Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости
V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942). Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
kalinavalera1 написав:А как ваш зверь будет в жару 45 градусов себя чувствовать ? У собак шубы меховые - в такую жару им тяжко. Могут и не пережить. Люблю собак. Но Турция мне кажется не подходит для собак?
Да! Турция не подходит для собак: последнюю собаку видели на территории Турции примерно 2000 лет назад во время строительства амфитеатра в Аспендосе. Римская империя. Сегодня Аспендос - одно из наиболее посещаемых туристических мест в Турции. Над главным входом - рядом с мраморными статуями императоров - барельеф собаки, как самого загадочного существа в этом регионе Азии. По преданию, все бродячие собаки, не выдержав жаркого климата (сегодня было +29) и невероятно теплой и комфортной воды в море, начали мигрировать на север от Анталии. Наиболее подходящей для жительства бродячих собак выявилась место в центральной части Восточной Европы на пересечении транспортных путей из Европы в Азию и из Скандинавских стран в страны Средиземноморского региона. Здесь бродячие собаки успешно начали размножаться, захватывая все новые ареалы для жизнедеятельности, покорив на сегодня даже крупные города. Многие ученые с удивлением отмечают, что именно эта область планеты Земля сейчас занята государством Украина.
На сегодня на территории Турции есть только один (!!!) экземпляр собаки. Ученые мира (были приглашены кинологи из Швейцарии, Германии и Австралии) определили, что это с_у_к_а породы Лабрадор. Особую пикантность этому открытию ученых придает то, что я - её владелец. Собаке в этом году исполняется 10 лет, она имеет 2 медали различных выставок. Что интересно, собака с удовольствием заходит в любые горные потоки пресной воды по самую шею и категорически не заходит в морскую воду.
Шутка, конечно. На самом деле, меня лично в Турции очень удивляет отношение к домашним питомцам. - нигде в мире Вы не увидите, чтобы напротив магазина "Все для домашних питомцев" были насыпаны целые горы (не шучу) корма для котов. Коты так престытились дармовым кормом, что уже даже его не едят (не шучу, лень делать фото). - в самом центре Анталии у начала главной достопримечательности - старого города времен Османской империи - примерно на 50 метров вдоль крепостной стеной выстроились цветные домики для котов. В каждом домике - один кот (кошка). - какая-то особая любовь к собакам. Я по началу с опаской относился к реакции соседей по нашему дому на факт наличия у меня собаки. Оказалось, что моя собака - лучший друг турецкого человека и каждый норовит ее погладить. - на нашей улице можно встретить примерно 4 собаки. Я не пойму даже, они бродячие или нет: чистые и ухоженные. Никого не трогают и их никто не трогает. Появляются из соседних дворов. Почти никогда не гавкают. - вход на территорию нашего дома - через калитку и домик консьержа (там установлен главный пункт круглосуточного видеонаблюдения за территорией). Всегда (!!!) у входа - миска с водой и миска с едой для соседских собак (моя собака иногда успевает при выходе что-то схватить из ПОЛНОЙ МИСКИ - там корм и куски лавашей, я ее жестко ругаю). - мне кажется, все эти собаки - стерилизованные. Во всяком случае у моей собаки сейчас "течка", я ее вывожу только на поводке и слежу строго. Периодически она встречает 1-2-3 друзей, они её долго нюхают и ощущение, что НЕ ЗНАЮТ, что с ней надо делать. Ну и слава Богу...
х х х Вчора був кумедний випадок. Я заїхав на АЗС заправитися. Колонка 2. Вибігло аж 2 співробітника. Махають руками, щоби я під"їхав... - One handred liras! Normal benzina, OK? - OK! (я все ж таки підійшов до колонки та перевірив, справа в тому, що "[i]лірас" та "літрас" звучить майже однаково[/i]).
