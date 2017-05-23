akurt написав:

я знаю зачем они это делают: кушать хочется

Да и вообще на работе появляются редко.

с новой молодой женой?

Писал и еще раз напишу: родителям детей-выпускников школы надо не читать глянцевые буклеты с баснями о классном обучении (такие буклеты постят на Фейсбуке мои очень хорошие друзья, с которыми когда-то поступали в аспирантуру, и), а посмотреть на реальный контингент и на возраст преподавателей кафедр и факультетов.Там такая беда, така беда...И еще бы спросить, чемзаняты/чтоделают дети доцентов/профессоров.Там такая интересная статистика, такая интересная - что мама-не горюй!Лев Толстой и Владимир Войнович нервно курят в сторонке.Только вчера разговаривал с деканом одного НАЦИОНАЛЬНОГО университета.Я вообще общаюсь со многими доцентами, профессорами и Главными научными сотрудниками ряда университетов. Каждый день. Нет шучу.Деканы относятся к 22-ой категории начисления зарплаты по тарифной сетке. Это - круто!Это 7 500 гривен в месяц.А вот декан Заочного факультета - только к 20-ой категории. Это менее круто... У этого и на хлеб с маслом не хватит.Разве что взятки,Некому давать: студентов нету никаких, коридоры в перерыв между "лентами" пустые.Чтобы декан "больше занимался деканской работой" в некоторых университетах ввели ограничение: он не может работать по совместительству доцентом (профессором) более, чем на 0,33 ставки.Чтобы Вы правильно поняли, что такое 0,33 ставки для декана факультета:- полная ставка старшего преподавателя позволяет ему получать 4 000 (четыре тысячи) гривен в месяц.- полная ставка доцента кандидата наук позволяет получать 6 800 -7 400 гривен в месяц.Пангрузчикам у себя в магазине платит больше, так как и грузчик кушать хочет.Простые работники стройки во Львове - я специально спрашивал - получают больше.Учитель школы в наши дни получает более-менее приличную зарплату: 9 000 гривен в месяц.На многих кафедрах необходимо сократить преподов, ибо нет стольких студентов, чтобы держать тех пенсионеров дряхлых. Ладно дряхлых -, но эти когда-то нормальные люди последний раз читали книгу или научный журнал в 1977 году. И с тех пор уже ничего не читают. В библиотеку не ходят.Как сказал мне в личной беседе декан другого Национального университета (доктор наук и профессор): "(имя моё удалено)! Меня уже бесят эти повсеместно закрытые двери всех кафедр и аудиторий! Нигде никого нет! Хожу по пустым коридорам, как дурак!"Tак что пусть господин- реально подтверждаю -- лично для меня пишет сколько угодно забавных цифр про гибель университетов в США. И про ужасные условия жизни нищих, берущих кредит на обучение не под обычные 0,75 процента годовых, а под 4,75 процента годовых - и это на 20 (двадцать) лет - студентов.Я ему давал на этой ветке перечень университетов, в которых был не раз лично.Он не был и никогда не будет даже в одном. Я в июне этого года буду минимум в двух. Самых-самых.О! Если бы родители выпускников школы слышалипреподов в наши дни по поводу требований дать данные о типа публикациях в типа рейтинговых зарубежных журналах!!!Мат, мат и еще раз мат... Статьи, ха-ха, да ведь каждая публикация там - не мене 50 долларов, а то и все 300. Откуда у нищего доцента такие деньги? Да и какие мысли в статье он может написать?Рассказывает лично мне(он кандидат наук и доцент, сейчас докторант):- Вот смотрите: мне дали возможность работать на полставки доцентом, это 3 700 в месяц, минус я плачу алименты, так как развелся с женой и бросил ребенка. Итого на руки получаю за всеми вычетами что-то типа 1 500 гривен в месяц. Занимаюсьтипа как Ломоносов"- Миша, так, еще и- И с ее ребенком от первого брака...- Ну да, ну вот как?- Ну ведь еще стипендию платят...- Ага, так ты самое главное утаил.- Да что там утаивать: 3 500 в месяц.Докторант. Изобретает в голоде новое направление в науке. Будет учить ребенка'a.Между прочим, по жизни - хороший парень, шашлыки на природе делает отличные!Между прочим, на недавнем Дне открытых людей плясал перед абитуриентами лучше всех.Реально плясал, на сцене. Не шучу.Делали всегда так: брали свою кандидатскую диссертацию скажем, 1987 года защиты, смотрели:- вот этус главы 1 я уже где-то "тискал", листаю дальше.- вот этот бред сумасшедшего типа очень актуальный (хи-хи) я уже - поменяв название - тоже где-то "тискал". Вот, блин, надо же что-то отсюда вытащить...- Так, вот этот бред сумасшедшего опасно еще раз публиковать: я его давал как типа новейшая научная тема, которой я типа денно и нощно - ха-ха-ха-ха - занимаюсь - на сайт университета в раздел "Наші викладачі. Наукова діяльність". Пусть читают наивные абитуриенты.- ага, вот в главе три пятый-шестой-седьмой абзац я тискал на русском языке, а теперь его же тисну на украинском. Эврика! Классно я это придумал! А шо: ученый, блин, как - никак! Так, план выполнили: 1 (одна) типа научная (ха-ха) статья в год! В ГОД!!!! Одна! План такой! Обязаловка! Как в преферансе!Знаете, что делают, чтобы выжить хоть как-то на кафедрах? Количество имеющихся ставок (подсчитал Учебный отдел) тупо делят на количество еле ползающих пенсионеров. Пусть ползают. Все равно в поликлинику ползут капельницу ставить или на массаж, так еще иКстати, ввсе места обучения - платные.С удивлением узнал, что по специальности "Богословие" - нет лицензии.Там кто-то один даже подал заявление на первый курс и то не приняли...Прикольно было узнать, что при лицензии в 30 мест на специальность "" зачислено ровно 30 студентов.Интересно,Продавцами плавленных сырков на рынке "Шувар" во Львове? Та нет, не смогут... Там уметь надо...Менеджерами по продаже саморезов по гипсокартону на "Південном"?По-ли-то-ло-гия.... Ага. Ага. 30... ага...ОСМЕЛЮСЬ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФОРУМЧАНИНзадал форумчанам простой конкретный вопрос.