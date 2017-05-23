Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?
P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется
Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt 2. Про Україну мова взагалі не йде 3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь. 4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.
Ви привели статистику без свого комментаря, то мені і не зрозуміло було, до чого це ви? Тепер зрозуміло. І якщо буде оновлення статистики, кидайте сюди, мені інфа цікава. Дякую.