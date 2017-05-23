Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.
В ході торгів 3 травня курс ліри до долара впав на 1,3%, до 4,2296 ліри за долар. По відношенню до євро турецька нацваюта подешевшала на 1,6%, до 5,0731 ліри.
За останні два місяці курс ліри до євро впав на 10% до бівалютного кошика (долар і євро), повідомляє Bloomberg. З початку року ліра дешевшає максимальними темпами серед усіх валют країн, що розвиваються, крім аргентинського песо: на 11,4% до долара і на 11,3% до євро.
Зростання споживчих цін в Туреччині посилилося в квітні до 10,85% в річному вираженні, максимуму за чотири місяці, з 10,2% в березні. Аналітики в середньому очікували 10,5%.
Базова інфляція (без урахування продуктів харчування, тютюнових виробів, золота і енергоносіїв) прискорилася з 11,4% в березні до 12,2% у квітні.
Разом з тим ціни виробників в Туреччині зросли в квітні найшвидшими темпами з листопада - на 16,37% в річному вираженні.
Раніше на цьому тижні глава ЦБ Туреччини Мурат Четінкая попередив про волатильність інфляції в зв'язку зі зростанням вартості імпортованих товарів.
Цього року багато інвесторів закликали ЦБ Туреччини підвищити процентні ставки для того, щоб запобігти перегріву економіки, проте центробанк і уряд, навпаки, прийняли ряд заходів, спрямованих на стимулювання зростання.
Цікаво, а чому в Україні не так? Чому гривня крепка як нікогда? У нас інфляція 0%? А гривня укріплюється...і укріплюється, тільки на цінах це укріплення не відображається. Але бізнес активність все менше і менше. Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости
V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942). Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
У вас нет статистики, кто в Украине квартиры покупает? Вот те чечены, что Наема били,они часть нашей статистики по недвижимости или нет? Если да, то их покупки недвиги, это зрада или перемога? И для кого? Я жил в Омане два года и вам скажу, что нигде еще себя более безопасно не чувствовал, чем там, в мусульманской стране. Да, они живут в 1376 году еще, но намного в массе своей человечнее украинцев!
Це я почав казати про ваші рожеві окуляри і про тон менторський. Менторство - то непогано, але то згодна взаємодія двох осіб для досягнення результату. А у нас часто менторство - це часто "гройсмани" (чиїсь ставленніки), які вне України ніколи б нічого не досягли, розказують, як нам жити. До речі, ще й побачив, що і ви також (якщо вважати, що Акурт там чимось маніпулює) вдаєтесь до маніпуляцій. Про маніпуляції - кількість самогубств 2007-2015 роки. По перше, це роки кризи в Америці, певен, що це додало до тіїє цифри. Друге, а нас як там обстоять справи? Все добре чи як? Як там у нас справи з кількістю самогубст у учасників АТО? Це так до речі. Можете навести статистику по нашим "замечательним Вишам", схожу на американську? Чи є вона? Куди після укр.вишу візьмуть, на яку зарплату? І що за ту зарплату можна купити і якої якості? Вся ця демагогія, що ми тут розвезли ніякого відношення до реального життя немає. А мають оті факти, куда наші школяри їдуть навчатись і куди ми, люде України, їдемо на заробітки чи назовсім. ІМХО, але ви мені нагадуєте багато моїх знайомих своєю риторикою: - я ніколи не покину Україну, я патріот - чух, вже в Канаді, там патріотствує. - моя дитина тільки в КПЇ буде навчатись - чух, і в Кракові вже навчається. - я буду виробляти тільки еко-продукти, як для себе - чух, і вже хімію пхає, пох... на тот народ. Я то до чого, дивомось що людина каже, але ї рук з поля зору не випускаємо Сьогодні червоним, завтра білим, то наша національна черта
Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt 2. Про Україну мова взагалі не йде 3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь. 4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.
Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою!
100%, я ще щось на вентилятор накидаю
Це Ви про мене? - даремно, даремно.....
Просте тоді питання до Вас і до всіх: а що робити? - пакувати валізи і гайда в Туреччину, чи ще кудись назавжди? Чи жити тут і ЗМІНЮВАТИ Україну?-тоді питання як? - як саме? Напишете, що потрібно почати з себе? Так, пан Флаймен, Вам все докладно пояснить, що і до чого то є "почати з себе"!(знайду його пост про це, - копіпастну сюди) То ж питання залишається відкритим: що робити? що змінювати і головне, ЯК?!
здоров"я та життя надто швидкоплинне звалити таких бандерлогів у владі - це анріл - не одне ще покоління страждатиме. хто був за бугром хоч раз - завжди туди буде прагнути виїхати там відношення як до людини, тут - як до бидла
Якщо Ви переглянете хід дискусії, то почалася вона з того, що я попросив не ідеалізувати освіту В США. Тому давайте тримати фокус виключно на цьому питанні, тому принаймі зараз не будемо розглядати АТО, патріотизм, і інші речі.
Попросив не ідеалізувати, тому що, за дописами akurt'а вимальовується дуже полярний чорно-білий світ де: - чорне - в українській освіті все жахливо - біле - в освіті США все чудово (від високих рейтингів університетів до паперових фільтрів прцюючих кавоварок в гуртожитках)
Насправді, і те і іншим є віддтінками сірого. Раніше я на прикладах розповідав, що в нас час від часу відбуваються хороші речі в освіті. Так вона ще темно-сіра (це очевидно і без статистики по процевлаштуванню і ЗП), але вже точно не чорна. Так само і освіта в США не ідеально біла, а нехай світло-сіра.
Коли я згадував про самогубства - це був лише факт з книги, констатація того, що проблема існує. Єдиною метою було показати, що справи там не є ідеально білими. Вважаєте це за маніпуляцію, можливо воно так виглядало. На меті було лише навести фактаж, без інтерпретації, але в даному контексті воно дійсно могло викликати певні емоції, що може бути ознакою маніпуляції (але це не рівень маніпуляції цифрами/фактами).
Далі була відповідь, яка й далі вибілює американську освіту з частково маніпулятивним фактажем. З того допису я обрав два аспекти, і просто провів невеличкий факт-чек. Так в мене працює критичне мислення, мій допис - це були "думки в голос". В мене просто немає часу робити такий допис по кожному факту підтасовки і маніпуляції, яких в цій гілці легко назбирається з десяток. Просто хотілося привернути увагу відвідувачів, і порадити читачам не брати на віру все, що тут пишеться (включаючи і мої дописи - you are welcome робити факт-чек по моїм дописам, я з тим повністю ОК).
Долярчик написав:....раз пішла така "жара")) - то хто мені скаже: це зрада, чи перемога? - і хто за цим стоїть, що воно в місті Лева - НА КОЖНОМУ КРОЦІ?!!!(навряд, чи в Туреччині такі заклади, як і ломбарди - в кожному мікрорайоні по 5-7шт!)
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....) .... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
...Я, звичайно вибачаюсь перед топікстартером, але ТІЛЬКИ на цій гілці не потерли це фото! (на львівській потерли зразу ж, так, якби сам садовий читав гілку чи хто за цим стоїть?) ... то ж ще одне фото до тої ж теми: Людям в Україні - НІЦ НЕ ТРЕБА, тільки дайте зіграти в рулетку на кредитні кошти! .... і то, і то - на кожнім кроці!