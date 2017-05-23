Додано: Чет 03 тра, 2018 18:47

Мне ваша оценка никак не мешает.

Абсолютно.

Это у вас ничего не сходится.

Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.

В 16-00 я был в банке.

Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?

Отлично, я за Вас рад.



Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:

- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.



Что не так?

Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.

Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.

Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.

Клянусь.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"