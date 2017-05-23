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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:47

Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:54

  akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.

Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?

P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется :)
P.P.S. и почему-то у меня складывается картинка что паспорт Украины не главное в Вашем рассказе. А должно звучать первое предложение каждого рассказа так: "делюсь бесплатным опытом: приходите/приезжаете Вы в любой банк/страну мира достаете один из пяти паспортов по ситуации..." ну и далее все как Вы любите много текста. Но красиво пишите и грамотно ))))))
Востаннє редагувалось stm в Чет 03 тра, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:13

  jump написав:
  change_pm написав:
  jump написав:akurt


Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?



1. Де Ви побачили зраду або перемогу? Лише статистика. Цікава інфа щодо цього від akurt
2. Про Україну мова взагалі не йде
3. Ціни у Туреччині просто чудні, я й не сперечаюсь.
4. В Україні при владі кодло бандитів, а у Туреччині влада дбає за народ.

Ви привели статистику без свого комментаря, то мені і не зрозуміло було, до чого це ви? Тепер зрозуміло. І якщо буде оновлення статистики, кидайте сюди, мені інфа цікава. Дякую.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:21

  Долярчик написав:
  change_pm написав:
  Долярчик написав:ооооо, сьогодні ця гілочка обіцяє бути цікавою! :mrgreen:

100%, я ще щось на вентилятор накидаю :)

Це Ви про мене? - даремно, даремно.....

Просте тоді питання до Вас і до всіх: а що робити? - пакувати валізи і гайда в Туреччину, чи ще кудись назавжди?
Чи жити тут і ЗМІНЮВАТИ Україну?-тоді питання як? - як саме?
Напишете, що потрібно почати з себе?
Так, пан Флаймен, Вам все докладно пояснить, що і до чого то є "почати з себе"!(знайду його пост про це, - копіпастну сюди)
То ж питання залишається відкритим: що робити? що змінювати і головне, ЯК?!

Долярчик, то я про себе :)
Що робити кожен повинен вирішити для себе сам. В мене одні обставини, в вас інші. Якщо б в мене була б якась робітнича прохфесія, то я б однозначно чухнув закордон і там би пристосовувався, навіть, в свої 40 років.
В моїх обставинах, я шукаю собі можливість жити там, де можно добре заробити і там, де невелике податкове навантаження. Наприклад, в Чорногорії постійно жити найкраще, всі доходи обкладаються по ставці 9 відстоків, якщо ти резидент.
В Туречині не дуже, бо якщо резидент, (Акурт наводив, здається, ставки податків,) то доволі багато треба віддати на користь держави. То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:25

  stm написав:
  akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.

Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?

P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется :)

Я вот в Польше нерезидент (работаю в Польше). Так у меня счет в банке в злотых, в долларах, евро, фунте. Снятие со счет бесплатно, предупредить только нужно заранее.
Не подскажете, зачем нам (мне, Акурту, другим неотписавшимся здесь людям) лицензия НБУ?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:31

  change_pm написав:
  stm написав:
  akurt написав:Мне ваша оценка никак не мешает.
Абсолютно.
Это у вас ничего не сходится.
Вчера в 15-00 на мой счет из Лондона поступили британские фунты.
В 16-00 я был в банке.
Вы точно уверены, что в вашем городе Вам выдадут кэшем 20 000 британских фунтов?
Отлично, я за Вас рад.

Мне ответили в обычном отделении ТУРЕЦКОГО А НЕ БРИТАНСКОГО банка:
- Выдать наличкой такую сумму в британских фунтах можем, но завтра - завтра в 14-30.

Что не так?
Напишите, как Вы ЛИЧНО снимали со своего счета 20 000 британских фунтов.
Я поищу нестыковки. Напишите название банка, в каких именно купюрах выдавали.
Я отнесусь к вашей лжи с большим доверием.
Клянусь.

Вот опять обиды. Я про то что нерезидент открыл счёт в британских фунтах. Снятие со счета бесплатно? Комиссий банка не существует?

P.S. валютная лицензия нашего НБУ конечно же тоже имеется :)

Я вот в Польше нерезидент (работаю в Польше). Так у меня счет в банке в злотых, в долларах, евро, фунте. Снятие со счет бесплатно, предупредить только нужно заранее.
Не подскажете, зачем нам (мне, Акурту, другим неотписавшимся здесь людям) лицензия НБУ?

Название банка пожалуйста :)
У вас 4 счета в различных валютах в одном банке? Иначе % за конвертацию. Не только Украинские банки хотят кушать и содержать штат :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:48

stm ОЧЕНЬ неправ. И многого чего не знает и не делает.
Жизнь пройдет мимо.

change_рm очень прав и делает все верно.

Не считаю нужным какому-то там stm рассказывать что-то и советовать как что-то делать.
У меня в польском банке тоже открыты счета и в злотых, и не в злотых. Обслуживание карточного счета - 7 злотых в месяц, при сумме покупок за месяц более 300, кажется, злотых - без комиссии.
Пусть умничает.
Привык, что его дурят на каждой операции в украинских банках и оттого счастлив.
На всякий случай:
- зачисление средств на валютный счет в турецком банке в долларах США - без комиссии, выдача наличных в ЛЮБОЙ сумме по первому требованию - без комиссии.
- зачисление средств в британских фунтах - комиссия в 0,4 процента (платеж в Лондоне - 10 фунтов). Выдача наличных британских фунтов - без комиссии.
- любые коммунальные платежи - без комиссии. Пополнение счета мобильного телефона - без комиссии (сегодня пополнял свой Vodafone Ukraine через Приватбанк - за 100 гривен сняли 103 гривны.)
Приятно знать, что вокруг так много опытных людей в банковской сфере.
Наивных и неопытных.
На них и зарабатывают. То есть дурят.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:05

change_pm!
П"ять балів!
  change_pm написав:Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?

Так і є.
Єдине, що жорстко відслідковується за курсом долара - то ціна на пальне.
Але для українця то НЕ МАЄ значення: чим міцніша гривня, тим дорожче пальне в Україні, і тим дешевше воно в Турції для українця!
Карла Маркса ворочається у труні в Лондоні, а Фрідріха Енгельса просить зібрати свій попіл від спаління тіла та запитати:
"Як же це воно так получається?????"

КУМЕДНА АРИФМЕТИКА
Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр.
А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.

Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:35

...успіх там, де ним вміють ділитись!

  change_pm написав:То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.

...от і підібрались ми до мого улюбленого! :idea: :D - що саме Ви маєте під розумінням: "добрий пасивний дохід" :?:
Ваші варіанти?
...трохи допоможу :D
1) здавати в оренду декілька квартир/чи приміщень(під комерцію) в Україні
2) мати депозити в різних банка, як в Україні, так і за її межами..... і отримувати хороші %%
3)....
4)....
5)....

п.с.
...підставляти свої варіанти можуть(навіть ДУЖЕ БАЖАНО!) всі форумчани!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:41

Ви насправді думаєте, що хтось із вумників дасть відповідь?
Ну-ну...
Чекаємо...

Зауваження про здачу в оренду комерційної нерухомості: і не мрійте, як була ціна в 50 - 70 гривень за квадратний метр ще при Тимошенко, так і залишилася.
Приятель купив квартиру на першому поверсі під цирульню у 2007 році.
Цірульня давала на місяць 6 000 гривень виручки від оренди.
Їздив кататися на лижах в Австрію.
Все добре: вона і сьогодні дає виручку 6 000 гривень.
Цирульня.
В Австрію на їздить.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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