Додано: Чет 03 тра, 2018 20:41

Ви насправді думаєте, що хтось із вумників дасть відповідь?

Ну-ну...

Чекаємо...



Зауваження про здачу в оренду комерційної нерухомості: і не мрійте, як була ціна в 50 - 70 гривень за квадратний метр ще при Тимошенко, так і залишилася.

Приятель купив квартиру на першому поверсі під цирульню у 2007 році.

Якісь страшенні гроші за ту прєлєсть віддав. Чи 100 000 долярів, чи більше - не пам"ятаю. Зараз 30 не дають за те...

Цирульня давала на місяць 6 000 гривень виручки від оренди.

Їздив кататися на лижах в Австрію.

Все добре: вона і сьогодні дає виручку 6 000 гривень.

Цирульня.

В Австрію не їздить.



Сьогодні знов ввечері, повертаючись додому, заправлявся на тій самій АЗС, що позавчора.

Ціна на пальне не змінилася.

Автівка витрачає - повний привод - позашляховик - при роботі із кондиціонером і під час руху весь час у місті - в самому центрі - 14 літрів пального - майже як у Львові під час руху в центрі в лютому.

Турки питають:

- А правда, що в Україні людей б"ють серед білого дня молотком по голові?



Кажу, що потерпілий учасник захисту України заявив: "Ішов собі, нікого не чіпав, отримав удар в спину ножем – розвернувся, зразу отримав балоном в обличчя з маленької відстані".

- Так що: неправда про молотком по голові?

- Ну, як неправда, тільки ножем в спину та балончиком в обличчя. Просто йому стало погано, він зробив помилку - почав ухилятися від ударів, тоді молотком йому почали цілилися в голову...

- Тільки в голову? Слава Аллаху! Боляче йому було?

- Ну як боляче. Лікарі кажуть, що він - "везучий хлопчина". Ніж зупинила кістка, тому він - ніж - не дійшов до нирки чи кісткового мозку. Кажуть, що через 6 днів його випишуть...

- Слава Аллаху!

- Так. Так і сказав: "Внутрішні органи не задіто, там м’ясо нормально покоцане, але тільки м'ясо. Кістка ціла, в неї просто ніж увіткнувся"...

- То більше його нічого не турбує?

- Турбує дуже, чи видає гречку Ердоган виборцям...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"