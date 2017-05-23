Черт, а ведь единственное что не вызывало у меня недоверия, была цена огурцов/помидоров. А теперь...
akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА
Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр.
А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.
Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.
Пытаюсь, Приват он-лайн бакс не продает больше... А если Вы сдавали бакс он-лайн то цена другая...
Акурт, я очень-очень расстроюсь если цены помидоров/огурцов/рыбы будут больше на базарах Турции через 2 недели. Я ж бюджетный турист, а не олл-инклюзифф. в конце-концов 20000GBR не так уж и важны... )))