Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости
V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942). Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
У вас нет статистики, кто в Украине квартиры покупает? Вот те чечены, что Наема били,они часть нашей статистики по недвижимости или нет? Если да, то их покупки недвиги, это зрада или перемога? И для кого? Я жил в Омане два года и вам скажу, что нигде еще себя более безопасно не чувствовал, чем там, в мусульманской стране. Да, они живут в 1376 году еще, но намного в массе своей человечнее украинцев!
Це я почав казати про ваші рожеві окуляри і про тон менторський. Менторство - то непогано, але то згодна взаємодія двох осіб для досягнення результату. А у нас часто менторство - це часто "гройсмани" (чиїсь ставленніки), які вне України ніколи б нічого не досягли, розказують, як нам жити. До речі, ще й побачив, що і ви також (якщо вважати, що Акурт там чимось маніпулює) вдаєтесь до маніпуляцій. Про маніпуляції - кількість самогубств 2007-2015 роки. По перше, це роки кризи в Америці, певен, що це додало до тіїє цифри. Друге, а нас як там обстоять справи? Все добре чи як? Як там у нас справи з кількістю самогубст у учасників АТО? Це так до речі. Можете навести статистику по нашим "замечательним Вишам", схожу на американську? Чи є вона? Куди після укр.вишу візьмуть, на яку зарплату? І що за ту зарплату можна купити і якої якості? Вся ця демагогія, що ми тут розвезли ніякого відношення до реального життя немає. А мають оті факти, куда наші школяри їдуть навчатись і куди ми, люде України, їдемо на заробітки чи назовсім. ІМХО, але ви мені нагадуєте багато моїх знайомих своєю риторикою: - я ніколи не покину Україну, я патріот - чух, вже в Канаді, там патріотствує. - моя дитина тільки в КПЇ буде навчатись - чух, і в Кракові вже навчається. - я буду виробляти тільки еко-продукти, як для себе - чух, і вже хімію пхає, пох... на тот народ. Я то до чого, дивомось що людина каже, але ї рук з поля зору не випускаємо Сьогодні червоним, завтра білим, то наша національна черта
Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt 2. Про Україну мова взагалі не йде 3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь. 4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.
Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою!
100%, я ще щось на вентилятор накидаю
Це Ви про мене? - даремно, даремно.....
Просте тоді питання до Вас і до всіх: а що робити? - пакувати валізи і гайда в Туреччину, чи ще кудись назавжди? Чи жити тут і ЗМІНЮВАТИ Україну?-тоді питання як? - як саме? Напишете, що потрібно почати з себе? Так, пан Флаймен, Вам все докладно пояснить, що і до чого то є "почати з себе"!(знайду його пост про це, - копіпастну сюди) То ж питання залишається відкритим: що робити? що змінювати і головне, ЯК?!
здоров"я та життя надто швидкоплинне звалити таких бандерлогів у владі - це анріл - не одне ще покоління страждатиме. хто був за бугром хоч раз - завжди туди буде прагнути виїхати там відношення як до людини, тут - як до бидла
Якщо Ви переглянете хід дискусії, то почалася вона з того, що я попросив не ідеалізувати освіту В США. Тому давайте тримати фокус виключно на цьому питанні, тому принаймі зараз не будемо розглядати АТО, патріотизм, і інші речі.
Попросив не ідеалізувати, тому що, за дописами akurt'а вимальовується дуже полярний чорно-білий світ де: - чорне - в українській освіті все жахливо - біле - в освіті США все чудово (від високих рейтингів університетів до паперових фільтрів прцюючих кавоварок в гуртожитках)
Насправді, і те і іншим є віддтінками сірого. Раніше я на прикладах розповідав, що в нас час від часу відбуваються хороші речі в освіті. Так вона ще темно-сіра (це очевидно і без статистики по процевлаштуванню і ЗП), але вже точно не чорна. Так само і освіта в США не ідеально біла, а нехай світло-сіра.
Коли я згадував про самогубства - це був лише факт з книги, констатація того, що проблема існує. Єдиною метою було показати, що справи там не є ідеально білими. Вважаєте це за маніпуляцію, можливо воно так виглядало. На меті було лише навести фактаж, без інтерпретації, але в даному контексті воно дійсно могло викликати певні емоції, що може бути ознакою маніпуляції (але це не рівень маніпуляції цифрами/фактами).
Далі була відповідь, яка й далі вибілює американську освіту з частково маніпулятивним фактажем. З того допису я обрав два аспекти, і просто провів невеличкий факт-чек. Так в мене працює критичне мислення, мій допис - це були "думки в голос". В мене просто немає часу робити такий допис по кожному факту підтасовки і маніпуляції, яких в цій гілці легко назбирається з десяток. Просто хотілося привернути увагу відвідувачів, і порадити читачам не брати на віру все, що тут пишеться (включаючи і мої дописи - you are welcome робити факт-чек по моїм дописам, я з тим повністю ОК).
Coder написав:Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.
Я відразу згадав свого приятеля по університету, Сергій - привіт! Він зараз директор власної фірми. Коли був студентом, він сказав таку фразу: "Не пробовал, но очень вкусно! Не читал, но не понравилось!"
