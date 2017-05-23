Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Я був у Стамбулі ще коли курс був 2 ліри за долар і ціни, що Акурт публікує і тоді були такі самі. То питаннячко, це зрада чи перемога для турків? А для українців?
Так і є.
Черт, а ведь единственное что не вызывало у меня недоверия, была цена огурцов/помидоров. А теперь...
akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА Якщо доляр в Турції я сьогодні здав по 4,18, а доляр в Україні мені сьогодні Приватбанк порахував за курсом 26,24 гривні, то получається, що я купую молоко жирністю в 3,1 відсотка по 2,25х(26,24/4,18)=14,12 гривні за літр. А курку по 5,95х(26,24/4,18)=37,35 гривні за кіло.
Хлопці, я Вас дуже прошу: ну навчіться хоча би рахувати вірно.
Пытаюсь, Приват он-лайн бакс не продает больше... А если Вы сдавали бакс он-лайн то цена другая... На оф.сайте Привата по картам конвертация двойная (гривна-доллар-валюта другой страны) отменена говорят...
Акурт, я очень-очень расстроюсь если цены помидоров/огурцов/рыбы будут больше на базарах Турции через 2 недели. Я ж бюджетный турист, а не олл-инклюзифф. в конце-концов 20000GBR не так уж и важны... )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 04 тра, 2018 02:23, всього редагувалось 1 раз.
Маніпуляції та висмикування фактів з контексту, до яких Ви часто вдаєтеся, дещо ускладнюють спілкування з Вами.
Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.
Давайте візьмемо одне з Ваших тверджень
akurt написав:Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))
Google говорить, що ставки по кредитах на навчання піднялися з 3.76 до 4.45% річних лише за 1 рік. І це ми говоримо про федеральні програми. Для приватних університетів, а саме вони займають перші сходинки рейтингів, які ви наводите, ставки за позиками ще вищі. Наприклад, Ця стаття каже, що від 7,76% до 9.66%. І це дані на 2017 рік.
Тобто наразі я бачу, що 0.75% - це +/- зростання відсоткової ставки за останній рік, а не річна ставка за кредитом.
Звідки дані про ставку кредиту на навчання "щось там 0.75%"? Можна посилання на таку програму (це може бути англомовний ресурс)? Наголошую, це має бути загальнодоступна програма, а не пільгова/спеціалізована. Тобто така, якою зможуть скористатися 70% студентів-американців.
akurt написав:Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків)
На жаль, запит "average salary in Сalifornia" видає дані за 2012 рік - $51910, можна коригувати на коефіцієнт інфляції, але це час. Тому, я взяв інший запит "average household income in California 2017", який мені видав $77359, але, звертаю увагу, це household income, а не на одну людину (батька чи мати).
Тепер відкриваємо сторінку Stanford University, яка допомагає студентам розрахувати приблизний річний бюджет на навчання. Згідно інформації наведеній там, орієнтовний річний бюджет студента $71587, з яких навчання (якщо Ви мали на увазі вартість лише навчання) складає $50703, хоча логічно було б враховувати повну вартість (власне гуртожиток рівня 4-зіркового готелю, який Ви так гарно описали, також коштує грошей - $15763/рік, і це ще не найдорожча опція).
Тобто, ось так з вулиці, виходить, що вартість навчання в Стенфорді це не "1/10 річного доходу одного з батьків", а майже річний сукупний дохід обидвох батьків. Якби я обрав, стиль дискусії подібний до Вашого, я би тут мав додати, що "akurt підтасував факти, за рахунок чого результат спотворено приблизно в 10 разів", і зупинитися, але я так робити не буду.
Звичайно, я намалював іншу частину спектру, реальні випадки навчання в Стенфорді будуть знаходитись десь посередині. Є безліч Financial Aid програм, від повного фінансування + стипендія до часткової компенсації витрат на навчання або проживання.
