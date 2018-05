Coder написав:

akurt написав: Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card")) Доречі, кредит на навчання студента майже безвідсотковий (щось там 0,75 процента РІЧНИХ, оформити може - і це зрозуміло - або громадянин США, або той, хто має "Вид на прожиття" ("Green Card"))

akurt написав: Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків) Це дійсно жахливо, коли рік навчання в Stanford university для хлопця/дівчини - мешканця штату Каліфорнія - коштує 1/10 річної заробітної плати батька/мати (одного із батьків)

Маніпуляції та висмикування фактів з контексту, до яких Ви часто вдаєтеся, дещо ускладнюють спілкування з Вами.Я розглядаю освіту в США системно, а не на прикладі одного студента з Індії, з яким Ви особисто знайомі.Давайте візьмемо одне з Ваших твердженьЯ беру і вбиваю в Google запитGoogle говорить, що ставки по кредитах на навчання піднялися з 3.76 до 4.45% річних лише за 1 рік. І це ми говоримо про федеральні програми. Для приватних університетів, а саме вони займають перші сходинки рейтингів, які ви наводите, ставки за позиками ще вищі. Наприклад,стаття каже, що від 7,76% до 9.66%. І це дані на 2017 рік.Тобто наразі я бачу, що 0.75% - це +/- зростання відсоткової ставки за останній рік, а не річна ставка за кредитом.Звідки дані про ставку кредиту на навчання "щось там 0.75%"? Можна посилання на таку програму (це може бути англомовний ресурс)? Наголошую, це має бути загальнодоступна програма, а не пільгова/спеціалізована. Тобто така, якою зможуть скористатися 70% студентів-американців.На жаль, запит "average salary in Сalifornia" видає дані за 2012 рік - $51910, можна коригувати на коефіцієнт інфляції, але це час. Тому, я взяв інший запит "average household income in California 2017", який мені видав $77359, але, звертаю увагу, це household income, а не на одну людину (батька чи мати).Тепер відкриваємоStanford University, яка допомагає студентам розрахувати приблизний річний бюджет на навчання. Згідно інформації наведеній там, орієнтовний річний бюджет студента $71587, з яких навчання (якщо Ви мали на увазі вартість лише навчання) складає $50703, хоча логічно було б враховувати повну вартість (власне гуртожиток рівня 4-зіркового готелю, який Ви так гарно описали, також коштує грошей - $15763/рік, і це ще не найдорожча опція).Тобто, ось так з вулиці, виходить, що вартість навчання в Стенфорді це не "1/10 річного доходу одного з батьків", а майже річний сукупний дохід обидвох батьків. Якби я обрав, стиль дискусії подібний до Вашого, я би тут мав додати, що "akurt підтасував факти, за рахунок чого результат спотворено приблизно в 10 разів", і зупинитися, але я так робити не буду.Звичайно, я намалював іншу частину спектру, реальні випадки навчання в Стенфорді будуть знаходитись десь посередині. Є безліч Financial Aid програм, від повного фінансування + стипендія до часткової компенсації витрат на навчання або проживання.каже, що в тій чи іншій формі допомогу отримують 70% студентів, 58% відсотків отримують її від Стенфорда. Минулого року 47% студентів отримали допомогу в середньому в $13600. Тобто ще близько 45000-50000 потрібно або заплатити батькам (а це більше ніж 1/10 річної ЗП одного за батьків, знову ж таки в середньому по Каліфорнії), або брати в кредит (під відсоток 7%+).Слід зазначити (), якщо у Вас дійсно талановита дитина, але рівень доходу невисокий, то шансів на повне покриття витрат на навчання значно більше. Але починаючи з household income $215000 на рік, шанси стрімко падають. Отже вже при доході сім'ї $250000/рік шанси отримати допомогу - мізерні (виключення, якщо у Вас двоє дітей поступили в Стенфорд).Отже для того, щоб оплата навчання в Стенфорді складала 1/10 частину річної ЗП одного з батьків, це має бути дуже висока ЗП, тобто в більшості випадків на гранти навряд чи можна розраховувати. $700К за умови покриття всіх витрат, або $500К за умови оплати лише навчання. Я не зміг швидко нагуглити розподіл по ЗП, але навіть за грубою оцінкою, навряд чи таких людей більше ніж 2-3% навіть в багатій Каліфорнії.Наведіть, будь ласка, Ваші розрахунки, які підтверджують Ваші слова про те, що вартість навчання в Стенфорді, для типової каліфорнійської дитини обійдеться одному з батьків в 10% річного доходу. Не на прикладі однієї-двох-п'яти осіб, з якими Ви особисто знайомі, а так, щоб це могло бути доступно на широкий загал, нехай для 30-50% дітей.