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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:26

  V2 написав:
  akurt написав:В Турции в 2017 году продажи недвижимости побили все рекорды и повысились на 22 (!!!) процента. На первом месте по продажам квартир - Стамбул, на втором месте по продажам квартир - Анталия. При этом россияне купили более 1300 квартир. Граждане Украины купили около 700 квартир. Всего продано ТОЛЬКО иностранцам за год 22 234 (!!!) объектов недвижимости


  V2 написав:Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942).
Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.

У вас нет статистики, кто в Украине квартиры покупает? Вот те чечены, что Наема били,они часть нашей статистики по недвижимости или нет? Если да, то их покупки недвиги, это зрада или перемога? И для кого?
Я жил в Омане два года и вам скажу, что нигде еще себя более безопасно не чувствовал, чем там, в мусульманской стране. Да, они живут в 1376 году еще, но намного в массе своей человечнее украинцев!
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:30

  Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою! :mrgreen:

100%, я ще щось на вентилятор накидаю :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:47

to Coder

Це я почав казати про ваші рожеві окуляри і про тон менторський. Менторство - то непогано, але то згодна взаємодія двох осіб для досягнення результату. А у нас часто менторство - це часто "гройсмани" (чиїсь ставленніки), які вне України ніколи б нічого не досягли, розказують, як нам жити.
До речі, ще й побачив, що і ви також (якщо вважати, що Акурт там чимось маніпулює) вдаєтесь до маніпуляцій.
Про маніпуляції - кількість самогубств 2007-2015 роки. По перше, це роки кризи в Америці, певен, що це додало до тіїє цифри. Друге, а нас як там обстоять справи? Все добре чи як?
Як там у нас справи з кількістю самогубст у учасників АТО? Це так до речі.
Можете навести статистику по нашим "замечательним Вишам", схожу на американську? Чи є вона? Куди після укр.вишу візьмуть, на яку зарплату? І що за ту зарплату можна купити і якої якості?
Вся ця демагогія, що ми тут розвезли ніякого відношення до реального життя немає. А мають оті факти, куда наші школяри їдуть навчатись і куди ми, люде України, їдемо на заробітки чи назовсім.
ІМХО, але ви мені нагадуєте багато моїх знайомих своєю риторикою:
- я ніколи не покину Україну, я патріот - чух, вже в Канаді, там патріотствує.
- моя дитина тільки в КПЇ буде навчатись - чух, і в Кракові вже навчається.
- я буду виробляти тільки еко-продукти, як для себе - чух, і вже хімію пхає, пох... на тот народ.
Я то до чого, дивомось що людина каже, але ї рук з поля зору не випускаємо :)
Сьогодні червоним, завтра білим, то наша національна черта :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:51

  change_pm написав:
  jump написав:akurt


Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?



1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt
2. Про Україну мова взагалі не йде
3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь.
4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:22

  change_pm написав:
  Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою! :mrgreen:

100%, я ще щось на вентилятор накидаю :)

Це Ви про мене? - даремно, даремно.....

Просте тоді питання до Вас і до всіх: а що робити? - пакувати валізи і гайда в Туреччину, чи ще кудись назавжди?
Чи жити тут і ЗМІНЮВАТИ Україну?-тоді питання як? - як саме?
Напишете, що потрібно почати з себе?
Так, пан Флаймен, Вам все докладно пояснить, що і до чого то є "почати з себе"!(знайду його пост про це, - копіпастну сюди)
То ж питання залишається відкритим: що робити? що змінювати і головне, ЯК?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:32

Долярчику

здоров"я та життя надто швидкоплинне
звалити таких бандерлогів у владі - це анріл - не одне ще покоління страждатиме.
хто був за бугром хоч раз - завжди туди буде прагнути виїхати
там відношення як до людини, тут - як до бидла
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:55

change_pm

Якщо Ви переглянете хід дискусії, то почалася вона з того, що я попросив не ідеалізувати освіту В США. Тому давайте тримати фокус виключно на цьому питанні, тому принаймі зараз не будемо розглядати АТО, патріотизм, і інші речі.

Попросив не ідеалізувати, тому що, за дописами akurt'а вимальовується дуже полярний чорно-білий світ де:
- чорне - в українській освіті все жахливо
- біле - в освіті США все чудово (від високих рейтингів університетів до паперових фільтрів прцюючих кавоварок в гуртожитках)

Насправді, і те і іншим є віддтінками сірого. Раніше я на прикладах розповідав, що в нас час від часу відбуваються хороші речі в освіті. Так вона ще темно-сіра (це очевидно і без статистики по процевлаштуванню і ЗП), але вже точно не чорна. Так само і освіта в США не ідеально біла, а нехай світло-сіра.

Коли я згадував про самогубства - це був лише факт з книги, констатація того, що проблема існує. Єдиною метою було показати, що справи там не є ідеально білими. Вважаєте це за маніпуляцію, можливо воно так виглядало. На меті було лише навести фактаж, без інтерпретації, але в даному контексті воно дійсно могло викликати певні емоції, що може бути ознакою маніпуляції (але це не рівень маніпуляції цифрами/фактами).

Далі була відповідь, яка й далі вибілює американську освіту з частково маніпулятивним фактажем. З того допису я обрав два аспекти, і просто провів невеличкий факт-чек. Так в мене працює критичне мислення, мій допис - це були "думки в голос". В мене просто немає часу робити такий допис по кожному факту підтасовки і маніпуляції, яких в цій гілці легко назбирається з десяток. Просто хотілося привернути увагу відвідувачів, і порадити читачам не брати на віру все, що тут пишеться (включаючи і мої дописи - you are welcome робити факт-чек по моїм дописам, я з тим повністю ОК).
Coder
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:56

Дуже приємно було прочитати:
  Coder написав:Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.

