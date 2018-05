Додано: Сер 02 тра, 2018 21:31

kalinavalera1 написав: А как ваш зверь будет в жару 45 градусов себя чувствовать ? У собак шубы меховые - в такую жару им тяжко. Могут и не пережить. Люблю собак. Но Турция мне кажется не подходит для собак? А как ваш зверь будет в жару 45 градусов себя чувствовать ? У собак шубы меховые - в такую жару им тяжко. Могут и не пережить. Люблю собак. Но Турция мне кажется не подходит для собак?

какая-то особая любовь к собакам.

Coder написав: akurt

Не варто ідеалізувати американську освіту. Не все там так добре. Там так само є зворотній бік медалі. американську освіту.Там так само є зворотній бік медалі.

Якщо можна - з подробицями

Да! Турция не подходит для собак: последнюю собаку видели на территории Турции примерно 2000 лет назад во время строительства амфитеатра в Аспендосе. Римская империя.Сегодня Аспендос - одно из наиболее посещаемых туристических мест в Турции.Над главным входом - рядом с мраморными статуями императоров - барельеф собаки, как самого загадочного существа в этом регионе Азии.По преданию, все бродячие собаки, не выдержав жаркого климата (сегодня было +29) и невероятно теплой и комфортной воды в море, начали мигрировать на север от Анталии.Наиболее подходящей для жительства бродячих собак выявилась место в центральной части Восточной Европы на пересечении транспортных путей из Европы в Азию и из Скандинавских стран в страны Средиземноморского региона.Здесь бродячие собаки успешно начали размножаться, захватывая все новые ареалы для жизнедеятельности, покорив на сегодня даже крупные города.Многие ученые с удивлением отмечают, что именно эта область планеты Земля сейчас занята государством Украина.На сегодня на территории Турции есть только один (!!!) экземпляр собаки.Ученые мира (были приглашены кинологи из Швейцарии, Германии и Австралии) определили, что это с_у_к_а породы Лабрадор.Особую пикантность этому открытию ученых придает то, что я - её владелец.Собаке в этом году исполняется 10 лет, она имеет 2 медали различных выставок.Что интересно, собака с удовольствием заходит в любые горные потоки пресной воды по самую шею и категорически не заходит в морскую воду.Шутка, конечно.На самом деле, меня лично в Турции очень удивляет отношение к домашним питомцам.- нигде в мире Вы не увидите, чтобы напротив магазина "Все для домашних питомцев" были насыпаны целые горы (не шучу) корма для котов. Коты так престытились дармовым кормом, что уже даже его не едят (не шучу, лень делать фото).- в самом центре Анталии у начала главной достопримечательности - старого города времен Османской империи - примерно на 50 метров вдоль крепостной стеной выстроились цветные домики для котов. В каждом домике - один кот (кошка).Я по началу с опаской относился к реакции соседей по нашему дому на факт наличия у меня собаки. Оказалось, что моя собака - лучший друг турецкого человека и каждый норовит ее погладить.- на нашей улице можно встретить примерно 4 собаки. Я не пойму даже, они бродячие или нет: чистые и ухоженные. Никого не трогают и их никто не трогает. Появляются из соседних дворов. Почти никогда не гавкают.- вход на территорию нашего дома - через калитку и домик консьержа (там установлен главный пункт круглосуточного видеонаблюдения за территорией). Всегда (!!!) у входа - миска с водой и миска с едой для соседских собак (моя собака иногда успевает при выходе что-то схватить из ПОЛНОЙ МИСКИ - там корм и куски лавашей, я ее жестко ругаю).- мне кажется, все эти собаки - стерилизованные. Во всяком случае у моей собаки сейчас "течка", я ее вывожу только на поводке и слежу строго. Периодически она встречает 1-2-3 друзей, они её долго нюхают и ощущение, что НЕ ЗНАЮТ, что с ней надо делать.