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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:16

  akurt написав:change_pm!
П"ять балів!
  change_pm написав:Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?

Так і є.

Черт, а ведь единственное что не вызывало у меня недоверия, была цена огурцов/помидоров. А теперь...

  akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА
Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр.
А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.

Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.

Пытаюсь, Приват он-лайн бакс не продает больше... А если Вы сдавали бакс он-лайн то цена другая...

Акурт, я очень-очень расстроюсь если цены помидоров/огурцов/рыбы будут больше на базарах Турции через 2 недели. Я ж бюджетный турист, а не олл-инклюзифф. в конце-концов 20000GBR не так уж и важны... )))
stm
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