Анталии у начала главной достопримечательности - старого города времен Османской империи - примерно на 50 метров вдоль крепостной стеной выстроились цветные домики для котов. В каждом домике - один кот (кошка). - какая-то особая любовь к собакам. Я по началу с опаской относился к реакции соседей по нашему дому на факт наличия у меня собаки. Оказалось, что моя собака - лучший друг турецкого человека и каждый норовит ее погладить. - на нашей улице можно встретить примерно 4 собаки. Я не пойму даже, они бродячие или нет: чистые и ухоженные. Никого не трогают и их никто не трогает. Появляются из соседних дворов. Почти никогда не гавкают. - вход на территорию нашего дома - через калитку и домик консьержа (там установлен главный пункт круглосуточного видеонаблюдения за территорией). Всегда (!!!) у входа - миска с водой и миска с едой для соседских собак (моя собака иногда успевает при выходе что-то схватить из ПОЛНОЙ МИСКИ - там корм и куски лавашей, я ее жестко ругаю). - мне кажется, все эти собаки - стерилизованные. Во всяком случае у моей собаки сейчас "течка", я ее вывожу только на поводке и слежу строго. Периодически она встречает 1-2-3 друзей, они её долго нюхают и ощущение, что НЕ ЗНАЮТ, что с ней надо делать. Ну и слава Богу...
х х х Вчора був кумедний випадок. Я заїхав на АЗС заправитися. Колонка 2. Вибігло аж 2 співробітника. Махають руками, щоби я під"їхав... - One handred liras! Normal benzina, OK? - OK! (я все ж таки підійшов до колонки та перевірив, справа в тому, що "[i]лірас" та "літрас" звучить майже однаково[/i]).
Пішов із кредитною карткою А-Банку (Україна) розплачуватися. Все ОК. Повертаюся. Мою машину миють аж 3 співробітника: скло, мочалки, якась піна. Поруч в цей час зупинився туристичний автобус, який розвозить туристів по готелях, туристи вийшлі із автобуса і дивляться із подивом, як миють моє авто. Туристи - як я зрозумів - росіяни. Я стою, чекаю, поки помиють усі віна. Підходить шеф заправщиків і дуже із великим подивом дивиться на номери автівки. Дивляться і росяни. Я вголос - навмисно - кажу: "Украйна" (на турецький манер). Вони показуть на український прапор на номерному знаку та перепитують: - "Украйна"? - Украйна! - Цокають язиком. Я стою перед автівкою, на номери дивляться вже всі співробітники АЗС та всі росіяни (мають вигляд, наче вони їдуть із кладовща - із похорону, ну дуже сумні). Я кажу: - 2 200 кілометрів (англійською) Це вкликає нове цокання язком. (Росіяни роблять вигляд, що вони біля труни були ще 3 хвилини тОму, а а втобусі ще є сморід покійника, мовчать.) Я продовжую: - Украйна - Романія - Булгарія - Туркей! Головний перепитує: - Feribot? - No Feribot (паром), онлі хайвей. Головний дивиться на мене з недовірою: - 2 200 кілометрів драйвінг? - Йес, 2 200 км драйвінг, хайвєй - дірект фром Украйна! Ви би бачили обличчя співробітників АЗС... Росіяни мовчки заходили в автобус, наче із кладовища...
Coder написав:akurt Не варто ідеалізувати американську освіту. Не все там так добре. Там так само є зворотній бік медалі.
Якщо можна - з подробицями, що Ви мали на увазі, і про зворотній бік медалі: те, що 90 відсотків Нобелевських лауреатів ВЬОГО світу працюють професорами тих університетів, ділячись думками, ідеями із студентами, чи щось інше? Чи те, що в рейтингу університетів ВСЬОГО світу університети США займають ПЕРШУ сходинку і подальші, а не попав у рейтинг ЖОДЕН (ЖО-ДЕН) із українських? Чи те, що на території кампусів зазвичай 5 (п"ять) ресторанів із дешевим ЦІЛОДОБОВИМ харчуванням для студентів? Чи те, що при вході в університетський гуртожиток не сидить баба Таня у жупані - і взагалі нікого немає, кімнати на 1-2-3 студента із всіма "удобствами", в душовій кожної кімнати - наче у 4-х зірковому готелі, на поверсі кухня із повним комплектом посуду - в тому числі із одноразовим, працює поудомийка та навіть є паперові фільтри дла працюючої кавомашини? І ще на кожному поверсі стоіть потужний порохотяг? І ніхто ніхто ніхто ніхто не палить цигарок? Чи те, що у КОЖНОГО викладача кафедри є власний (!!!) кабінет для зустрічі та спілкуванням із стулентами? Чи те, що в аудиторії сидить (сам бачив) 450 (!!!) студенів, ніхто не пише конспекти: професор просто розказує ідею (!!!), потім дістає книгу в 450 сторінок, і говорить: "Ось цю книгу в мене вистачило розуму її написати, вона видана у 20-ти країнах світу, вам повинно вистачити розуму до наступного понеділка прочитати главу 1, а у вівторок буде контрольна письмова робота? Лекцію закінчено. Із запитаннями чекаю кожного дня із 14-00 до 18-00!" Питав у професора про зарплатню: 150 000 долярів на рік, питав у українського професора про зарплатню: 10 000 на місяць. Гривень. Чи те, що у студенів, які входяти до СНТ, є власні ключі від лабораторії і вони у будь-яку мить можуть зайти (мне водили навіть о 21-15) та включити устаткування, щоби перевірити ідею? Чи те, що на території кампусів - цілий парк і косулі (!!!) ходять як у нас кури? Чи те, що студенів по території та у місто возить студентский безкоштовний автобус? Чи те, що відразу після заінчення нормального уніерситету студент влаштовується на роботу за фахом із зарплатнею, яка йому дозволяє у першу ж зарплату купити власий новий автомобіль, а через 3 роки роботи - власну квартиру?
