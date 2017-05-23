Додано: Чет 03 тра, 2018 08:53

Coder написав: Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.

І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно. Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.

пишаюся

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Coder написав:

Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.

І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно. Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.

На 90 відсотків викладачі (турки за національністю) закінчили університети у Великій Британії.

Дякую пануза докладну інформацію про те, як гине система університетської освіти в США.Особливо це добре видно з форзацу книжки у 300 сторінок.Я думаю, що у найближчі 50 років він отримає надію подивитися на те власними учима.Дякую, що мої знання про те, що університети США запросили для себе на роботу 90 !!!! відсотків лауреатів Нобелевської премії все ж такиЦе дійсно жахливо, коли 70 відсотків студентів СШАна навчання.Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків).Я особисто знайомий із студентом із Індії - закінчує 4-курс University of California - він приїхав з Індії й серпні 2014 року і навчається за кредитом на 20 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) років, який для нього оформив його дядько, який мешкає в Los Angeles.Це дійсно жахливо. Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))Тут приємна несподіванка: ми можемо дати пораду, куди поступати дитині.Достатньо відкрити сайт vstup.info та ознайомитися із результатами прийому в 2017 році.ЦЕ ІНТЕРЕСНІШЕ, НІЖ ХОДИТИ НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ТА БІЛЬШ ІНФОРМАТИВНОБеру просто так, навмання:(перша цифра - реально зараховано, друга - ліцензований обсяг)Спеціальність: 032 Історія та археологія/50Спеціальність: 035 Філологія30 (!!!!, що у 2015 році дав пораду (ледве вмовив) батькам знайомої випускниці "поступити" саме на таку спеціальність - на сьогодні дівчина вчиться на 3-му курсі, САМЕ ЗАРАЗ САМЕ В ЦІ ДНІ подорожує Німеччиною та Францією (ледве вмовив у 2015 році оформити закордонний паспорт), має на сьогодні - студентка 3-го курсу - дуже високоплачувану роботу, бо на сьогодні всі спекулянти-продавці металу для металочерепиці та шурупів для гіпсокартону хочуть, щоб сайти їх фірм "Купи-продай китайське" не виглядали БЕЗГРАМОТНИМИ, як тексти декого із форумчан).Ідемо далі:Спеціальність: 052 Політологія/30університет України"[/b]Спеціальність: 071 Облік і оподаткування/25 (6!!!!!!!)Спеціальність: 022 Дизайн 24/40Спеціальність:/10 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!!(освітня програма: Обладнання деревообробного виробництва)Спеціальність: 131/15 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!!(освітня програма: Машини і обладнання лісового комплексу)Спеціальність: 101 Екологія/25Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки/25Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 10/10 (всі – Державне замовлення) більше ніж 10 місць держамовлення ніхто не зайняв. Тобто погодилися вчитися ТІЛЬКІ безкоштовно.Можна так само відкрити будь-який університет в будь якому КРУПНОМУ місці України - я подивився Дніпро - просто жах: на місця державного замовлення за ПРОФІЛЕМ університету НЕДОБІР за всіма (!!!!!!) спеціальностями. У групи зараховано по 3 (три)- 5 (п"ять) студентів.ТРИ-П"ЯТЬ! Студентів у групі!!!Дуже-дуже -дуже буде інтересно, що виберете.Вчора ввечері, сидячі на балконі свого будинка із келихом червоного сухого, спілкувався просто телефоном із доцентом Національного університету: 66 років, на кафедрі 3 (три) викладача за дисциплінами кафедри (об"єднали із іншою кафедрою, де весь контингент - пенсіонери, у минулому завідувач кафедри від того горя, що позбувся посади та кабінета, п"є ПРЯМО В УНІВЕРСИТЕТІ ПРЯМО НА КАФЕДРІ): 67 років, 68 років. Ректору 69 років. Одному доценту - 58, але хворий на рак, на роботі буває зрідка (. Побажаю здоров"я, я його знаю років 20 - гарний хлопець, дуже йому допомогло лікування в Обласному психоневрологічному диспансері років з 10 тому, після цього навіть оженився. Зараз, правда вже розійшовся із черговою жінкою. Між іншим - дійсно гарний викладач).Кафедра "Будівлі": штатне навантаження на 1,5 (півтори) ставки, тому об"єднали 3 (ТРИ!!!) кафедри разом.Кафедру очолює ("В.О.") тендітна жіночка 30 років - знаний фахівець у будівництві.Так що те, яку спеціальність обере дитина- то сама інтересна річ буде через 8 років.Спеціально дізнавася: у Турції дуже потужні універистети із класним штатом фахівців.Спеціально для форумчан незвична річ на тему освіти:Це - шкільний мікроавтобус міста із населенням у 2 000 000 мешканів.Зранку такі мікроавтобуси "снують" як мурахи - вони під"їзджають ДО КОЖНОГО (!!!) будинка та забирають від кожного будинка КОЖНОГО школяра особисто і доставляють до дверей школи.Наголошую: це не сільські Шкільні автобуси, це мікроавтобуси, які їздять як мурахи зранку по всьому місту із населенням у 2 000 000 мешканців і забирають ОСОБИСТО (!!!) кожу дитину від кожного будинка, де вона мешкає, потім - після школи - ОСОБИСТО підвозять до КОЖНОГО будинка.Фото сьогодні зранку.Гуляв із собакою та насолоджувався.Квітне гранат.Сезон гранатів - жовтень-листопад-грудень. Будуть у продіжі по 1 (одна) лірі - це 6,50 гривень.Квітнуть гібіскуси...Збираємося на море...Гуляючи із собакою, підійшов до нового спортивного майданчика для міні-футбола.Знайомий турок-будівельник спитав:- Чи дійсно третього - з затриманих - фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова –а обрали йому нічний домашній арешт?- Дійсно. У нас самий гуманний суд у світі: якщо Вас серед білого дня просто на вулиці побили так, що поламані і щелепиі, я кістки, то вбивцю-гвалтівника-злочинця просто відпускають курити вдома кальян.- Круто!