Пішов із кредитною карткою А-Банку (Україна) розплачуватися. Все ОК. Повертаюся. Мою машину миють аж 3 співробітника: скло, мочалки, якась піна. Поруч в цей час зупинився туристичний автобус, який розвозить туристів по готелях, туристи вийшлі із автобуса і дивляться із подивом, як миють моє авто. Туристи - як я зрозумів - росіяни. Я стою, чекаю, поки помиють усі віна. Підходить шеф заправщиків і дуже із великим подивом дивиться на номери автівки. Дивляться і росяни. Я вголос - навмисно - кажу: "Украйна" (на турецький манер). Вони показуть на український прапор на номерному знаку та перепитують: - "Украйна"? - Украйна! - Цокають язиком. Я стою перед автівкою, на номери дивляться вже всі співробітники АЗС та всі росіяни (мають вигляд, наче вони їдуть із кладовща - із похорону, ну дуже сумні). Я кажу: - 2 200 кілометрів (англійською) Це вкликає нове цокання язком. (Росіяни роблять вигляд, що вони біля труни були ще 3 хвилини тОму, а а втобусі ще є сморід покійника, мовчать.) Я продовжую: - Украйна - Романія - Булгарія - Туркей! Головний перепитує: - Feribot? - No Feribot (паром), онлі хайвей. Головний дивиться на мене з недовірою: - 2 200 кілометрів драйвінг? - Йес, 2 200 км драйвінг, хайвєй - дірект фром Украйна! Ви би бачили обличчя співробітників АЗС... Росіяни мовчки заходили в автобус, наче із кладовища...
Coder написав:akurt Не варто ідеалізувати американську освіту. Не все там так добре. Там так само є зворотній бік медалі.
Якщо можна - з подробицями, що Ви мали на увазі, і про зворотній бік медалі: те, що 90 відсотків Нобелевських лауреатів ВЬОГО світу працюють професорами тих університетів, ділячись думками, ідеями із студентами, чи щось інше? Чи те, що в рейтингу університетів ВСЬОГО світу університети США займають ПЕРШУ сходинку і подальші, а не попав у рейтинг ЖОДЕН (ЖО-ДЕН) із українських? Чи те, що на території кампусів зазвичай 5 (п"ять) ресторанів із дешевим ЦІЛОДОБОВИМ харчуванням для студентів? Чи те, що при вході в університетський гуртожиток не сидить баба Таня у жупані - і взагалі нікого немає, кімнати на 1-2-3 студента із всіма "удобствами", в душовій кожної кімнати - наче у 4-х зірковому готелі, на поверсі кухня із повним комплектом посуду - в тому числі із одноразовим, працює поудомийка та навіть є паперові фільтри дла працюючої кавомашини? І ще на кожному поверсі стоіть потужний порохотяг? І ніхто ніхто ніхто ніхто не палить цигарок? Чи те, що у КОЖНОГО викладача кафедри є власний (!!!) кабінет для зустрічі та спілкуванням із стулентами? Чи те, що в аудиторії сидить (сам бачив) 450 (!!!) студенів, ніхто не пише конспекти: професор просто розказує ідею (!!!), потім дістає книгу в 450 сторінок, і говорить: "Ось цю книгу в мене вистачило розуму її написати, вона видана у 20-ти країнах світу, вам повинно вистачити розуму до наступного понеділка прочитати главу 1, а у вівторок буде контрольна письмова робота? Лекцію закінчено. Із запитаннями чекаю кожного дня із 14-00 до 18-00!" Питав у професора про зарплатню: 150 000 долярів на рік, питав у українського професора про зарплатню: 10 000 на місяць. Гривень. Чи те, що у студенів, які входяти до СНТ, є власні ключі від лабораторії і вони у будь-яку мить можуть зайти (мне водили навіть о 21-15) та включити устаткування, щоби перевірити ідею? Чи те, що на території кампусів - цілий парк і косулі (!!!) ходять як у нас кури? Чи те, що студенів по території та у місто возить студентский безкоштовний автобус? Чи те, що відразу після заінчення нормального уніерситету студент влаштовується на роботу за фахом із зарплатнею, яка йому дозволяє у першу ж зарплату купити власий новий автомобіль, а через 3 роки роботи - власну квартиру?