Я відразу згадав свого приятеля по університету, Сергій - привіт!
Він зараз директор власної фірми.
Коли був студентом, він сказав таку фразу:
"Не пробовал, но очень вкусно! Не читал, но не понравилось!"

Щойно повернувся із справ, втомився.
Тримав особисто у руках дуже дуже багато Британських фунтів та противно-зелених долярів і красивих лір.
Заправився на 100 лір.
Випив келих вина (холодного). Напишу відповіді пізніше. Втомився. Я за день зазвичай рОблю багато справ.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:23

Відповідь перша.
Пан jump - дуже вумна людина. Реально. З одним заваженням. Не завжди ті, хто пишуть статті за 500 гривень сторінка, пишуть правду. Диявол криється у деталях, вони виділені жирним шрифтом.
  jump написав:Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію
Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.


Що на практиці:
- коли я сьогодні запитав у банку з арабськими інвестицями, чи можуть вони викупити у мене 20 000 британських фунтів, які я хочу зняти із свого рахунку, вони відповіли, що у банку немає стільки готівки і порадили звернутися до Обмінного пункту за рогом. Подзвонили самі туди.
За 3 хвилини від банку - той пункт.
ОК!
Прийшов - очам не повірив і я посміхався, бо ДЛЯ КОЖНОГО українця в Анталії - то просто чудо, подарунок долі:
- долар - купівля 4,15, продаж 4,21.
Ще тиждень тому я здавав бакси на моє злиденне прожиття по 4,06.
Я спитав англійською, чи буде для мене спеціальний курс?
- Яка валюта?
- Британський фунт.
- Яка сума?
- 10 000 фунтів.
- 5,51.
- А якщо подумати та сума буде більшою?
- Для Вас 5,66! (вчора банк пропонував 5,62, я не погодився).
- ОК! Чейндж!
Видали суму в 70 з чимось тисяч лір готівкою.
- Another quastion: 30 000 USD?
- Спеціальний курс 4,18 (!!!) ліри за 1 доллар.
- Ок, чейндж.

Молоко як коштувало у магазині 2,25 ліри, так і коштує.
Масло як коштувало місяць тому 8,50 ліри, так і коштує.
Помаранці як коштували 1-1,5 ліри кіло, так і коштують.
Можете не вірити, але пальне як коштувало 6,13 ліри за літр не розбавленого мочею вислюків пального, так і коштує.
Проїзд в автобусі як коштував рік тому, так і коштує.
Тому особисто я аплодую: для мене [b]все все все все все все все все все стає дешевшим![/b]
Розплачуюся де можна картою українського А-Банку у гривнях: кожного дня все для мене стає дешевшим!
Проста арифметика, нічого особистого.

P.S. Якщо можна - я ж витратив на вас осoбистий час - наведіть, панове форумчане, приклад того, що осoбисто для Вас стало дешевшим в Україні (за виключенням життя - там знову когось застерелили) за останні 7 днів із зв"язку із укріпленням курсу гривні.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 тра, 2018 18:42, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:40

  akurt написав:Відповідь перша.
Пан jump - дуже вумна людина. Реально. З однією помилкою. Помилка виділена жирним шрифтом.
  jump написав:akurt
Турецька ліра оновила історичний мінімум через інфляцію
Курс турецької ліри в четвер впав до рекордно низького рівня в парі з доларом США після виходу офіційних даних про квітневу інфляцію, які виявилися гіршими за очікування ринку.


Що на практиці:
- коли я сьогодні запитав у банку з арабськими інвестицями, чи можуть вони викупити у мене 20 000 британських фунтів, які я хочу зняти із свого рахунку, вони відповіли, що у банку немає стільки готівки і порадили звернутися до Обмінного пункту за рогом. Подзвонили самі туди.
За 3 хвилини від банку - той пункт.
ОК!
Прийшов - очам не повірив і я посміхався, бо ДЛЯ КОЖНОГО українця в Анталії - то просто чудо, подарунок долі:
- долар - купівля 4,15, продаж 4,21.
Ще тиждень тому я здавав бакси на злиденне прожиття по 4,06.
Я спитав англійською, чи буде для мене спеціальний курс?
- Яка валюта?
- Британський фунт.
- Яка сума?
- 10 000 фунтів.
- 5,51.
- А якщо подумати та сума буде більшою?
- Для Вас 5,66! (вчора банк пропонував 5,62, я не погодився).
- ОК! Чейндж!
Видали суму в 70 з чимось тисяч лір готівкою.
- Another quastion: 30 000 USD?
- Спеціальний курс 4,18 (!!!) ліри за 1 доллар.
- Ок, чейндж.

Молоко як коштувало у магазині 2,25 ліри, так і коштує.
Можете не вірити, але пальне як коштувало 6,13 ліри за літр не розбавленого мочею вислюків пального, так і коштує.
Тому особисто я аплодую: для мене все все все все все все все все все стає дешевшим!
Розплачуюся де можна картою українського А-Банку у гривнях: кожного дня все для мене стає дешевшим!
Проста арифметика, нічого особистого.

P.S. Якщо можна - я ж витратив на вас осoбистий час - наведіть, панове форумчане, приклад того, що осoбисто для Вас стало дешевшим в Україні (за виключенням життя - там знову когось застерелили) за останні 7 днів із зв"язку із укріпленням курсу гривні.

Снятие 20000 GBR было, а лир не было у турецкого банка :) за снятие никаких комиссий не впаяли?
Акурт, Вы очень складный писатель, а вот доходит до практики и всё в рассказах не стыкуется. Отсюда недоверие, а на недоверие Ваша реакция - обида. Забавно выходит :)
stm
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