Ну и слава Богу...х х хЯ заїхав на АЗС заправитися. Колонка 2. Вибігло аж 2 співробітника. Махають руками, щоби я під"їхав...- One handred liras! Normal benzina, OK?- OK! (я все ж таки підійшов до колонки та перевірив, справа в тому, що "[i]лірас" та "літрас" звучить майже однаково[/i]).Пішов із кредитною карткою А-Банку (Україна) розплачуватися. Все ОК.Повертаюся. Мою машину миють аж 3 співробітника: скло, мочалки, якась піна. Поруч в цей час зупинився туристичний автобус, який розвозить туристів по готелях, туристи вийшлі із автобуса і дивляться із подивом, як миють моє авто. Туристи - як я зрозумів - росіяни.Я стою, чекаю, поки помиють усі віна. Підходить шеф заправщиків і дуже із великим подивом дивиться на номери автівки. Дивляться і росяни.Я вголос -- кажу: "" (на турецький манер).Вони показуть на український прапор на номерному знаку та перепитують:- "Украйна"?- Цокають язиком. Я стою перед автівкою, на номери дивляться вже всі співробітники АЗС та всі росіяни (мають вигляд, наче вони їдуть із кладовща - із похорону, ну дуже сумні).Я кажу:- 2 200 кілометрів (англійською)Це вкликає нове цокання язком.(Росіяни роблять вигляд, що вони біля труни були ще 3 хвилини тОму, а а втобусі ще є сморід покійника, мовчать.)Я продовжую:- Украйна - Романія - Булгарія - Туркей!Головний перепитує:- Feribot?- No Feribot (паром), онлі хайвей.Головний дивиться на мене з недовірою:- 2 200 кілометрів- Йес, 2 200 км драйвінг, хайвєй - дірект фром Украйна!Ви би бачили обличчя співробітників АЗС... Росіяни мовчки заходили в автобус, наче із кладовища..., що Ви мали на увазі, і про зворотній бік медалі: те, що 90 відсотків Нобелевських лауреатів ВЬОГО світу працюють професорами тих університетів, ділячись думками, ідеями із студентами, чи щось інше?Чи те, що в рейтингу університетівуніверситети США займають ПЕРШУ сходинку і подальші, а не попав у рейтинг ЖОДЕН (ЖО-ДЕН) із українських?Чи те, що на території кампусів зазвичай 5 (п"ять) ресторанів із дешевим ЦІЛОДОБОВИМ харчуванням для студентів?Чи те, що при вході в університетський гуртожиток не сидить баба Таня у жупані - і взагалі нікого немає, кімнати на 1-2-3 студента із всіма "удобствами", в душовій кожної кімнати - наче у 4-х зірковому готелі, на поверсі кухня із повним комплектом посуду - в тому числі із одноразовим, працює поудомийка та навіть є паперові фільтри дла працюючої кавомашини? І ще на кожному поверсі стоіть потужний порохотяг? І ніхто ніхто ніхто ніхто не палить цигарок?Чи те, що у КОЖНОГО викладача кафедри є власний (!!!) кабінет для зустрічі та спілкуванням із стулентами?Чи те, що в аудиторії сидить (сам бачив) 450 (!!!) студенів, ніхто не пише конспекти: професор просто розказує(!!!), потім дістає книгу в 450 сторінок, і говорить: "Ось цю книгу, вона видана у 20-ти країнах світу, вам повинноа у вівторок буде контрольна письмова робота? Лекцію закінчено. Із запитаннями чекаю кожного дня із 14-00 до 18-00!"Питав у професора про зарплатню: 150 000 долярів на рік, питав у українського професора про зарплатню: 10 000 на місяць. Гривень.Чи те, що у студенів, які входяти до СНТ,і вони у будь-яку мить можуть зайти (мне водили навіть о 21-15) та включити устаткування, щоби перевірити ідею?Чи те, що на території кампусів - цілий парк і(!!!) ходять як у нас кури?Чи те, що студенів по території та у місто возить студентскийавтобус?Чи те, що відразу після заінчення нормального уніерситету студент влаштовується на роботу за фахом із зарплатнею, яка йому дозволяє у першу ж зарплату купити власий новий автомобіль, а через 3 роки роботи - власну квартиру?