Що там на зворотньому боці медалі?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 тра, 2018 23:02, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поспішає переобратися на наступний термін, поки народ перебуває в націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії та поки погіршення економічних показників не обвалило рейтинги нинішнього уряду https://espreso.tv/article/2018/04/21/p ... ye_erdogan
Не читайте советских газет перед обедом: будет язва. Никакого такого "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії" я не наблюдаю. Во вторник, идя с рынка с полными кульками к парковке, видел между автомобилями одну курдскую или сирийскую беженку. Тихонько сидела на бордюре и жалобно смотрела на прохожих. Ей Богу, хотел дать пару лир (никогда не подаю нищим ни в какой стране мира), а тут аж захотелось дать, но не дал - все руки были очень заняты... Сегодня больше часа провел в одном банке с арабскими корнями: сам удивлялся, какие пачки денег люди достают (самая крупная купюра - 200 лир или 50 долларов). Самодостаточное богатое общество. Где-то читал, что по запасам золота - 10-ая строка в мире. К курдам отношения резко отрицательное, круче, чем в Украине - к донецко-луганским сепаратистам. Не потому, что курды косые-кривые-зеленые, а потому, что Всеобщая воинская повинность и КАЖДЫЙ турок провел в армии в зоне АТО 18 месяцев реально рискуя жизнью. Вот за это ОЧЕНЬ не любят. На выставке в субботу "ЕврАзия авиашоу -2018" с особой гордостью показывали и мне рассказывали - последнюю чисто турецкую новинку - мощный боевой вертолет самого нового поколения. Я смотрел его показательные выступления. Так вот турки гордились тем, что этот вертолет "АТАК" - их турецкий, самый новый, и именно он месяц назад был опробован при штурме курдского города - Африон, кажется, называется. Это была патриотическая гордость, а не "націоналістичному піднесенні через антикурдську кампанію в Сирії". Турки вот у меня спрашивали: - А что в самом деле в столице Украины средь бела дня чеченцы тиздят украинцев - ни одна су-ка, проезжая мимо, не остановилась, усрав-шись, чтобы защитить от чеченцев ОДНОГО, и это - от чеченов (в России их называют "Чёрные"), которые к тому же еще и держат для киевских лохов и фирмы, и супермаркеты, и торговые центры, собирая бабло к баблу от лохов? Я сказал, опустив глаза в асфальт: - НИ-ОД-НА. Турки дальше спрашивают: - А правда, що ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, поранили під час бійки у центрі країни? - Правда! Сьогодні ввечері до відділення хірургії обласної клінічної лікарні від будинку 59/5 на вулиці Константинівській госпіталізовано чоловіка, 1989 р.н." - Странные какие-то эти украинцы: их массово тиздят средь бела дня, прямо в центре города, столиц и сёл, а они нам рассказывают про "плохого такого-сякого Эрдогана"... - Да, средь бела дня и прямо в столице: "...під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину та застосували газовий балончик. Нині його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу"... - Странные какие-то эти украинцы: их массово тиздят средь бела дня, прямо в центре города, столиц и сёл, а они нам рассказывают про "плохого такого-сякого Эрдогана"...
Сегодня с приятелем делали 2 эксперимента: - вставил приятель карту Приватбанка в долларах США в банкомат с целью снять кэш. Банкомат ответил, что купюры только по 50 долларов и может выдать 40 листов по 50 долларов - 2 000 долларов. Приятель и снял 2000 долларов полтинниками. Я-то умный: говорю, ждем СМС-ку из Привата о снятии. Пришла. Списали 2040 долларов. 