Ця сторінка каже, що в тій чи іншій формі допомогу отримують 70% студентів, 58% відсотків отримують її від Стенфорда. Минулого року 47% студентів отримали допомогу в середньому в $13600. Тобто ще близько 45000-50000 потрібно або заплатити батькам (а це більше ніж 1/10 річної ЗП одного за батьків, знову ж таки в середньому по Каліфорнії), або брати в кредит (під відсоток 7%+).
Слід зазначити (інформація тут), якщо у Вас дійсно талановита дитина, але рівень доходу невисокий, то шансів на повне покриття витрат на навчання значно більше. Але починаючи з household income $215000 на рік, шанси стрімко падають. Отже вже при доході сім'ї $250000/рік шанси отримати допомогу - мізерні (виключення, якщо у Вас двоє дітей поступили в Стенфорд).
Отже для того, щоб оплата навчання в Стенфорді складала 1/10 частину річної ЗП одного з батьків, це має бути дуже висока ЗП, тобто в більшості випадків на гранти навряд чи можна розраховувати. $700К за умови покриття всіх витрат, або $500К за умови оплати лише навчання. Я не зміг швидко нагуглити розподіл по ЗП, але навіть за грубою оцінкою, навряд чи таких людей більше ніж 2-3% навіть в багатій Каліфорнії.
Наведіть, будь ласка, Ваші розрахунки, які підтверджують Ваші слова про те, що вартість навчання в Стенфорді, для типової каліфорнійської дитини обійдеться одному з батьків в 10% річного доходу. Не на прикладі однієї-двох-п'яти осіб, з якими Ви особисто знайомі, а так, щоб це могло бути доступно на широкий загал, нехай для 30-50% дітей.
Процитирую этот довольно большой пост, но уж больно хорошо все расписано. Уважаемый акурт ответит на него с цифрами в руках или общими фразами или вообще не заметит?
stm Bank Millenium. 4 разных счета, если нет движения по счету в злотых (поступление денег, оплата картой), тогда 8 злотых в месяц плата. Остальные счета бесплатны. Открывал, ессно, с украинским паспортом, другого у меня нету (((
change_pm написав:То найкраще, маючи добрий пасивний дохід, жити на дві-три країни, щоб скрізь бути нерезидентом.
...от і підібрались ми до мого улюбленого! - що саме Ви маєте під розумінням: "добрий пасивний дохід" Ваші варіанти? ...трохи допоможу 1) здавати в оренду декілька квартир/чи приміщень(під комерцію) в Україні 2) мати депозити в різних банка, як в Україні, так і за її межами..... і отримувати хороші %% 3).... 4).... 5)....
п.с. ...підставляти свої варіанти можуть(навіть ДУЖЕ БАЖАНО!) всі форумчани!!!
Долярчик, тут ділись, не ділись, ніц не буде. У всіх же ж різні обставини (дохід) і ніхто з вами "золотою" жилою ділитись не буде. Хоч питай, хоч випитуй. Я просто найманий робітник, який з "відсутності" розуму вкладає в недорогу нерухомість в/не в Україні. Депозити вже нічого не дають, ця тема закрита. На фондовий ринок/кріпту/і т.д. в мене часу і ризиковості немає. Хоча, мабудь, це тема на майбутне.
