Додано: Чет 03 тра, 2018 08:53

Coder написав: Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.

І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно . Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.

пишаюся

лісотехнічний

3

6

відкрили нову спеціальність:

на якій мові

Coder написав:

Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.

І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно. Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років,І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.

На 90 відсотків викладачі (турки за національністю) закінчили університети у Великій Британії.

особисто

я завжди все знаю точно

Дякую пануза докладну інформацію про те, як гине система університетської освіти в США.Особливо це добре видно з форзацу книжки у 300 сторінок.Я думаю, що у найближчі 50 років він отримає надію подивитися на те власними учима.Дякую, що мої знання про те, що університети США запросили для себе на роботу 90 !!!! відсотків лауреатів Нобелевської премії все ж такиЦе дійсно жахливо, коли 70 відсотків студентів СШАна навчання.Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків).Я особисто знайомий із студентом із Індії - закінчує 4-курс University of California - він приїхав з Індії й серпні 2014 року і навчається за кредитом на 20 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) років, який для нього оформив його дядько, який мешкає в Los Angeles.Це дійсно жахливо. Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))Тут приємна несподіванка: ми можемо дати пораду, куди поступати дитині.Достатньо відкрити сайт vstup.info та ознайомитися із результатами прийому в 2017 році.ЦЕ ІНТЕРЕСНІШЕ, НІЖ ХОДИТИ НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ТА БІЛЬШ ІНФОРМАТИВНОБеру просто так, навмання:(перша цифра - реально зараховано, друга - ліцензований обсяг)Спеціальність: 032 Історія та археологія/50Спеціальність: 035 Філологія30 (!!!!, що у 2015 році дав пораду (ледве вмовив) батькам знайомої випускниці "поступити" саме на таку спеціальність - на сьогодні дівчина вчиться на 3-му курсі, САМЕ ЗАРАЗ САМЕ В ЦІ ДНІ подорожує Німеччиною та Францією (ледве вмовив у 2015 році оформити закордонний паспорт), має на сьогодні - студентка 3-го курсу - дуже високоплачувану роботу, бо на сьогодні всі спекулянти-продавці металу для металочерепиці та шурупів для гіпсокартону хочуть, щоб сайти їх фірм "Купи-продай китайське" не виглядали БЕЗГРАМОТНИМИ, як тексти декого із форумчан).Ідемо далі:Спеціальність: 052 Політологія/30Спеціальність: 071 Облік і оподаткування/25 (6!!!!!!!)Спеціальність: 022 Дизайн 24/40Спеціальність:/10 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!!(освітня програма: Обладнання деревообробного виробництва)Спеціальність: 131/15 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!!(освітня програма: Машини і обладнання лісового комплексу)Спеціальність: 101 Екологія/25Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки/25Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 10/10 (всі – Державне замовлення) більше ніж 10 місць держамовлення ніхто не зайняв. Тобто погодилися вчитися ТІЛЬКІ безкоштовно.Можна так само відкрити дані по будь-якому університету в будь якому КРУПНОМУ місті України - я подивився Дніпро - просто жах: на місця державного замовлення за ПРОФІЛЕМ університету НЕДОБІР за всіма (!!!!!!) спеціальностями. У групи зараховано по 3 (три)- 5 (п"ять) студентів.ТРИ-П"ЯТЬ! Студентів у групі!!!В одному із Національних технічних університетів, який має профіль зовсім не автомобільний і з автомобілями ніяк (!!!) не пов"язаний,Спеціальність – 274 Автомобільний транспортОсвітня програма –Ну те, що Україна - один із самих потужних виробників автомобілів у світі - всі знайомі.Пікантності ситуації додає те, що на профільній кафедрі і взагалі в університеті є тільки 1 () викладач за базовою освітою за тим напрямом підготовки. О_ДИН.І той не має власного автомобіля.Результати прийому у 2017:Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування/місць 50, держамовлення - 12. (недобір на місця держамовлення)Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма: Автомобільні дороги і аеродроми) зараховано 2 (ДВА)!!!, обсяг прийому - 30, місць держамовлення - 8. (Недобір на місця державного замовлення).Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (освітня програма: Автомобілі та автомобільне господарство) зараховано 10+1 (одне дурненьке погодилося на "контракт"), місць - 50 (для тих, хто не в темі: це авторитетні професори доводили у Міносвіти для отримання ліцензії, була купа нарад, узгоджень, підписів, печаток, що нова спеціальність - дуже потрібна, в чергу будуть вступники. Переписка та узгодження з Міносвіти про відкриття такої нової необхідної спеціальності велася 10 (десять) років). Місць держамовлення - 10. Слава Богу, план по місцях держамовлення виконали: бути в Україні мільйонам автомобілів!Студенти навчаються на самому новітньому автомобільному обладнанні:Зверніть увагу,написано назву "робочого місця" для студента - нагадую - тоуніверситет і то НОВА спеціальність.Це прототип двигуна для автомобіля випускуроку - створено двома лаборантами із середньоїю освітою із того, що знайшли списаного в гаражі університету.Я, може, помиляюся, але то двигун від автомобіля ГАЗ-53 (советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль, серийно выпускавшийся Горьковским автозаводом в—1993 годах.)Дуже-дуже -дуже буде інтересно, що виберете.Хочеться, щоби "віддали у хороші руки".Вчора ввечері, сидячі на балконі свого будинка із келихом червоного сухого, спілкувався просто телефоном із доцентом Національного університету: 66 років, на кафедрі 3 (три) викладача за дисциплінами кафедри (об"єднали із іншою кафедрою, де весь контингент - пенсіонери, у минулому завідувач кафедри від того горя, що позбувся посади та кабінета, натурально, п"є ПРЯМО В УНІВЕРСИТЕТІ ПРЯМО НА КАФЕДРІ - не жартую, п"є моцно!): 67 років, 68 років. Ректору 69 років. Одному доценту - 58, але хворий на дуже-дуже саму нехорошу хворобу, перехрещуся, на роботі буває зрідка (. Побажаю здоров"я, я його знаю років 20 - гарний хлопець, - дійсно гарний викладач).Кафедра "Будівлі": штатне навантаження на 1,5 (півтори) ставки, тому об"єднали 3 (ТРИ!!!) кафедри разом із новою назвою (щоби ніхто не здогадався, чим ніби-то займаються).Кафедру очолює ("В.О.") тендітна жіночка 30 років - знаний фахівець у будівництві.Так що те, яку спеціальність обере дитина- то сама інтересна річ буде через 8 років.Спеціально дізнавася: у Турції дуже потужні університети із класним штатом фахівців.Спеціально для форумчан незвична річ на тему освіти:Це - шкільний мікроавтобус міста із населенням у 2 000 000 мешканів.Зранку такі мікроавтобуси "снують" як мурахи - вони під"їзджають ДО КОЖНОГО (!!!) будинка та забирають від кожного будинка КОЖНОГО школяраі доставляють до дверей школи.Наголошую: це не сільські Шкільні автобуси, це мікроавтобуси, які їздять як мурахи зранку по всьому місту із населенням у 2 000 000 мешканців і забирають ОСОБИСТО (!!!) кожу дитину від кожного будинка, де вона мешкає, потім - після школи - ОСОБИСТО підвозять до КОЖНОГО будинка.Фото сьогодні зранку.Гуляв із собакою та насолоджувався.Квітне гранат.Сезон гранатів - жовтень-листопад-грудень. Будуть у продажу по 1 (одна) лірі - це 6,50 гривень.Квітнуть гібіскуси...Збираємося на море...Гуляючи із собакою, підійшов до нового спортивного майданчика для міні-футбола.Зверніть увагу: будують не новий притон для гравців у рулетку - про те писав нам пан, а новий майданчик для міні-футболу.Знайомий турок-будівельник зранку спитав:- Чи дійсно третього - з затриманих - фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова –а обрали йому нічний домашній арешт?- Дійсно. У нас самий гуманний суд у світі: якщо Вас серед білого дня просто на вулиці просто в столиці чи не в столиці побили так, що поламані і щелепи, і кістки, або просто застрелили, то вбивцю-гвалтівника-злочинця просто- Круто!Спеціально для, який дуже опікується виборами пана Ердогана в президенти.Повідомляю ТОЧНІ -- розцінки, за якими Вам напишуть статтю на БУДЬ-ЯКУ тему. Відповідь надіслана професіоналом:"За статью 2500 символов я получаю 50 гривен (украинский и русский языки)".Хто не "в темі": 2 500 символів - це 1 (одна) сторінка шрифт Times new roman, формат шрифта 14 (крупний).Діапазон тем статті (людина пише вдома, за 50 гривень сторінка напише вам будь-що, навіть про констукцію костюма космонавта, пересилає текст після оплати електронною поштою):- від технології укладання паркету, виборів Президента Турції та вирощування кроликів до проблем сексуальної революції в умовах "Дальнего Востока" та "Крайнего Севера".Можете дати замовлення, я передам.