40 баксов уйдет из Привата на благо турецкого государства. - сегодня с тем же приятелем поиграли в турецкую государственную лотерею. Прикольно. Чуть не выиграли 1 000 лир. Короче - лотерея турецкая реально чисто государственная, о есть без обмана (как вы знаете, в Украине все лотереи принадлежат частным лицам - гражданам России, любые деньги сразу идут на покупку минометов против наших украинских парней в АТО). Так вот - стоит дешево билетик - 2 лиры (пачка молока 1 литр). Я купил 4 билетика. Соскреб пластик на экранчике - дядя-лотерейщик мне говорит: - Получите 2 лиры. Сразу выдает! Отлично! Стираю второй билетик - становлюсь умным - там выигрыш в цифрах - в лирах. Смотрю: 2 раза повторяется 100 и 100 - хлопаю в ладоши от радости и говорю: "Дядя, давай 100 лир!" (пять бутылок вина сухого можно купить). Дядя меня "обломал" - я аж обиделся: говорит: - Надо, чтобы 3 (три) раза повторилась цифра 100! - Я посмотерл на предыдущий билет - в самом деле - три раза цифра "2". У, хитрый мусульманин! - Сдираю пластик с третьего билета - ага, мусульманин, попался: 3 раза повторяется цифра "4" - гони 4 лиры - отдал мне. Тут приятель в азарт вошел - много ему нельзя покупать - только что полинял на 40 бакинских - покупает 1 билет за 2 лиры - сдирает покрытие - что вы думаете - я глазам не поверил - "1000" лир! Но только 2 раза! Он тогда покупает ещё за 2 лиры билетик и сразу выигрывает поощрительные 2 лиры! Вот так. Итого мы повеселились даже - я подарил турецкому государству 2 лиры и он подарил 2 лиры. Без обид! И что приятно: когда мы начали уходить, дядя-лотерейщик нам сказал на турецком: - Тeşekkür ederim! (спасибо)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
kalinavalera1 в предыдущих сообщениях пана Акурта были фото симпатичного лабрадора. Как я поняла, его питомца. Если это не так, заранее извиняюсь. Обожаю лабрадоров и рада, что их все больше и больше. Вот только в жару тяжело им, наверное, ведь это крупные собаки с густой, хоть и короткой, шерстью.
Кстати, а у меня чихуахуа, девочка:) даже щеночки недавно были:
Сообщение ваше прочла, спасибо! Пока не могу написать вам в личку, правила форума не позволяют, но как только "порог повидомлень" будет пройден, обязательно отвечу!
Я Вам навів посилання на книжку, там 302 сторінки подробиць, і ще 10 сторінок дрібним шрифтом посилань на додаткову літературу. Я фізично не зможу тут її всю переписати, тому й просто порадив Вам її прочитати.
Там є табличка з Нобелівськими лауреатами. Дійсно, з 353 з 394 походять з США, що складає 89.59%. У Вас діти вже закінчили виші, тому Ви можете жити минулим. Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання.
В книзі також розглянуто механізм складання рейтингів. Проблема в тому, що рейтинг немає нічого спільного із знаннями і навичками, з якими в світ виходять студенти. А в світі трапляються дивні речі - 96% викладачів коледжів в США вважають, що випускники мають все необхідні знання і навички для того, щоб працювати за фахом. В той самий час, лише 11% керівників компаній з ними погоджуються. 96 і 11!
Інфраструктура - це чудово, але що спільного вона має із отриманням знань? Її ціна - це кредитні кошти. Загальна сума приватних кредитів на вищу освіту з 1997 по 2007 рік зросла з 2.5 млрд доларів до 17 млрд доларів. Кредитами користуються ~70% студентів. Середня заборгованість на виході з коледжу - $28400. Загальна сума боргів по кредитам студентів (навчання + споживчі) на 2003 рік складала 250 млрд. доларів, на 2013 - майже 1 трлн. доларів. За такі гроші, звичайно, можна і безкоштовний автобус запустити, і гуртожитки хороші побудувати, і багато чого ще, але як це допомагає отримувати знання?
akurt написав:Чи те, що відразу після заінчення нормального уніерситету студент влаштовується на роботу за фахом із зарплатнею, яка йому дозволяє у першу ж зарплату купити власий новий автомобіль, а через 3 роки роботи - власну квартиру?
Я про це також написав, "відразу" це вдається максимум 20% випускників. Та й щодо нового авто/квартири за 3 роки є багато питань.
akurt написав:Що там на зворотньому боці медалі?
На зворотньому боці медалі - 80% випускників, що залишились. Мине рік після закінчення коледжу і ситуація трішки покращиться. В 2014 році вона стала приблизно такою: - безробітними залишились лише 8.5% - роботу з частковою зайнятістю знайшли 16.8% - менше 40% отримали роботу з рівнем ЗП молодшого спеціаліста ($45K на рік), тобто з новим авто декілька зарплат потрібно було почекати - 44% знайшли роботу, яка формально не вимагає вищої освіти (barman bachelor, barista bachelor, оператори кол-центрів і т. ін), п'ята частина цієї групи отримали роботу з рівнем доходу $25К на рік або менше. Джерело
Я вже не говорю про "дрібниці" як-то подвоєння кількості самогубств серед студентів коледжів з 2007 по 2015 рік.