change_pm написав:stm Bank Millenium. 4 разных счета, если нет движения по счету в злотых (поступление денег, оплата картой), тогда 8 злотых в месяц плата. Остальные счета бесплатны. Открывал, ессно, с украинским паспортом, другого у меня нету (((
Ещё раз о практической стороне. Пишут в интернете: Поступление на счёт минимум 1000 злотых+операция оплаты чего-либо, тогда бесплатное содержание счета. В противном случае будет взиматься сумма от 5 до 8 злотых в месяц за содержание счета (в некоторых случаях стоимость может возрасти). Очень люблю такие приписки про некоторые случаи )))
Сколько за конвертацию злотый/другая валюта, неужели бесплатно? Банк - коммерческое заведение и в любой стране это значит что "где-то возьмут за что-то" Вот и узнаем у условного Долярчика может ли он достать из широких штанин и заработать в Bank Millenium ведь советы Акурта рассчитаны на простого обывателя, не так ли )))
Хотя стоимость помидоров на рынках Турции для меня гораздо важнее. И честно, обижусь, если вдруг инфляция в стране резко возрастает на время моего прибывания )))
change_pm написав:stm Bank Millenium. 4 разных счета, если нет движения по счету в злотых (поступление денег, оплата картой), тогда 8 злотых в месяц плата. Остальные счета бесплатны. Открывал, ессно, с украинским паспортом, другого у меня нету (((
Ещё раз о практической стороне. Пишут в интернете: Поступление на счёт минимум 1000 злотых+операция оплаты чего-либо, тогда бесплатное содержание счета. В противном случае будет взиматься сумма от 5 до 8 злотых в месяц за содержание счета (в некоторых случаях стоимость может возрасти). Очень люблю такие приписки про некоторые случаи )))
Сколько за конвертацию злотый/другая валюта, неужели бесплатно? Банк - коммерческое заведение и в любой стране это значит что "где-то возьмут за что-то" Вот и узнаем у условного Долярчика может ли он достать из широких штанин и заработать в Bank Millenium ведь советы Акурта рассчитаны на простого обывателя, не так ли )))
Хотя стоимость помидоров на рынках Турции для меня гораздо важнее. И честно, обижусь, если вдруг инфляция в стране резко возрастает на время моего прибывания )))
Stm вам же все четко написали. если счет мертвый-то за него надо платить от 5 до 15 злотых, в разных банках по разному. если по счету идет движение--от 300 до 1000 злотых в месяц(опять же в разных банках по разному) то за него( за счет в банке) платить не нужно.
но я бы советовал очень аккуратно ложить суммы более 20куе в польские банки. особенно в долларах.а лучше конечно не ложить их туда совсем так как смысла нет. если в злотых 2-3% годовых, то в долларе вообще около 1%. в злотых проблем намного меньше. у меня был счет в банке Заходний, если что. банк такой себе, рекомендовать бы его не стал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79! Как Вы видите, есть категория людей, которым трудно и невозможно объяснить какие-то простые вещи. Не понимают. Вот не понимает человек, что ему дают бесплатно карту банка всемирно-известного бренда и ничего от него не хотят. Но если ты картой не пользуешься, то плата за обслуживание - 7 злотых. Это цена 3-х бутылок польского пива в месяц. В Польше 7 злотых это вообще очень мелкие деньги. 2 билета на городской автобус в Варшаве, и то не хватит... При этом за обслуживание карты Приватбанка платят 20 гривен в месяц и не "хрюкают". Да еще и комиссию за каждый шаг вправо-шаг влево.
stm написав:Акурт, я очень-очень расстроюсь если цены помидоров/огурцов/рыбы будут больше на базарах Турции через 2 недели. Я ж бюджетный турист, а не олл-инклюзифф. в конце-концов 20000GBR не так уж и важны... )))
Я думаю, Вам надо ОЧЕНЬ_ОЧЕНЬ_ОЧЕНЬ расстроиться от цен на базаре в Украине. И Вы правы: 20000GBR не так уж и важны. Обратите внимание - у меня лично их уже нет, подержал в руках купюры разного достоинства. Прикольнее всего, конечно, "десятки" фунтов - супер новая технология изготовления денег. Заметили, на какую такую другую валюту их я поменял? На турецкие лиры. То-то же. Это самое главное, а вы и не заметили. Не заметили главного; печалька...
Temps написав:Процитирую этот довольно большой пост, но уж больно хорошо все расписано. Уважаемый акурт ответит на него с цифрами в руках или общими фразами или вообще не заметит?
Даже не собираюсь отвечать, хотя прочитал с интересом. Заметил текст, конечно. Внимательно прочитал. Автор того текста - очень умный человек. Надо отдать должное. Умеет работать с материалом. Это важное умение в наше необразованное время. Яркий представитель теоретиков, оторванных от жизни навечно и умело находящий нужную информацию. Пять строк, которые я напишу ниже, я не хотел писать (хотя в голове они были давно), не желая обидеть реально умного человека, но Вы сами меня вынудили.
