Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?
P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется P.P.S. и почему-то у меня складывается картинка что паспорт Украины не главное в Вашем рассказе. А должно звучать первое предложение каждого рассказа так: "делюсь бесплатным опытом: приходите/приезжаете Вы в любой банк/страну мира достаете один из пяти паспортов по ситуации..." ну и далее все как Вы любите много текста. Но красиво пишите и грамотно ))))))
Востаннє редагувалось stm в Чет 03 тра, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt 2. Про Україну мова взагалі не йде 3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь. 4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.
Ви привели статистику без свого комментаря, то мені і не зрозуміло було, до чого це ви? Тепер зрозуміло. І якщо буде оновлення статистики, кидайте сюди, мені інфа цікава. Дякую.
Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою!
100%, я ще щось на вентилятор накидаю
Це Ви про мене? - даремно, даремно.....
Просте тоді питання до Вас і до всіх: а що робити? - пакувати валізи і гайда в Туреччину, чи ще кудись назавжди? Чи жити тут і ЗМІНЮВАТИ Україну?-тоді питання як? - як саме? Напишете, що потрібно почати з себе? Так, пан Флаймен, Вам все докладно пояснить, що і до чого то є "почати з себе"!(знайду його пост про це, - копіпастну сюди) То ж питання залишається відкритим: що робити? що змінювати і головне, ЯК?!
Долярчик, то я про себе Що робити кожен повинен вирішити для себе сам. В мене одні обставини, в вас інші. Якщо б в мене була б якась робітнича прохфесія, то я б однозначно чухнув закордон і там би пристосовувався, навіть, в свої 40 років. В моїх обставинах, я шукаю собі можливість жити там, де можно добре заробити і там, де невелике податкове навантаження. Наприклад, в Чорногорії постійно жити найкраще, всі доходи обкладаються по ставці 9 відстоків, якщо ти резидент. В Туречині не дуже, бо якщо резидент, (Акурт наводив, здається, ставки податків,) то доволі багато треба віддати на користь держави. То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.
akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?
P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется
Я вот в Польше нерезидент (работаю в Польше). Так у меня счет в банке в злотых, в долларах, евро, фунте. Снятие со счет бесплатно, предупредить только нужно заранее. Не подскажете, зачем нам (мне, Акурту, другим неотписавшимся здесь людям) лицензия НБУ?
akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает. Абсолютно. Это у вас ничего не сходится. Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты. В 16-00 я был в банке. Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов? Отлично, я за Вас рад.
Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка: - Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.
Что не так? Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов. Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали. Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием. Клянусь.
Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?
P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется
Я вот в Польше нерезидент (работаю в Польше). Так у меня счет в банке в злотых, в долларах, евро, фунте. Снятие со счет бесплатно, предупредить только нужно заранее. Не подскажете, зачем нам (мне, Акурту, другим неотписавшимся здесь людям) лицензия НБУ?
Название банка пожалуйста У вас 4 счета в различных валютах в одном банке? Иначе % за конвертацию. Не только Украинские банки хотят кушать и содержать штат
stm ОЧЕНЬ неправ. И многого чего не знает и не делает. Жизнь пройдет мимо.
change_рm очень прав и делает все верно.
Не считаю нужным какому-то там stm рассказывать что-то и советовать как что-то делать. У меня в польском банке тоже открыты счета и в злотых, и не в злотых. Обслуживание карточного счета - 7 злотых в месяц, при сумме покупок за месяц более 300, кажется, злотых - без комиссии. Пусть умничает. Привык, что его дурят на каждой операции в украинских банках и оттого счастлив. На всякий случай: - зачисление средств на валютный счет в турецком банке в долларах США - без комиссии, выдача наличных в ЛЮБОЙ сумме по первому требованию - без комиссии. - зачисление средств в британских фунтах - комиссия в 0,4 процента (платеж в Лондоне - 10 фунтов). Выдача наличных британских фунтов - без комиссии. - любые коммунальные платежи - без комиссии. Пополнение счета мобильного телефона - без комиссии (сегодня пополнял свой Vodafone Ukraine через Приватбанк - за 100 гривен сняли 103 гривны.) Приятно знать, что вокруг так много опытных людей в банковской сфере. Наивных и неопытных. На них и зарабатывают. То есть дурят.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
change_pm написав:Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
Так і є. Єдине, що жорстко відслідковується за курсом долара - то ціна на пальне. Але для українця то НЕ МАЄ значення: чим міцніша гривня, тим дорожче пальне в Україні, і тим дешевше воно в Турції для українця! Карла Маркса ворочається у труні в Лондоні, а Фрідріха Енгельса просить зібрати свій попіл від спаління тіла та запитати: "Як же це воно так получається?????"
КУМЕДНА АРИФМЕТИКА Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр. А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.
Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
change_pm написав:То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.
...от і підібрались ми до мого улюбленого! - що саме Ви маєте під розумінням: "добрий пасивний дохід" Ваші варіанти? ...трохи допоможу 1) здавати в оренду декілька квартир/чи приміщень(під комерцію) в Україні 2) мати депозити в різних банка, як в Україні, так і за її межами..... і отримувати хороші %% 3).... 4).... 5)....
п.с. ...підставляти свої варіанти можуть(навіть ДУЖЕ БАЖАНО!) всі форумчани!!!
Ви насправді думаєте, що хтось із вумників дасть відповідь? Ну-ну... Чекаємо...
Зауваження про здачу в оренду комерційної нерухомості: і не мрійте, як була ціна в 50 - 70 гривень за квадратний метр ще при Тимошенко, так і залишилася. Приятель купив квартиру на першому поверсі під цирульню у 2007 році. Цирульня давала на місяць 6 000 гривень виручки від оренди. Їздив кататися на лижах в Австрію. Все добре: вона і сьогодні дає виручку 6 000 гривень. Цирульня. В Австрію на їздить.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"