"А в остальном, прекрасная маркиза..."
Отже, підсумуємо. Мені тут раніше дорікали, що я дивлюся на життя в Україні через рожеві окуляри/вікно свого автомобіля. Власне, я декілька разів повторив, що я не спростовую і не ігнорую проблеми, які в нас присутні. Я просто хочу більше говорити про дійсно хороші речі, які в нас відбуваються. Це назвали "окозамилюванням".
Власне розглядати освіту США з призми МІТ, Стенфорду, Ліги плюща (та/або ІТ-шні спеціальності) - це ті самі рожеві окуляри. Я дуже радий за Ваших дітей, яким вдалося закінчити хороші університети/коледжі, і на виході отримати хорошу роботу з прийстойним рівнем доходу, але це лиш означає, що вони серед тих 20%. Навіть, якщо ми додамо всі університети і коледжі, які ви відвідали, і де у вас працюють друзі/знайомі - нехай ще пару десятків - це все одно буде менше 3-5% від ринку освіти США. І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.
Дякую пану Coder за докладну інформацію про те, як гине система університетської освіти в США. Особливо це добре видно з форзацу книжки у 300 сторінок. Я думаю, що у найближчі 50 років він отримає надію подивитися на те власними учима. Дякую, що мої знання про те, що університети США запросили для себе на роботу 90 !!!! відсотків лауреатів Нобелевської премії все ж таки виявилися вірними, як і все інше.
Це дійсно жахливо, коли 70 відсотків студентів США мають можливість взяти кредит на навчання. Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків).
Я особисто знайомий із студентом із Індії - закінчує 4-курс University of California - він приїхав з Індії й серпні 2014 року і навчається за кредитом на 20 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) років, який для нього оформив його дядько, який мешкає в Los Angeles. Це дійсно жахливо. Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))
Coder написав: Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання. І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.
Тут приємна несподіванка: ми можемо дати пораду, куди поступати дитині. Достатньо відкрити сайт vstup.info та ознайомитися із результатами прийому в 2017 році. ЦЕ ІНТЕРЕСНІШЕ, НІЖ ХОДИТИ НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ТА БІЛЬШ ІНФОРМАТИВНО
Беру просто так, навмання:
Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" (перша цифра - реально зараховано, друга - ліцензований обсяг) Спеціальність: 032 Історія та археологія 19/50 Спеціальність: 035 Філологія 30/30 (!!!! пишаюся, що у 2015 році дав пораду (ледве вмовив) батькам знайомої випускниці "поступити" саме на таку спеціальність - на сьогодні дівчина вчиться на 3-му курсі, САМЕ ЗАРАЗ САМЕ В ЦІ ДНІ подорожує Німеччиною та Францією (ледве вмовив у 2015 році оформити закордонний паспорт), має на сьогодні - студентка 3-го курсу - дуже високоплачувану роботу, бо на сьогодні всі спекулянти-продавці металу для металочерепиці та шурупів для гіпсокартону хочуть, щоб сайти їх фірм "Купи-продай китайське" не виглядали БЕЗГРАМОТНИМИ, як тексти декого із форумчан). Ідемо далі: Спеціальність: 052 Політологія 27/30
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 6/25 (6!!!!!!!) Спеціальність: 022 Дизайн 24/40 Спеціальність: 131 Прикладна механіка 3/10 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!! (освітня програма: Обладнання деревообробного виробництва) Спеціальність: 131 Прикладна механіка6/15 Державне замовлення - 9 (!!!) Недобір на місця державного замовлення!!!! (освітня програма: Машини і обладнання лісового комплексу) Спеціальність: 101 Екологія 6/25 Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки 20/25 Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 10/10 (всі – Державне замовлення) більше ніж 10 місць держамовлення ніхто не зайняв. Тобто погодилися вчитися ТІЛЬКІ безкоштовно.
