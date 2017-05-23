Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
Так і є.
Черт, а ведь единственное что не вызывало у меня недоверия, была цена огурцов/помидоров. А теперь...
akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр. А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.
Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.
Пытаюсь, Приват он-лайн бакс не продает больше... А если Вы сдавали бакс он-лайн то цена другая...
Акурт, я очень-очень расстроюсь если цены помидоров/огурцов/рыбы будут больше на базарах Турции через 2 недели. Я ж бюджетный турист, а не олл-инклюзифф. в конце-концов 20000GBR не так уж и важны... )))
Маніпуляції та висмикування фактів з контексту, до яких Ви часто вдаєтеся, дещо ускладнюють спілкування з Вами.
Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.
Давайте візьмемо одне з Ваших тверджень
akurt написав:Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))
Google говорить, що ставки по кредитах на навчання піднялися з 3.76 до 4.45% річних лише за 1 рік. І це ми говоримо про федеральні програми. Для приватних університетів, а саме вони займають перші сходинки рейтингів, які ви наводите, ставки за позиками ще вищі. Наприклад, Ця стаття каже, що від 7,76% до 9.66%. І це дані на 2017 рік.
Тобто наразі я бачу, що 0.75% - це +/- зростання відсоткової ставки за останній рік, а не річна ставка за кредитом.
Звідки дані про ставку кредиту на навчання "щось там 0.75%"? Можна посилання на таку програму (це може бути англомовний ресурс)? Наголошую, це має бути загальнодоступна програма, а не пільгова/спеціалізована. Тобто така, якою зможуть скористатися 70% студентів-американців.
akurt написав:Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків)
На жаль, запит "average salary in Сalifornia" видає дані за 2012 рік - $51910, можна коригувати на коефіцієнт інфляції, але це час. Тому, я взяв інший запит "average household income in California 2017", який мені видав $77359, але, звертаю увагу, це household income, а не на одну людину (батька чи мати).
Тепер відкриваємо сторінку Stanford University, яка допомагає студентам розрахувати приблизний річний бюджет на навчання. Згідно інформації наведеній там, орієнтовний річний бюджет студента $71587, з яких навчання (якщо Ви мали на увазі вартість лише навчання) складає $50703, хоча логічно було б враховувати повну вартість (власне гуртожиток рівня 4-зіркового готелю, який Ви так гарно описали, також коштує грошей - $15763/рік, і це ще не найдорожча опція).
Тобто, ось так з вулиці, виходить, що вартість навчання в Стенфорді це не "1/10 річного доходу одного з батьків", а майже річний сукупний дохід обидвох батьків. Якби я обрав, стиль дискусії подібний до Вашого, я би тут мав додати, що "akurt підтасував факти, за рахунок чого результат спотворено приблизно в 10 разів", і зупинитися, але я так робити не буду.
Звичайно, я намалював іншу частину спектру, реальні випадки навчання в Стенфорді будуть знаходитись десь посередині. Є безліч Financial Aid програм, від повного фінансування + стипендія до часткової компенсації витрат на навчання або проживання.
Ця сторінка каже, що в тій чи іншій формі допомогу отримують 70% студентів, 58% відсотків отримують її від Стенфорда. Минулого року 47% студентів отримали допомогу в середньому в $13600. Тобто ще близько 45000-50000 потрібно або заплатити батькам (а це більше ніж 1/10 річної ЗП одного за батьків, знову ж таки в середньому по Каліфорнії), або брати в кредит (під відсоток 7%+).
Слід зазначити (інформація тут), якщо у Вас дійсно талановита дитина, але рівень доходу невисокий, то шансів на повне покриття витрат на навчання значно більше. Але починаючи з household income $215000 на рік, шанси стрімко падають. Отже вже при доході сім'ї $250000/рік шанси отримати допомогу - мізерні (виключення, якщо у Вас двоє дітей поступили в Стенфорд).
Отже для того, щоб оплата навчання в Стенфорді складала 1/10 частину річної ЗП одного з батьків, це має бути дуже висока ЗП, тобто в більшості випадків на гранти навряд чи можна розраховувати. $700К за умови покриття всіх витрат, або $500К за умови оплати лише навчання. Я не зміг швидко нагуглити розподіл по ЗП, але навіть за грубою оцінкою, навряд чи таких людей більше ніж 2-3% навіть в багатій Каліфорнії.
Наведіть, будь ласка, Ваші розрахунки, які підтверджують Ваші слова про те, що вартість навчання в Стенфорді, для типової каліфорнійської дитини обійдеться одному з батьків в 10% річного доходу. Не на прикладі однієї-двох-п'яти осіб, з якими Ви особисто знайомі, а так, щоб це могло бути доступно на широкий загал, нехай для 30-50% дітей.
Процитирую этот довольно большой пост, но уж больно хорошо все расписано. Уважаемый акурт ответит на него с цифрами в руках или общими фразами или вообще не заметит?
stm Bank Millenium. 4 разных счета, если нет движения по счету в злотых (поступление денег, оплата картой), тогда 8 злотых в месяц плата. Остальные счета бесплатны. Открывал, ессно, с украинским паспортом, другого у меня нету (((
change_pm написав:То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.
...от і підібрались ми до мого улюбленого! - що саме Ви маєте під розумінням: "добрий пасивний дохід" Ваші варіанти? ...трохи допоможу 1) здавати в оренду декілька квартир/чи приміщень(під комерцію) в Україні 2) мати депозити в різних банка, як в Україні, так і за її межами..... і отримувати хороші %% 3).... 4).... 5)....
п.с. ...підставляти свої варіанти можуть(навіть ДУЖЕ БАЖАНО!) всі форумчани!!!
Долярчик, тут ділись, не ділись, ніц не буде. У всіх же ж різні обставини (дохід) і ніхто з вами "золотою" жилою ділитись не буде. Хоч питай, хоч випитуй. Я просто найманий робітник, який з "відсутності" розуму вкладає в недорогу нерухомість в/не в Україні. Депозити вже нічого не дають, ця тема закрита. На фондовий ринок/кріпту/і т.д. в мене часу і ризиковості немає. Хоча, мабудь, це тема на майбутне.
change_pm написав:stm Bank Millenium. 4 разных счета, если нет движения по счету в злотых (поступление денег, оплата картой), тогда 8 злотых в месяц плата. Остальные счета бесплатны. Открывал, ессно, с украинским паспортом, другого у меня нету (((
Ещё раз о практической стороне. Пишут в интернете: Поступление на счёт минимум 1000 злотых+операция оплаты чего-либо, тогда бесплатное содержание счета. В противном случае будет взиматься сумма от 5 до 8 злотых в месяц за содержание счета (в некоторых случаях стоимость может возрасти). Очень люблю такие приписки про некоторые случаи )))
Сколько за конвертацию злотый/другая валюта, неужели бесплатно? Банк - коммерческое заведение и в любой стране это значит что "где-то возьмут за что-то" Вот и узнаем у условного Долярчика может ли он достать из широких штанин и заработать в Bank Millenium ведь советы Акурта рассчитаны на простого обывателя, не так ли )))
Хотя стоимость помидоров на рынках Турции для меня гораздо важнее. И честно, обижусь, если вдруг инфляция в стране резко возрастает на время моего прибывания )))