(текст ниже содержаол не пять строк, а гораздо больше и содержал не столько анализ интересного текста Кодера, а анализ нынешней ситуации в университетах Украины, о которой автор знает много много много интересного, но я в 7-35 этот текст удалил, кто не успел - тот опоздал)
Tак что пусть господин Coder - реально подтверждаю - очень умный парень - лично для меня пишет сколько угодно забавных цифр про гибель университетов в США. И про ужасные условия жизни нищих, берущих кредит на обучение не под обычные 0,75 процента годовых, а под 4,75 процента годовых - и это на 20 (двадцать) лет - студентов. Я ему давал на этой ветке перечень университетов, в которых был не раз лично. Я в июне этого года буду минимум в двух. Самых-самых.
ОСМЕЛЮСЬ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФОРУМЧАНИН Долярчик задал форумчанам простой конкретный вопрос. И ждет ответ.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 06:36, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Писал и еще раз напишу: родителям детей-выпускников школы надо не читать глянцевые буклеты с баснями о классном обучении (такие буклеты постят на Фейсбуке мои очень хорошие друзья, с которыми когда-то поступали в аспирантуру, и я знаю зачем они это делают: кушать хочется), а посмотреть на реальный контингент и на возраст преподавателей кафедр и факультетов. Там такая беда, така беда... И еще бы спросить, чемзаняты/чтоделают дети доцентов/профессоров. Там такая интересная статистика, такая интересная - что мама-не горюй! Лев Толстой и Владимир Войнович нервно курят в сторонке.
Только вчера разговаривал с деканом одного НАЦИОНАЛЬНОГО университета. Я вообще общаюсь со многими доцентами, профессорами и Главными научными сотрудниками ряда университетов. Каждый день. Нет шучу. Деканы относятся к 22-ой категории начисления зарплаты по тарифной сетке. Это - круто! Это 7 500 гривен в месяц. А вот декан Заочного факультета - только к 20-ой категории. Это менее круто... У этого и на хлеб с маслом не хватит. Разве что взятки, так и взяток сейчас не дают. Некому давать: студентов нету никаких, коридоры в перерыв между "лентами" пустые. Нет никто нигде. Чтобы декан "больше занимался деканской работой" в некоторых университетах ввели ограничение: он не может работать по совместительству доцентом (профессором) более, чем на 0,33 ставки. Чтобы Вы правильно поняли, что такое 0,33 ставки для декана факультета: - полная ставка старшего преподавателя позволяет ему получать 4 000 (четыре тысячи) гривен в месяц. - полная ставка доцента кандидата наук позволяет получать 6 800 -7 400 гривен в месяц. Пан Долярчик грузчикам у себя в магазине платит больше, так как и грузчик кушать хочет. Простые работники стройки во Львове - я специально спрашивал - получают больше. Учитель школы в наши дни получает более-менее приличную зарплату: 9 000 гривен в месяц. На многих кафедрах необходимо сократить преподов, ибо нет стольких студентов, чтобы держать тех пенсионеров дряхлых. Ладно дряхлых - все мы дряхлые в той или иной степени, но эти когда-то нормальные люди последний раз читали книгу или научный журнал в 1977 году. И с тех пор уже ничего не читают. В библиотеку не ходят. Да и вообще на работе появляются редко. Как сказал мне в личной беседе декан другого Национального университета (доктор наук и профессор): "(имя моё удалено)! Меня уже бесят эти повсеместно закрытые двери всех кафедр и аудиторий! Нигде никого нет! Хожу по пустым коридорам, как дурак!"
Tак что пусть господин Coder - реально подтверждаю - очень умный парень - лично для меня пишет сколько угодно забавных цифр про гибель университетов в США. И про ужасные условия жизни нищих, берущих кредит на обучение не под обычные 0,75 процента годовых, а под 4,75 процента годовых - и это на 20 (двадцать) лет - студентов. Я ему давал на этой ветке перечень университетов, в которых был не раз лично. Он не был и никогда не будет даже в одном. Я в июне этого года буду минимум в двух. Самых-самых.