Щойно повернувся із справ, втомився. Тримав особисто у руках дуже дуже багато Британських фунтів та противно-зелених долярів і красивих лір. Заправився на 100 лір. Випив келих вина (холодного). Напишу відповіді пізніше. Втомився. Я за день зазвичай рОблю багато справ.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Відповідь перша. Пан jump - дуже вумна людина. Реально. З одним заваженням. Не завжди ті, хто пишуть статті за 500 гривень сторінка, пишуть правду. Диявол криється у деталях, вони виділені жирним шрифтом.
jump написав:Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.
Що на практиці: - коли я сьогодні запитав у банку з арабськими інвестицями, чи можуть вони викупити у мене 20 000 британських фунтів, які я хочу зняти із свого рахунку, вони відповіли, що у банку немає стільки готівки і порадили звернутися до Обмінного пункту за рогом. Подзвонили самі туди. За 3 хвилини від банку - той пункт. ОК! Прийшов - очам не повірив і я посміхався, бо ДЛЯ КОЖНОГО українця в Анталії - то просто чудо, подарунок долі: - долар - купівля 4,15, продаж 4,21. Ще тиждень тому я здавав бакси на моє злиденне прожиття по 4,06. Я спитав англійською, чи буде для мене спеціальний курс? - Яка валюта? - Британський фунт. - Яка сума? - 10 000 фунтів. - 5,51. - А якщо подумати та сума буде більшою? - Для Вас 5,66! (вчора банк пропонував 5,62, я не погодився). - ОК! Чейндж! Видали суму в 70 з чимось тисяч лір готівкою. - Another quastion: 30 000 USD? - Спеціальний курс 4,18 (!!!) ліри за 1 доллар. - Ок, чейндж.
Молоко як коштувало у магазині 2,25 ліри, так і коштує. Масло як коштувало місяць тому 8,50 ліри, так і коштує. Помаранці як коштували 1-1,5 ліри кіло, так і коштують. Можете не вірити, але пальне як коштувало 6,13 ліри за літр не розбавленого мочею вислюків пального, так і коштує. Проїзд в автобусі як коштував рік тому, так і коштує. Тому особисто я аплодую: для мене [b]все все все все все все все все все стає дешевшим![/b] Розплачуюся де можна картою українського А-Банку у гривнях: кожного дня все для мене стає дешевшим! Проста арифметика, нічого особистого.
P.S. Якщо можна - я ж витратив на вас осoбистий час - наведіть, панове форумчане, приклад того, що осoбисто для Вас стало дешевшим в Україні (за виключенням життя - там знову когось застерелили) за останні 7 днів із зв"язку із укріпленням курсу гривні.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 тра, 2018 18:42, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Відповідь перша. Пан jump - дуже вумна людина. Реально. З однією помилкою. Помилка виділена жирним шрифтом.
jump написав:akurt Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.
Що на практиці: - коли я сьогодні запитав у банку з арабськими інвестицями, чи можуть вони викупити у мене 20 000 британських фунтів, які я хочу зняти із свого рахунку, вони відповіли, що у банку немає стільки готівки і порадили звернутися до Обмінного пункту за рогом. Подзвонили самі туди. За 3 хвилини від банку - той пункт. ОК! Прийшов - очам не повірив і я посміхався, бо ДЛЯ КОЖНОГО українця в Анталії - то просто чудо, подарунок долі: - долар - купівля 4,15, продаж 4,21. Ще тиждень тому я здавав бакси на злиденне прожиття по 4,06. Я спитав англійською, чи буде для мене спеціальний курс? - Яка валюта? - Британський фунт. - Яка сума? - 10 000 фунтів. - 5,51. - А якщо подумати та сума буде більшою? - Для Вас 5,66! (вчора банк пропонував 5,62, я не погодився). - ОК! Чейндж! Видали суму в 70 з чимось тисяч лір готівкою. - Another quastion: 30 000 USD? - Спеціальний курс 4,18 (!!!) ліри за 1 доллар. - Ок, чейндж.
Молоко як коштувало у магазині 2,25 ліри, так і коштує. Можете не вірити, але пальне як коштувало 6,13 ліри за літр не розбавленого мочею вислюків пального, так і коштує. Тому особисто я аплодую: для мене все все все все все все все все все стає дешевшим! Розплачуюся де можна картою українського А-Банку у гривнях: кожного дня все для мене стає дешевшим! Проста арифметика, нічого особистого.
P.S. Якщо можна - я ж витратив на вас осoбистий час - наведіть, панове форумчане, приклад того, що осoбисто для Вас стало дешевшим в Україні (за виключенням життя - там знову когось застерелили) за останні 7 днів із зв"язку із укріпленням курсу гривні.
Снятие 20000 GBR было, а лир не было у турецкого банка за снятие никаких комиссий не впаяли? Акурт, Вы очень складный писатель, а вот доходит до практики и всё в рассказах не стыкуется. Отсюда недоверие, а на недоверие Ваша реакция - обида. Забавно выходит