Можна так само відкрити дані по будь-якому університету в будь якому КРУПНОМУ місті України - я подивився Дніпро - просто жах: на місця державного замовлення за ПРОФІЛЕМ університету НЕДОБІР за всіма (!!!!!!) спеціальностями. У групи зараховано по 3 (три)- 5 (п"ять) студентів. ТРИ-П"ЯТЬ! Студентів у групі!!! В одному із Національних технічних університетів, який має профіль зовсім не автомобільний і з автомобілями ніяк (!!!) не пов"язаний, відкрили нову спеціальність: Спеціальність – 274 Автомобільний транспорт Освітня програма – Автомобілі та автомобільне господарство Ну те, що Україна - один із самих потужних виробників автомобілів у світі - всі знайомі. Пікантності ситуації додає те, що на профільній кафедрі і взагалі в університеті є тільки 1 (один) викладач за базовою освітою за тим напрямом підготовки. О_ДИН. І той не має власного автомобіля. Результати прийому у 2017: Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування 3 зараховано/місць 50, держамовлення - 12. (недобір на місця держамовлення) Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма: Автомобільні дороги і аеродроми) зараховано 2 (ДВА)!!!, обсяг прийому - 30, місць держамовлення - 8. (Недобір на місця державного замовлення). Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (освітня програма: Автомобілі та автомобільне господарство) зараховано 10+1 (одне дурненьке погодилося на "контракт"), місць - 50 (для тих, хто не в темі: це авторитетні професори доводили у Міносвіти для отримання ліцензії, була купа нарад, узгоджень, підписів, печаток та ресторанів, що нова спеціальність - дуже потрібна, в чергу будуть вступники. Переписка та узгодження з Міносвіти про відкриття такої нової необхідної спеціальності велася 10 (десять) років). Місць держамовлення - 10. Слава Богу, план по місцях держамовлення виконали: бути в Україні мільйонам автомобілів!
Студенти навчаються на самому новітньому автомобільному обладнанні: Зверніть увагу, на якій мові написано назву "робочого місця" для студента - нагадую - то НАЦІОНАЛЬНИЙ університет і то НОВА спеціальність.
Це прототип двигуна для автомобіля випуску 2023 року - створено двома лаборантами із середньоїю освітою із того, що знайшли списаного в гаражі університету. Я, може, помиляюся, але то двигун від автомобіля ГАЗ-53 (советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль, серийно выпускавшийся Горьковским автозаводом в 1961—1993 годах.)
Coder написав: Моя ж дитина (можливо) обиратиме виш через 8 років, і закінчуватиме через 12 років. Тому мене цікавить, яка ситуація буде за 10 років, а тут вже є питання. І робити висновки про всю систему освіти США, через призму їх досвіду некоректно.
Дуже-дуже -дуже буде інтересно, що виберете. Хочеться, щоби "віддали у хороші руки". Вчора ввечері, сидячі на балконі свого будинка із келихом червоного сухого, спілкувався просто телефоном із доцентом Національного університету: 66 років, на кафедрі 3 (три) викладача за дисциплінами кафедри (об"єднали із іншою кафедрою, де весь контингент - пенсіонери, у минулому завідувач кафедри від того горя, що позбувся посади та кабінета, натурально спився, п"є ПРЯМО В УНІВЕРСИТЕТІ ПРЯМО НА КАФЕДРІ - не жартую, п"є моцно!): 67 років, 68 років. Ректору 69 років. Одному доценту - 58, але хворий на дуже-дуже саму нехорошу хворобу, перехрещуся, на роботі буває зрідка (хай видужає. Побажаю здоров"я, я його знаю років 20 - гарний хлопець, - дійсно гарний викладач). Кафедра "Будівлі": штатне навантаження на 1,5 (півтори) ставки, тому об"єднали 3 (ТРИ!!!) кафедри разом із новою назвою (щоби ніхто не здогадався, чим ніби-то займаються). Кафедру очолює ("В.О.") тендітна жіночка 30 років - знаний фахівець у будівництві.
Так що те, яку спеціальність обере дитина Coder - то сама інтересна річ буде через 8 років.