О! Если бы родители выпускников школы слышали мат преподов в наши дни по поводу требований дать данные о типа публикациях в типа рейтинговых зарубежных журналах!!! Мат, мат и еще раз мат... Статьи, ха-ха, да ведь каждая публикация там - не мене 50 долларов, а то и все 300. Откуда у нищего доцента такие деньги? Да и какие мысли в статье он может написать?
Рассказывает лично мне докторант (он кандидат наук и доцент, сейчас докторант): - Вот смотрите: мне дали возможность работать на полставки доцентом, это 3 700 в месяц, минус я плачу алименты, так как развелся с женой и бросил ребенка. Итого на руки получаю за всеми вычетами что-то типа 1 500 гривен в месяц. Занимаюсь новыми чудесными открытиями типа как Ломоносов" - Миша, так как ты вообще существуешь, еще и с новой молодой женой? - И с ее ребенком от первого брака... - Ну да, ну вот как? - Ну ведь еще стипендию платят... - Ага, так ты самое главное утаил. - Да что там утаивать: 3 500 в месяц.
Докторант. Изобретает в голоде новое направление в науке. Будет учить ребенка Coder'a. Между прочим, по жизни - хороший парень, шашлыки на природе делает отличные! Между прочим, на недавнем Дне открытых людей плясал перед абитуриентами лучше всех. Реально плясал, на сцене. Не шучу.
Делали всегда так: брали свою кандидатскую диссертацию скажем, 1987 года защиты, смотрели: - вот эту лабуду с главы 1 я уже где-то "тискал", листаю дальше. - вот этот бред сумасшедшего типа очень актуальный (хи-хи) я уже - поменяв название - тоже где-то "тискал". Вот, блин, надо же что-то отсюда вытащить... - Так, вот этот бред сумасшедшего опасно еще раз публиковать: я его давал как типа новейшая научная тема, которой я типа денно и нощно - ха-ха-ха-ха - занимаюсь - на сайт университета в раздел "Наші викладачі. Наукова діяльність". Пусть читают наивные абитуриенты. - ага, вот в главе три пятый-шестой-седьмой абзац я тискал на русском языке, а теперь его же тисну на украинском. Эврика! Классно я это придумал! А шо: ученый, блин, как - никак! Так, план выполнили: 1 (одна) типа научная (ха-ха) статья в год! В ГОД!!!! Одна! План такой! Обязаловка! Как в преферансе!
Знаете, что делают, чтобы выжить хоть как-то на кафедрах? Количество имеющихся ставок (подсчитал Учебный отдел) тупо делят на количество еле ползающих пенсионеров. Пусть ползают. Все равно в поликлинику ползут капельницу ставить или на массаж, так еще и заползут прочитают лекцию молодому поколению про что-нибудь такое эдакое разработки 1967 года.
Кстати, в УКУ все места обучения - платные. С удивлением узнал, что по специальности "Богословие" - нет лицензии. Там кто-то один даже подал заявление на первый курс и то не приняли... Прикольно было узнать, что при лицензии в 30 мест на специальность "Политология" зачислено ровно 30 студентов. Интересно, кем они будут работать в этой жизни? Продавцами плавленных сырков на рынке "Шувар" во Львове? Та нет, не смогут... Там уметь надо... Менеджерами по продаже саморезов по гипсокартону на "Південном"? По-ли-то-ло-гия.... Ага. Ага. 30... ага...
ОСМЕЛЮСЬ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФОРУМЧАНИН Долярчик задал форумчанам простой конкретный вопрос. И ждет ответ.
Написано все правильно, могу подтвердить как человек 30 лет назад ушедший из вузов кой системы и 25 из НИИ. Но не покидает ощущение дежавю. Ведь пишет человек из самого украинофильского региона о том, что Украина как государство не состоялось ни в одной из областей и из неё нужно валить хоть куда, хоть временно оставив возможность заработка, хоть постоянно, предпочтительно в Турцию. Поэтому вопрос. М. Б., есть такие неудачные народы которым в принципе нельзя иметь собственную государственность?