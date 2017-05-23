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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:47

Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:54

  akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.

Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?

P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:13

  jump написав:
  change_pm написав:
  jump написав:akurt


Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?



1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt
2. Про Україну мова взагалі не йде
3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь.
4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.

Ви привели статистику без свого комментаря, то мені і не зрозуміло було, до чого це ви? Тепер зрозуміло. І якщо буде оновлення статистики, кидайте сюди, мені інфа цікава. Дякую.
change_pm
 
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