Спеціально дізнавася: у Турції дуже потужні університети із класним штатом фахівців. На 90 відсотків викладачі (турки за національністю) закінчили університети у Великій Британії.
Спеціально для форумчан незвична річ на тему освіти: Це - шкільний мікроавтобус міста із населенням у 2 000 000 мешканів. Зранку такі мікроавтобуси "снують" як мурахи - вони під"їзджають ДО КОЖНОГО (!!!) будинка та забирають від кожного будинка КОЖНОГО школяра особисто і доставляють до дверей школи. Наголошую: це не сільські Шкільні автобуси, це мікроавтобуси, які їздять як мурахи зранку по всьому місту із населенням у 2 000 000 мешканців і забирають ОСОБИСТО (!!!) кожу дитину від кожного будинка, де вона мешкає, потім - після школи - ОСОБИСТО підвозять до КОЖНОГО будинка. Фото сьогодні зранку.
Гуляв із собакою та насолоджувався. Квітне гранат. Сезон гранатів - жовтень-листопад-грудень. Будуть у продажу по 1 (одна) лірі - це 6,50 гривень. Квітнуть гібіскуси... Збираємося на море...
P.S. Гуляючи із собакою, підійшов до нового спортивного майданчика для міні-футбола. Зверніть увагу: будують не новий притон для гравців у рулетку - про те писав нам пан Долярчик, а новий майданчик для міні-футболу. Знайомий турок-будівельник зранку спитав: - Чи дійсно третього - з затриманих - фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт? - Дійсно. У нас самий гуманний суд у світі: якщо Вас серед білого дня просто на вулиці просто в столиці чи не в столиці побили так, що поламані і щелепи, і кістки, або просто застрелили, то вбивцю-гвалтівника-злочинця просто відпускають курити вдома кальян. - Круто!
P.P.S. Спеціально для V2, який дуже опікується виборами пана Ердогана в президенти. Повідомляю ТОЧНІ - я завжди все знаю точно - розцінки, за якими Вам напишуть статтю на БУДЬ-ЯКУ тему. Відповідь надіслана професіоналом: "За статью 2500 символов я получаю 50 гривен (украинский и русский языки)". Хто не "в темі": 2 500 символів - це 1 (одна) сторінка шрифт Times new roman, формат шрифта 14 (крупний). Діапазон тем статті (людина пише вдома, за 50 гривень сторінка напише вам будь-що, навіть про констукцію костюма космонавта, пересилає текст після оплати електронною поштою): - від технології укладання паркету, виборів Президента Турції та вирощування кроликів до проблем сексуальної революції в умовах "Дальнего Востока" та "Крайнего Севера". Можете дати замовлення, я передам.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Маніпуляції та висмикування фактів з контексту, до яких Ви часто вдаєтеся, дещо ускладнюють спілкування з Вами.
Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.
Давайте візьмемо одне з Ваших тверджень
akurt написав:Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))
Google говорить, що ставки по кредитах на навчання піднялися з 3.76 до 4.45% річних лише за 1 рік. І це ми говоримо про федеральні програми. Для приватних університетів, а саме вони займають перші сходинки рейтингів, які ви наводите, ставки за позиками ще вищі. Наприклад, Ця стаття каже, що від 7,76% до 9.66%. І це дані на 2017 рік.
Тобто наразі я бачу, що 0.75% - це +/- зростання відсоткової ставки за останній рік, а не річна ставка за кредитом.
Звідки дані про ставку кредиту на навчання "щось там 0.75%"? Можна посилання на таку програму (це може бути англомовний ресурс)? Наголошую, це має бути загальнодоступна програма, а не пільгова/спеціалізована. Тобто така, якою зможуть скористатися 70% студентів-американців.
akurt написав:Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків)
На жаль, запит "average salary in Сalifornia" видає дані за 2012 рік - $51910, можна коригувати на коефіцієнт інфляції, але це час. Тому, я взяв інший запит "average household income in California 2017", який мені видав $77359, але, звертаю увагу, це household income, а не на одну людину (батька чи мати).