Що там на зворотньому боці медалі?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 тра, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поспішає переобратися на наступний термін, поки народ перебуває в націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії та поки погіршення економічних показників не обвалило рейтинги нинішнього уряду https://espreso.tv/article/2018/04/21/p ... ye_erdogan
Не читайте советских газет перед обедом: будет язва. Никакого такого "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії" я не наблюдаю. Во вторник, идя с рынка с полными кульками к парковке, видел между автомобилями одну курдскую или сирийскую беженку. Тихонько сидела на бордюре и жалобно смотрела на прохожих. Ей Богу, хотел дать пару лир (никогда не подаю нищим ни в какой стране мира), а тут аж захотелось дать, но не дал - все руки были очень заняты... Сегодня больше часа провел в одном банке с арабскими корнями: сам удивлялся, какие пачки денег люди достают (самая крупная купюра - 200 лир или 50 долларов). Самодостаточное богатое общество. Где-то читал, что по запасам золота - 10-ая строка в мире. К курдам отношения резко отрицательное, круче, чем в Украине - к донецко-луганским сепаратистам. Не потому, что курды косые-кривые-зеленые, а потому, что Всеобщая воинская повинность и КАЖДЫЙ турок провел в армии в зоне АТО 18 месяцев реально рискуя жизнью. Вот за это ОЧЕНЬ не любят. На выставке в субботу "ЕврАзия авиашоу -2018" с особой гордостью показывали и мне рассказывали - последнюю чисто турецкую новинку - мощный боевой вертолет самого нового поколения. Я смотрел его показательные выступления. Так вот турки гордились тем, что этот вертолет "АТАК" - их турецкий, самый новый, и именно он месяц назад был опробован при штурме курдского города - Африон, кажется, называется. Это была патриотическая гордость, а не "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії". Турки вот у меня спрашивали: - А что в самом деле в столице Украины средь бела дня чеченцы тиздят украинцев - ни одна су-ка, проезжая мимо, не остановилась, усрав-шись, чтобы защитить от чеченцев ОДНОГО, и это - от чеченов (в России их называют "Чёрные"), которые к тому же еще и держат для киевских лохов и фирмы, и супермаркеты, и торговые центры, собирая бабло к баблу от лохов? Я сказал, опустив глаза в асфальт: - НИ-ОД-НА.
Вот этого надо бояться.
Сегодня с приятелем делали 2 эксперимента: - вставил приятель карту Приватбанка в долларах США в банкомат с целью снять кэш. Банкомат ответил, что купюры только по 50 долларов и может выдать 40 листов по 50 долларов - 2 000 долларов. Приятель и снял 2000 долларов полтинниками. Я-то умный: говорю, ждем СМС-ку из Привата о снятии. Пришла. Списали 2040 долларов. 40 баксов уйдет из Привата на благо турецкого государства. - сегодня с тем же приятелем поиграли в турецкую государственную лотерею. Прикольно. Чуть не выиграли 1 000 лир. Короче - лотерея турецкая реально чисто государственная, о есть без обмана (как вы знаете, в Украине все лотереи принадлежат частным лицам - гражданам России, любые деньги сразу идут на покупку минометов против наших украинских парней в АТО). Так вот - стоит дешево билетик - 2 лиры (пачка молока 1 литр). Я купил 4 билетика. Соскреб пластик на экранчике - дядя-лотерейщик мне говорит: - Получите 2 лиры. Сразу выдает! Отлично! Стираю второй билетик - становлюсь умным - там выигрыш в цифрах - в лирах. Смотрю: 2 раза повторяется 100 и 100 - хлопаю в ладоши от радости и говорю: "Дядя, давай 100 лир!" (пять бутылок вина сухого можно купить). Дядя меня "обломал" - я аж обиделся: говорит: - Надо, чтобы 3 (три) раза повторилась цифра 100! - Я посмотерл на предыдущий билет - в самом деле - три раза цифра "2". У, хитрый мусульманин! - Сдираю пластик с третьего билета - ага, мусульманин, попался: 3 раза повторяется цифра "4" - гони 4 лиры - отдал мне. Тут приятель в азарт вошел - много ему нельзя покупать - только что полинял на 40 бакинских - покупает 1 билет за 2 лиры - сдирает покрытие - что вы думаете - я глазам не поверил - "1000" лир! Но только 2 раза! Он тогда покупает ещё за 2 лиры билетик и сразу выигрывает поощрительные 2 лиры! Вот так. Итого мы повеселились даже - я подарил турецкому государству 2 лиры и он подарил 2 лиры. Без обид! И что приятно: когда мы начали уходить, дядя-лотерейщик нам сказал на турецком: - Тeşekkür ederim! (спасибо)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"