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За останні два місяці курс ліри до євро впав на 10% до бівалютного кошика (долар і євро), повідомляє Bloomberg. З початку року ліра дешевшає максимальними темпами серед усіх валют країн, що розвиваються, крім аргентинського песо: на 11,4% до долара і на 11,3% до євро.



Зростання споживчих цін в Туреччині посилилося в квітні до 10,85% в річному вираженні, максимуму за чотири місяці, з 10,2% в березні. Аналітики в середньому очікували 10,5%.



Базова інфляція (без урахування продуктів харчування, тютюнових виробів, золота і енергоносіїв) прискорилася з 11,4% в березні до 12,2% у квітні.



Разом з тим ціни виробників в Туреччині зросли в квітні найшвидшими темпами з листопада - на 16,37% в річному вираженні.

глава ЦБ Туреччини Мурат Четінкая попередив про волатильність інфляції в зв'язку зі зростанням вартості імпортованих товарів.

Цього року багато інвесторів закликали ЦБ Туреччини підвищити процентні ставки для того, щоб запобігти перегріву економіки, проте центробанк і уряд, навпаки, прийняли ряд заходів, спрямованих на стимулювання зростання.

Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляціюКурс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.В ході торгів 3 травня курс ліри до долара впав на 1,3%, до 4,2296 ліри за долар. По відношенню до євро турецька нацваюта подешевшала на 1,6%, до 5,0731 ліри.Раніше на цьому тижні