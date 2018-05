Додано: Чет 03 тра, 2018 16:55

change_pm



Якщо Ви переглянете хід дискусії, то почалася вона з того, що я попросив не ідеалізувати освіту В США. Тому давайте тримати фокус виключно на цьому питанні, тому принаймі зараз не будемо розглядати АТО, патріотизм, і інші речі.



Попросив не ідеалізувати, тому що, за дописами akurt'а вимальовується дуже полярний чорно-білий світ де:

- чорне - в українській освіті все жахливо

- біле - в освіті США все чудово (від високих рейтингів університетів до паперових фільтрів прцюючих кавоварок в гуртожитках)



Насправді, і те і іншим є віддтінками сірого. Раніше я на прикладах розповідав, що в нас час від часу відбуваються хороші речі в освіті. Так вона ще темно-сіра (це очевидно і без статистики по процевлаштуванню і ЗП), але вже точно не чорна. Так само і освіта в США не ідеально біла, а нехай світло-сіра.



Коли я згадував про самогубства - це був лише факт з книги, констатація того, що проблема існує. Єдиною метою було показати, що справи там не є ідеально білими. Вважаєте це за маніпуляцію, можливо воно так виглядало. На меті було лише навести фактаж, без інтерпретації, але в даному контексті воно дійсно могло викликати певні емоції, що може бути ознакою маніпуляції (але це не рівень маніпуляції цифрами/фактами).



Далі була відповідь, яка й далі вибілює американську освіту з частково маніпулятивним фактажем. З того допису я обрав два аспекти, і просто провів невеличкий факт-чек. Так в мене працює критичне мислення, мій допис - це були "думки в голос". В мене просто немає часу робити такий допис по кожному факту підтасовки і маніпуляції, яких в цій гілці легко назбирається з десяток. Просто хотілося привернути увагу відвідувачів, і порадити читачам не брати на віру все, що тут пишеться (включаючи і мої дописи - you are welcome робити факт-чек по моїм дописам, я з тим повністю ОК).