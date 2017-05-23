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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:21

  jump написав:akurt

Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію
Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.

В ході торгів 3 травня курс ліри до долара впав на 1,3%, до 4,2296 ліри за долар. По відношенню до євро турецька нацваюта подешевшала на 1,6%, до 5,0731 ліри.

За останні два місяці курс ліри до євро впав на 10% до бівалютного кошика (долар і євро), повідомляє Bloomberg. З початку року ліра дешевшає максимальними темпами серед усіх валют країн, що розвиваються, крім аргентинського песо: на 11,4% до долара і на 11,3% до євро.

Зростання споживчих цін в Туреччині посилилося в квітні до 10,85% в річному вираженні, максимуму за чотири місяці, з 10,2% в березні. Аналітики в середньому очікували 10,5%.

Базова інфляція (без урахування продуктів харчування, тютюнових виробів, золота і енергоносіїв) прискорилася з 11,4% в березні до 12,2% у квітні.

Разом з тим ціни виробників в Туреччині зросли в квітні найшвидшими темпами з листопада - на 16,37% в річному вираженні.

Раніше на цьому тижні глава ЦБ Туреччини Мурат Четінкая попередив про волатильність інфляції в зв'язку зі зростанням вартості імпортованих товарів.

Цього року багато інвесторів закликали ЦБ Туреччини підвищити процентні ставки для того, щоб запобігти перегріву економіки, проте центробанк і уряд, навпаки, прийняли ряд заходів, спрямованих на стимулювання зростання.

Цікаво, а чому в Україні не так? Чому гривня крепка як нікогда? У нас інфляція 0%? А гривня укріплюється...і укріплюється, тільки на цінах це укріплення не відображається. Але бізнес активність все менше і менше.
Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:26

  V2 написав:
  akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости


  V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942).
Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.

У вас нет статистики, кто в Украине квартиры покупает? Вот те чечены, что Наема били,они часть нашей статистики по недвижимости или нет? Если да, то их покупки недвиги, это зрада или перемога? И для кого?
Я жил в Омане два года и вам скажу, что нигде еще себя более безопасно не чувствовал, чем там, в мусульманской стране. Да, они живут в 1376 году еще, но намного в массе своей человечнее украинцев!
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:30

  Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою! :mrgreen:

100%, я ще щось на вентилятор накидаю :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:47

to Coder

Це я почав казати про ваші рожеві окуляри і про тон менторський. Менторство - то непогано, але то згодна взаємодія двох осіб для досягнення результату. А у нас часто менторство - це часто "гройсмани" (чиїсь ставленніки), які вне України ніколи б нічого не досягли, розказують, як нам жити.
До речі, ще й побачив, що і ви також (якщо вважати, що Акурт там чимось маніпулює) вдаєтесь до маніпуляцій.
Про маніпуляції - кількість самогубств 2007-2015 роки. По перше, це роки кризи в Америці, певен, що це додало до тіїє цифри. Друге,а нас як там обстоять діла? Все добре чи як?
Як там у нас справи з кількістю самогубст у учасників АТО? Це так до речі.
Можете навести статистику по нашим "замечательним Вишам", схожу на американську? Чи є вона? Куди після укр.вишу візімуть, на яку зарплату? І що за ту зарплату можна купити і якої якості?
Вся ця демагогія, що ми тут розвезли ніякого відношення до життя немає. А мають оті факти, куда наші школяри їдуть навчатись і куди ми, люде України, їдемо на заробітки.
ІМХО, але ви мені нагадуєте багато моїх знайомих своєю риторикою:
- я ніколи не покину Укрїхну, я патріот - чух, вже в Канаді, там патріотствує.
- моя дитина тільки в КПЇ буде навчатись - чух, і в Кракові вже навчається.
- я буду виробляти тільки еко-продукти, як для себе - чух, і вже хімію пхає, пох... на тот народ.
Я то до чого, дивомось що людина каже, але ї рук з поля зору не випускаємо :)
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  #<1 ... 60616263
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