Тепер відкриваємо сторінку Stanford University, яка допомагає студентам розрахувати приблизний річний бюджет на навчання. Згідно інформації наведеній там, орієнтовний річний бюджет студента $71587, з яких навчання (якщо Ви мали на увазі вартість лише навчання) складає $50703, хоча логічно було б враховувати повну вартість (власне гуртожиток рівня 4-зіркового готелю, який Ви так гарно описали, також коштує грошей - $15763/рік, і це ще не найдорожча опція).
Тобто, ось так з вулиці, виходить, що вартість навчання в Стенфорді це не "1/10 річного доходу одного з батьків", а майже річний сукупний дохід обидвох батьків. Якби я обрав, стиль дискусії подібний до Вашого, я би тут мав додати, що "akurt підтасував факти, за рахунок чого результат спотворено приблизно в 10 разів", і зупинитися, але я так робити не буду.
Звичайно, я намалював іншу частину спектру, реальні випадки навчання в Стенфорді будуть знаходитись десь посередині. Є безліч Financial Aid програм, від повного фінансування + стипендія до часткової компенсації витрат на навчання або проживання.
Ця сторінка каже, що в тій чи іншій формі допомогу отримують 70% студентів, 58% відсотків отримують її від Стенфорда. Минулого року 47% студентів отримали допомогу в середньому в $13600. Тобто ще близько 45000-50000 потрібно або заплатити батькам (а це більше ніж 1/10 річної ЗП одного за батьків, знову ж таки в середньому по Каліфорнії), або брати в кредит (під відсоток 7%+).
Слід зазначити (інформація тут), якщо у Вас дійсно талановита дитина, але рівень доходу невисокий, то шансів на повне покриття витрат на навчання значно більше. Але починаючи з household income $215000 на рік, шанси стрімко падають. Отже вже при доході сім'ї $250000/рік шанси отримати допомогу - мізерні (виключення, якщо у Вас двоє дітей поступили в Стенфорд).
Отже для того, щоб оплата навчання в Стенфорді складала 1/10 частину річної ЗП одного з батьків, це має бути дуже висока ЗП, тобто в більшості випадків на гранти навряд чи можна розраховувати. $700К за умови покриття всіх витрат, або $500К за умови оплати лише навчання. Я не зміг швидко нагуглити розподіл по ЗП, але навіть за грубою оцінкою, навряд чи таких людей більше ніж 2-3% навіть в багатій Каліфорнії.
Наведіть, будь ласка, Ваші розрахунки, які підтверджують Ваші слова про те, що вартість навчання в Стенфорді, для типової каліфорнійської дитини обійдеться одному з батьків в 10% річного доходу. Не на прикладі однієї-двох-п'яти осіб, з якими Ви особисто знайомі, а так, щоб це могло бути доступно на широкий загал, нехай для 30-50% дітей.
Востаннє редагувалось Coder в Чет 03 тра, 2018 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.
В ході торгів 3 травня курс ліри до долара впав на 1,3%, до 4,2296 ліри за долар. По відношенню до євро турецька нацваюта подешевшала на 1,6%, до 5,0731 ліри.
За останні два місяці курс ліри до євро впав на 10% до бівалютного кошика (долар і євро), повідомляє Bloomberg. З початку року ліра дешевшає максимальними темпами серед усіх валют країн, що розвиваються, крім аргентинського песо: на 11,4% до долара і на 11,3% до євро.
Зростання споживчих цін в Туреччині посилилося в квітні до 10,85% в річному вираженні, максимуму за чотири місяці, з 10,2% в березні. Аналітики в середньому очікували 10,5%.
Базова інфляція (без урахування продуктів харчування, тютюнових виробів, золота і енергоносіїв) прискорилася з 11,4% в березні до 12,2% у квітні.
Разом з тим ціни виробників в Туреччині зросли в квітні найшвидшими темпами з листопада - на 16,37% в річному вираженні.
Раніше на цьому тижні глава ЦБ Туреччини Мурат Четінкая попередив про волатильність інфляції в зв'язку зі зростанням вартості імпортованих товарів.
Цього року багато інвесторів закликали ЦБ Туреччини підвищити процентні ставки для того, щоб запобігти перегріву економіки, проте центробанк і уряд, навпаки, прийняли ряд заходів, спрямованих на стимулювання зростання.